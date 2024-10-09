https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/akaryakita-cifte-zam-geliyor-art-arda-fiyatlar-artacak-1088994649.html

Akaryakıta çifte zam geliyor: Art arda fiyatlar artacak

Akaryakıta çifte zam geliyor: Art arda fiyatlar artacak

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son verilere göre, 9 Ekim... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T07:50+0300

2024-10-09T07:50+0300

2024-10-09T07:50+0300

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Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son ÖTV zamları da bu artışları tetikledi. 9 Ekim Çarşamba gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, 10 Ekim Perşembe gece yarısı benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı belirtiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Akaryakıt fiyatlarındaki artışların, hem bireysel tüketiciler hem de sektörler üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Yeni zamların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/arda-guler-ile-ancelotti-arasinda-gerilim-aciklama-yapmak-zorunda-kaldi-1088993387.html

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