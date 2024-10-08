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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-samda-iran-buyukelciligi-yakininda-bulunan-bir-binayi-hedef-aldi-ilk-belirlemelere-gore-4-1088985876.html
İsrail, Şam’da İran Büyükelçiliği yakınında bulunan bir binayı hedef aldı: '7 ölü, 11 yaralı'
İsrail, Şam’da İran Büyükelçiliği yakınında bulunan bir binayı hedef aldı: '7 ölü, 11 yaralı'
Sputnik Türkiye
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Şam'ın batısında yer alan Mezzeh mahallesinde bir konuta düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T21:54+0300
2024-10-08T22:02+0300
israil- filistin çatışması
suriye
şam
iran büyükelçiliği
israil
israil hava kuvvetleri
iran devrim muhafızları
hizbullah
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Yerel kaynaklar, saldırının Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne 1 km'den daha az mesafede bulunan binaya düzenlendiğini ifade ederken olayın meydana geldiği bölgenin polis tarafından kordon altına alındığı belirtildi. Ek olarak bölgeye sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ve devlet haber ajansı SANA tarafından yayımlanan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'ın Mezzeh mahallesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.Açıklamada “Bugün saat 20.15 sularında düşman İsrail Şam'ın yoğun nüfuslu bir mahallesindeki bir binaya üç saldırı düzenledi ve yedi kişi öldü, on bir kişi de yaralandı” denildi.Söz konusu açıklamada ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.İsrail jetleri 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün bulunduğu Mezzeh Caddesi'ndeki bir binayı vurmuştu. Saldırıda Devrim Muhafızları'ndan 7 İranlı askeri danışman ve 6 Suriye vatandaşı ölmüştü.İran resmi haber ajansı IRNA da, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı" ifadelerine yer verildi.Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.'Hedef Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili'Suudi haber kaynağı Al-Hadath'ın haberine göre İsrail'in bu akşam Şam'da düzenlediği hava saldırısının hedefinin Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi.Birim 4400'ün, İran'dan ve diğer kaynaklardan gelen silahların Hizbullah'a ulaştırmakla görevli olduğu iddia edildi.Hedef alınan binanın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtildi.Daha önce Suriye, İsrail'in topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarına karşı uyarıda bulunmuş ve bunun bölgede kontrol edilemez bir şiddet tırmanışına yol açabileceğini belirtmişti.Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ve terörist güçlerin Suriye'yi zayıflatmaya ve Filistin halkını ve topraklarını özgürleştirme çabalarını destekleyen tutumundan saptırmaya yönelik tüm girişimleri ile Şam'ın işgal altındaki Golan'ı geri alma konusundaki ısrarı karşısında Suriye'nin kararlılığı nedeniyle İsrail'in saldırılarını sürdürmesi başarısızlığını ve yaşadığı histerinin arttığını gösterdi" cümlesi kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/eski-israil-basbakani-bennett-irani-hedef-gosterdi-simdi-degilsenezaman-1088978878.html
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suriye, şam, iran büyükelçiliği, israil, israil hava kuvvetleri, iran devrim muhafızları, hizbullah
suriye, şam, iran büyükelçiliği, israil, israil hava kuvvetleri, iran devrim muhafızları, hizbullah

İsrail, Şam’da İran Büyükelçiliği yakınında bulunan bir binayı hedef aldı: '7 ölü, 11 yaralı'

21:54 08.10.2024 (güncellendi: 22:02 08.10.2024)
© İHA / İHA-AW304122İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya düzenledi
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© İHA / İHA-AW304122
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İsrail Hava Kuvvetleri'nin Şam'ın batısında yer alan Mezzeh mahallesinde bir konuta düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yerel kaynaklar, saldırının Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne 1 km'den daha az mesafede bulunan binaya düzenlendiğini ifade ederken olayın meydana geldiği bölgenin polis tarafından kordon altına alındığı belirtildi. Ek olarak bölgeye sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ve devlet haber ajansı SANA tarafından yayımlanan açıklamaya göre, İsrail'in Şam'ın Mezzeh mahallesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Açıklamada “Bugün saat 20.15 sularında düşman İsrail Şam'ın yoğun nüfuslu bir mahallesindeki bir binaya üç saldırı düzenledi ve yedi kişi öldü, on bir kişi de yaralandı” denildi.
Söz konusu açıklamada ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.
İsrail jetleri 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün bulunduğu Mezzeh Caddesi'ndeki bir binayı vurmuştu. Saldırıda Devrim Muhafızları'ndan 7 İranlı askeri danışman ve 6 Suriye vatandaşı ölmüştü.
İran resmi haber ajansı IRNA da, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.
IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı" ifadelerine yer verildi.
Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

'Hedef Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili'

Suudi haber kaynağı Al-Hadath'ın haberine göre İsrail'in bu akşam Şam'da düzenlediği hava saldırısının hedefinin Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi.
Birim 4400'ün, İran'dan ve diğer kaynaklardan gelen silahların Hizbullah'a ulaştırmakla görevli olduğu iddia edildi.
Hedef alınan binanın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtildi.
Daha önce Suriye, İsrail'in topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarına karşı uyarıda bulunmuş ve bunun bölgede kontrol edilemez bir şiddet tırmanışına yol açabileceğini belirtmişti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ve terörist güçlerin Suriye'yi zayıflatmaya ve Filistin halkını ve topraklarını özgürleştirme çabalarını destekleyen tutumundan saptırmaya yönelik tüm girişimleri ile Şam'ın işgal altındaki Golan'ı geri alma konusundaki ısrarı karşısında Suriye'nin kararlılığı nedeniyle İsrail'in saldırılarını sürdürmesi başarısızlığını ve yaşadığı histerinin arttığını gösterdi" cümlesi kaydedilmişti.
Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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