https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/icisleri-bakanligindan-4-ton-kokain-ele-gecirilen-gemiyle-ilgili-aciklama-1089017792.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 4 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 4 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'dan hareket eden ve Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen RAS isimli gemiyle ilgili yaptığı açıklamada... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T15:51+0300

2024-10-09T15:51+0300

2024-10-09T15:52+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

kokain

kaçakçılık

uyuşturucu kaçakçılığı

kanarya adaları

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 Ekim'de İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı "RAS" isimli gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kokain ele geçirildiği belirtildi.Operasyonda, 7'si Türk, 2'si Azerbaycan ve 1'i Hollanda uyruklu olmak üzere 10 şahsın yakalandığı kaydedilen açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının olayın ardından İspanyol narkotik polisi ile iletişime geçtiği ve sürecin devam ettiği aktarıldı.İstanbul'dan çıktıktan sonra tüm rotası tek tek ele alındıGeminin hareketlerinin 19 Temmuz'dan bu yana incelendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Hayalet gemiyle uyuşturucu sevk edildiAçıklamada, "RAS isimli geminin güzergah, liman ve hız bilgileri birlikte analiz edildiğinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden hayalet (AIS sinyal bilgileri bulunmayan) olarak tabir edilen gemilerle getirilerek Atlas Okyanusu üzerinde Gine ya da Moritanya açıklarında bahse konu gemiye aktarıldığı, akabinde Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fransada-dort-markete-teslim-edilen-muzlarda-buyuk-miktarda-kokain-ele-gecirildi--1088015274.html

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kanarya adaları

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içişleri bakanlığı, kokain, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, kanarya adaları