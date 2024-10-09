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Bitcoin'in mucidine ilişkin yeni iddia: Satoshi Nakamoto belirsizliği çözüldü mü?
Bitcoin'in mucidine ilişkin yeni iddia: Satoshi Nakamoto belirsizliği çözüldü mü?
Sputnik Türkiye
Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. HBO'da yayınlanan belgeselde Bitcoin geliştirici Peter Todd'un Satoshi... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:45+0300
2024-10-09T11:46+0300
ekonomi
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bitcoin madenciliği
bitcoin classic (btc)
satoshi nakamoto
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Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ile ilgili bilinmezlere biri daha eklendi.ABD'li yayıncılık platformu HBO'nun belgeselinde Satoshi'nin Kanadalı Bitcoin geliştiricisi Peter Todd olduğu iddia edildi.Satoshi Nakamoto Peter Todd mu?Todd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Satoshi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.Kripto dünyasının merakla beklediği belgeseldeki iddiaların dayanaksız olduğu yorumları yapıldı.Belgeselde Todd'un Satoshi olduğunu destekleyen kesin bir kanıt sunulmadığı belirtildi.Peter Todd kimdir?NTV'nin haberine göre 2010'da Satoshi ile kripto forumlarında iletişim kurduğu iddia edilen Todd, Bitcoin'in geliştirilmesinde aktif rol oynadı.Toronto'daki Ontario College of Art and Design'dan mezun olan Todd, önemli kripto etkileyicileri ile ilk iletişim kurmaya başladığında yaklaşık 15 yaşında olduğunu açıklamıştı.Satoshi kim?Satoshi'nin kimliğini ortaya çıkarma girişimleri daha önce de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hal Finney, Nick Szabo, Adam Back ve Craig Wright'ın Nakamoto olabiliceğine yönelik spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsek-noktayi-koydu-kripto-paraya-iliskin-yeni-vergi-paketi-gelecek-mi--1088707726.html
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Bitcoin'in mucidine ilişkin yeni iddia: Satoshi Nakamoto belirsizliği çözüldü mü?

11:45 09.10.2024 (güncellendi: 11:46 09.10.2024)
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. HBO'da yayınlanan belgeselde Bitcoin geliştirici Peter Todd'un Satoshi olduğu iddia edildi.
Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ile ilgili bilinmezlere biri daha eklendi.

ABD'li yayıncılık platformu HBO'nun belgeselinde Satoshi'nin Kanadalı Bitcoin geliştiricisi Peter Todd olduğu iddia edildi.

Satoshi Nakamoto Peter Todd mu?

Todd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Satoshi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kripto dünyasının merakla beklediği belgeseldeki iddiaların dayanaksız olduğu yorumları yapıldı.
Belgeselde Todd'un Satoshi olduğunu destekleyen kesin bir kanıt sunulmadığı belirtildi.

Peter Todd kimdir?

NTV'nin haberine göre 2010'da Satoshi ile kripto forumlarında iletişim kurduğu iddia edilen Todd, Bitcoin'in geliştirilmesinde aktif rol oynadı.

Toronto'daki Ontario College of Art and Design'dan mezun olan Todd, önemli kripto etkileyicileri ile ilk iletişim kurmaya başladığında yaklaşık 15 yaşında olduğunu açıklamıştı.

Satoshi kim?

Satoshi'nin kimliğini ortaya çıkarma girişimleri daha önce de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hal Finney, Nick Szabo, Adam Back ve Craig Wright'ın Nakamoto olabiliceğine yönelik spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
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