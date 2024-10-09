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İngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti
İngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir müzayede evi, skandal bir kararla Asyalı etnik bir halk olan Nagaların atalarına ait bir kafatasını satışa çıkarması sonrası gelen tepkilerden... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T13:39+0300
2024-10-09T13:39+0300
dünya
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ingiltere
müzayede
açık artırma
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Asya'da Myanmar, Hindistan ve Burma bölgelerinde yaşamış olan Asya etnik halkı Nagaların günümüzdeki temsilcileri Naga Uzlaşma Forumu (FNR), Oxford kenti merkezli bir müzayede evinin, bugün açık artırmaya çıkması planlanan koleksiyonuna dikkat çekerek skandalı basına taşıdı. Söz konusu koleksiyonda Nagaların atalarına ait bir kafatasının "19. yüzyıla ait boynuzlu Naga insan kafatası" adıyla 150 bin lira civarı bir ücretten başlayarak satışa sunulması üzerine basına açıklama yapan FNR yetkilileri, atalarına ait 'insan kalıntılarının' bir eşya olarak satılmasına karşı çıktı. FNR'nin basına yansıyan açıklamasında "Bu tür müzayedeler, Naga halkı üzerindeki insanlıktan çıkarma ve sömürgeci şiddet politikasını sürdürmektedir" denildi. Atalarından kalan insan kalıntılarına 21. yüzyılda hala koleksiyon parçası muamelesi yapılmasını “insanlık dışı ve vahşi bir uygulama” olarak nitelendiren FNR'ın tepkileri sonrası müzayede evinin söz konusu parçayı satıştan geri çektiği kaydedildi. İngiltere'deki Pitt Rivers Müzesi Direktörü Laura Van Broekhoven, dün müzayede evinin bu ve benzeri etnik halkların atalarına ait insan kalıntılarının satıştan çektiğini duyurdu.
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kafatası, ingiltere, müzayede, açık artırma, naga etnik halkı
kafatası, ingiltere, müzayede, açık artırma, naga etnik halkı

İngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti

13:39 09.10.2024
© Fotoğrafİngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti
İngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Fotoğraf
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İngiltere'de bir müzayede evi, skandal bir kararla Asyalı etnik bir halk olan Nagaların atalarına ait bir kafatasını satışa çıkarması sonrası gelen tepkilerden dolayı 'insan kalıntısını' geri çekti. Naga temsilcileri "Bu tür müzayedeler, Naga halkı üzerindeki insanlıktan çıkarma ve sömürgeci şiddet politikasını sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.
Asya'da Myanmar, Hindistan ve Burma bölgelerinde yaşamış olan Asya etnik halkı Nagaların günümüzdeki temsilcileri Naga Uzlaşma Forumu (FNR), Oxford kenti merkezli bir müzayede evinin, bugün açık artırmaya çıkması planlanan koleksiyonuna dikkat çekerek skandalı basına taşıdı.
Söz konusu koleksiyonda Nagaların atalarına ait bir kafatasının "19. yüzyıla ait boynuzlu Naga insan kafatası" adıyla 150 bin lira civarı bir ücretten başlayarak satışa sunulması üzerine basına açıklama yapan FNR yetkilileri, atalarına ait 'insan kalıntılarının' bir eşya olarak satılmasına karşı çıktı. FNR'nin basına yansıyan açıklamasında "Bu tür müzayedeler, Naga halkı üzerindeki insanlıktan çıkarma ve sömürgeci şiddet politikasını sürdürmektedir" denildi.
Atalarından kalan insan kalıntılarına 21. yüzyılda hala koleksiyon parçası muamelesi yapılmasını “insanlık dışı ve vahşi bir uygulama” olarak nitelendiren FNR'ın tepkileri sonrası müzayede evinin söz konusu parçayı satıştan geri çektiği kaydedildi.
İngiltere'deki Pitt Rivers Müzesi Direktörü Laura Van Broekhoven, dün müzayede evinin bu ve benzeri etnik halkların atalarına ait insan kalıntılarının satıştan çektiğini duyurdu.
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