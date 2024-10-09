https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/eylem-tokun-turkiyeye-iadesine-iliskin-davada-karar-durusmasi-ileri-bir-tarihe-ertelendi-1089033442.html
Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi
Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T22:57+0300
2024-10-09T22:57+0300
2024-10-09T22:57+0300
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eylem tok, timur cihantimur
eylem tok, timur cihantimur
Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.