https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ingiliz-muzayede-evi-skandal-karardan-geri-dondu-kafatasini-acik-artirmadan-geri-cekti--1089008224.html

İngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti

İngiliz müzayede evi, skandal karardan geri döndü: Kafatasını açık artırmadan geri çekti

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bir müzayede evi, skandal bir kararla Asyalı etnik bir halk olan Nagaların atalarına ait bir kafatasını satışa çıkarması sonrası gelen tepkilerden... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T13:39+0300

2024-10-09T13:39+0300

2024-10-09T13:39+0300

dünya

kafatası

ingiltere

müzayede

açık artırma

naga etnik halkı

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Asya'da Myanmar, Hindistan ve Burma bölgelerinde yaşamış olan Asya etnik halkı Nagaların günümüzdeki temsilcileri Naga Uzlaşma Forumu (FNR), Oxford kenti merkezli bir müzayede evinin, bugün açık artırmaya çıkması planlanan koleksiyonuna dikkat çekerek skandalı basına taşıdı. Söz konusu koleksiyonda Nagaların atalarına ait bir kafatasının "19. yüzyıla ait boynuzlu Naga insan kafatası" adıyla 150 bin lira civarı bir ücretten başlayarak satışa sunulması üzerine basına açıklama yapan FNR yetkilileri, atalarına ait 'insan kalıntılarının' bir eşya olarak satılmasına karşı çıktı. FNR'nin basına yansıyan açıklamasında "Bu tür müzayedeler, Naga halkı üzerindeki insanlıktan çıkarma ve sömürgeci şiddet politikasını sürdürmektedir" denildi. Atalarından kalan insan kalıntılarına 21. yüzyılda hala koleksiyon parçası muamelesi yapılmasını “insanlık dışı ve vahşi bir uygulama” olarak nitelendiren FNR'ın tepkileri sonrası müzayede evinin söz konusu parçayı satıştan geri çektiği kaydedildi. İngiltere'deki Pitt Rivers Müzesi Direktörü Laura Van Broekhoven, dün müzayede evinin bu ve benzeri etnik halkların atalarına ait insan kalıntılarının satıştan çektiğini duyurdu.

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kafatası, ingiltere, müzayede, açık artırma, naga etnik halkı