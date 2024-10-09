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Akaryakıta çifte zam geliyor: Art arda fiyatlar artacak
Akaryakıta çifte zam geliyor: Art arda fiyatlar artacak
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son verilere göre, 9 Ekim... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son ÖTV zamları da bu artışları tetikledi. 9 Ekim Çarşamba gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, 10 Ekim Perşembe gece yarısı benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı belirtiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Akaryakıt fiyatlarındaki artışların, hem bireysel tüketiciler hem de sektörler üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Yeni zamların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
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Akaryakıta çifte zam geliyor: Art arda fiyatlar artacak

07:50 09.10.2024
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son verilere göre, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1,55 TL, 10 Ekim gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı ileri sürüldü. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son ÖTV zamları da bu artışları tetikledi. 9 Ekim Çarşamba gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, 10 Ekim Perşembe gece yarısı benzine 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı belirtiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 42.85 TL
Motorin: 42.66 TL
LPG: 25.14 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 42.74 TL
Motorin: 42.59 TL
LPG: 24.60 TL
Ankara:
Benzin: 43.21 TL
Motorin: 43.12 TL
LPG: 25.15 TL
İzmir:
Benzin: 43.66 TL
Motorin: 43.64 TL
LPG: 25.05 TL
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların, hem bireysel tüketiciler hem de sektörler üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Yeni zamların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
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