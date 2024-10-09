https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/hadim-yasasi-nedir-hadim-ne-demek-1088992760.html
Hadım yasası nedir, hadım ne demek?
Hadım yasası nedir, hadım ne demek?
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaların ardından 'Hadım Yasası' gündeme geldi. Peki, hadım yasası nedşir, hadım ne demek? 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T03:48+0300
2024-10-09T03:48+0300
2024-10-09T03:48+0300
türkiye
hadım
kimyasal hadım
cerrahi hadım
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından 'iyi hal indirimi' ve 'hadım yasası açıklamaları yapılmıştı. İnfaz yasası değişikliği hakkında konuşan Tunç, "Özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım" açıklamlarında bulunmuştu.Hadım yasası nedir?Caydırıcılığın artması gerektiğini ifade eden Tunç, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin 'Hadım yasası' hakkında mevcut mevzuatın hadım yasasına uygun olduğunu vurgulayarak, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.Hadım ne demek?Türk Dil Kurumu (TDK) göre, Erkeklik bezleri çıkarılmış veya köreltilmiş erkek anlamına geliyor. Tıp bilimindeki karşılığı 'kastrasyon' olan hadım, kişinin, cinsel salgı bezlerinin alınması yolu ile cinsel faaliyette bulunma ve üreme yeteneğinin tamamen sona erdirilmesi amacını taşıyan tıbbi bir müdahaledir.Bu yöntem, kişide cinsel istek ve cinsel ilişkide bulunma yeteneğini bütünüyle sona erdirmesiyle taciz, tecavüz gibi suçlarda müeyyide olarak uygulanması sık sık tartışmalara konu olmakta.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-iyi-hal-indirimi-ve-hadim-yasasi-hakkinda-ilk-aciklama-1088936784.html
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Hadım yasası nedir, hadım ne demek?
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaların ardından 'Hadım Yasası' gündeme geldi. Peki, hadım yasası nedşir, hadım ne demek?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
tarafından 'iyi hal indirimi' ve 'hadım yasası açıklamaları
yapılmıştı.
İnfaz yasası değişikliği hakkında konuşan Tunç, "Özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım" açıklamlarında bulunmuştu.
Caydırıcılığın artması gerektiğini ifade eden Tunç, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin 'Hadım yasası' hakkında mevcut mevzuatın hadım yasasına uygun olduğunu vurgulayarak, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.
Türk Dil Kurumu (TDK) göre, Erkeklik bezleri çıkarılmış veya köreltilmiş erkek anlamına geliyor. Tıp bilimindeki karşılığı 'kastrasyon' olan hadım, kişinin, cinsel salgı bezlerinin alınması yolu ile cinsel faaliyette bulunma ve üreme yeteneğinin tamamen sona erdirilmesi amacını taşıyan tıbbi bir müdahaledir.
Bu yöntem, kişide cinsel istek ve cinsel ilişkide bulunma yeteneğini bütünüyle sona erdirmesiyle taciz, tecavüz gibi suçlarda müeyyide olarak uygulanması sık sık tartışmalara konu olmakta.