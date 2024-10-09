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Hadım yasası nedir, hadım ne demek?
Hadım yasası nedir, hadım ne demek?
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaların ardından 'Hadım Yasası' gündeme geldi. Peki, hadım yasası nedşir, hadım ne demek? 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T03:48+0300
2024-10-09T03:48+0300
türkiye
hadım
kimyasal hadım
cerrahi hadım
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından 'iyi hal indirimi' ve 'hadım yasası açıklamaları yapılmıştı. İnfaz yasası değişikliği hakkında konuşan Tunç, "Özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım" açıklamlarında bulunmuştu.Hadım yasası nedir?Caydırıcılığın artması gerektiğini ifade eden Tunç, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin 'Hadım yasası' hakkında mevcut mevzuatın hadım yasasına uygun olduğunu vurgulayarak, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.Hadım ne demek?Türk Dil Kurumu (TDK) göre, Erkeklik bezleri çıkarılmış veya köreltilmiş erkek anlamına geliyor. Tıp bilimindeki karşılığı 'kastrasyon' olan hadım, kişinin, cinsel salgı bezlerinin alınması yolu ile cinsel faaliyette bulunma ve üreme yeteneğinin tamamen sona erdirilmesi amacını taşıyan tıbbi bir müdahaledir.Bu yöntem, kişide cinsel istek ve cinsel ilişkide bulunma yeteneğini bütünüyle sona erdirmesiyle taciz, tecavüz gibi suçlarda müeyyide olarak uygulanması sık sık tartışmalara konu olmakta.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-iyi-hal-indirimi-ve-hadim-yasasi-hakkinda-ilk-aciklama-1088936784.html
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kastrasyon, hadım, hadım nedir, hadım ne demek, hadım nasıl yapılır, hadım kimlere yapılır, cinsel hadım nedir, hadım edilince cinsel istek gider mi, hadım yasası nedir, hadım yasası, hadım cezası nedir, kastrasyon nedir, kastrasyon ne demek, kastrasyon nedir tıp,

Hadım yasası nedir, hadım ne demek?

03:48 09.10.2024
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA
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Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaların ardından 'Hadım Yasası' gündeme geldi. Peki, hadım yasası nedşir, hadım ne demek?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından 'iyi hal indirimi' ve 'hadım yasası açıklamaları yapılmıştı.
İnfaz yasası değişikliği hakkında konuşan Tunç, "Özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım" açıklamlarında bulunmuştu.

Hadım yasası nedir?

Caydırıcılığın artması gerektiğini ifade eden Tunç, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin 'Hadım yasası' hakkında mevcut mevzuatın hadım yasasına uygun olduğunu vurgulayarak, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

Hadım ne demek?

Türk Dil Kurumu (TDK) göre, Erkeklik bezleri çıkarılmış veya köreltilmiş erkek anlamına geliyor. Tıp bilimindeki karşılığı 'kastrasyon' olan hadım, kişinin, cinsel salgı bezlerinin alınması yolu ile cinsel faaliyette bulunma ve üreme yeteneğinin tamamen sona erdirilmesi amacını taşıyan tıbbi bir müdahaledir.
Bu yöntem, kişide cinsel istek ve cinsel ilişkide bulunma yeteneğini bütünüyle sona erdirmesiyle taciz, tecavüz gibi suçlarda müeyyide olarak uygulanması sık sık tartışmalara konu olmakta.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
POLİTİKA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında ilk açıklama
7 Ekim, 20:03
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