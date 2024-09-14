https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fransada-dort-markete-teslim-edilen-muzlarda-buyuk-miktarda-kokain-ele-gecirildi--1088015274.html

Fransa'da dört markete teslim edilen muzlarda büyük miktarda kokain ele geçirildi

Fransa'da dört markete teslim edilen muzlarda büyük miktarda kokain ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Fransa'da muzların içinde büyük miktarda kokain ele geçirildi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T12:14+0300

2024-09-14T12:14+0300

2024-09-14T12:14+0300

dünya

fransa

muz

muz kabuğu

kolombiya

kokain

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050050250_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_7b5da458c3dd6bca05c2a56286478c6f.jpg

Fransa’da bir süpermarket zincirine yapılan muz teslimatlarında büyük miktarda kokain ele geçirildi. Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki Grand Frais şubelerinde çalışanlar, muz paletlerinin altına gizlenmiş 40-50 kilogram kokain buldu. Uyuşturucunun Kolombiya’dan geldiği düşünülüyor ve yetkililer, kokainin nasıl paletlere yerleştirildiğini ve kime teslim edilmek üzere olduğunu araştırıyor. Bunun yanında Dijon kentindeki Beaune şubesinde de 10 kilogram uyuşturucu bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/uzun-zamandir-ayrilik-canlari-caliyordu-besiktasta-ayrilik--1088014679.html

fransa

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, muz, muz kabuğu, kolombiya, kokain, uyuşturucu