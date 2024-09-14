https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fransada-dort-markete-teslim-edilen-muzlarda-buyuk-miktarda-kokain-ele-gecirildi--1088015274.html
Fransa'da dört markete teslim edilen muzlarda büyük miktarda kokain ele geçirildi
Fransa'da dört markete teslim edilen muzlarda büyük miktarda kokain ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Fransa'da muzların içinde büyük miktarda kokain ele geçirildi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T12:14+0300
2024-09-14T12:14+0300
2024-09-14T12:14+0300
dünya
fransa
muz
muz kabuğu
kolombiya
kokain
uyuşturucu
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Fransa’da bir süpermarket zincirine yapılan muz teslimatlarında büyük miktarda kokain ele geçirildi. Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki Grand Frais şubelerinde çalışanlar, muz paletlerinin altına gizlenmiş 40-50 kilogram kokain buldu. Uyuşturucunun Kolombiya’dan geldiği düşünülüyor ve yetkililer, kokainin nasıl paletlere yerleştirildiğini ve kime teslim edilmek üzere olduğunu araştırıyor. Bunun yanında Dijon kentindeki Beaune şubesinde de 10 kilogram uyuşturucu bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/uzun-zamandir-ayrilik-canlari-caliyordu-besiktasta-ayrilik--1088014679.html
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fransa, muz, muz kabuğu, kolombiya, kokain, uyuşturucu
fransa, muz, muz kabuğu, kolombiya, kokain, uyuşturucu
Fransa'da dört markete teslim edilen muzlarda büyük miktarda kokain ele geçirildi
Fransa'da muzların içinde büyük miktarda kokain ele geçirildi.
Fransa’da bir süpermarket zincirine yapılan muz teslimatlarında büyük miktarda kokain ele geçirildi.
Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki Grand Frais şubelerinde çalışanlar, muz paletlerinin altına gizlenmiş 40-50 kilogram kokain buldu.
Uyuşturucunun Kolombiya’dan geldiği düşünülüyor ve yetkililer, kokainin nasıl paletlere yerleştirildiğini ve kime teslim edilmek üzere olduğunu araştırıyor.
Bunun yanında Dijon kentindeki Beaune şubesinde de 10 kilogram uyuşturucu bulundu.