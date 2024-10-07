https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-iyi-hal-indirimi-ve-hadim-yasasi-hakkinda-ilk-aciklama-1088936784.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında ilk açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündemde yer alan 'İyi hal indirimi' tartışmaları ve cinsel saldırı suçlarında konuşulan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T20:03+0300
2024-10-07T20:03+0300
2024-10-07T20:24+0300
politika
yılmaz tunç
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
infaz
ceza infaz kanunu
infaz yasası
infaz düzenlemesi
af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_8ed6b29158fde5cc55350fef975772b3.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemde yer alan infaz yasası değişikliği hakkında konuştu.Gündemde yer alan 'İyi hal indirimi' tartışmaları ve 'Hadım yasası' hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:'Caydırıcılığa yönelik olması lazım'Kişilerin işledikleri suçlardan ceza almasının çok önemli olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:Hadım Yasası çıkacak mı?Taciz ve Tecavüz suçlarına ilişkin 'Hadım Yasası' sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f61919604e05be0cc8a68a33c7c6d447.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, infaz, ceza infaz kanunu, infaz yasası, infaz düzenlemesi, af, genel af, suç, suç duyurusu, suç kaydı, adli kontrol şartıyla serbest
yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, infaz, ceza infaz kanunu, infaz yasası, infaz düzenlemesi, af, genel af, suç, suç duyurusu, suç kaydı, adli kontrol şartıyla serbest
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında ilk açıklama
20:03 07.10.2024 (güncellendi: 20:24 07.10.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündemde yer alan 'İyi hal indirimi' tartışmaları ve cinsel saldırı suçlarında konuşulan 'Hadım yasası' hakkında konuşan Bakan Tunç, toplumdan gelen eleştirileri dikkate alacaklarını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemde yer alan infaz yasası değişikliği hakkında konuştu.
Gündemde yer alan 'İyi hal indirimi' tartışmaları ve 'Hadım yasası' hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:
Bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmesi için bu kişilerin belli bir süre cezaevinde kalabilmesiyle ilgili bir teklifimiz olmuştu. Bunu yine önereceğiz. Yine özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım. Tabi burada hem ceza hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız ve özellikle milletvekillerimizle iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda. Çünkü cezalarda bir alt sınır var ve bir üst sınır var. Hakim dosyaya göre bu sınırlar arasında karar veriyor. Biz de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun bir tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözlem geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimin serbestlik uygulanır mı uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçularımıza konuşmamız gerekir. Kasten öldürme suçların, kasten yaralama suçların da özellikle denetimin serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görürsün. Bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Ve özellikle toplumu suçtan korumalıyız. Zaten ceza hukukunun amacı, ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Bu anlamda hem suçun işlenmesini önleyici tedbirler asıl önemli olan husus da burasıdır. Gerek eğitim çalışmaları gerek ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve suç işlendikten sonra da soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi gerekir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi hukukla savcılığın çok iyi bir ilişki içerisinde bunu sürdürmesi lazım ve delilleri maddi gerçeği toplaması lazım.
'Caydırıcılığa yönelik olması lazım'
Kişilerin işledikleri suçlardan ceza almasının çok önemli olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
Tabi, kişiler serbest kaldıktan sonra bir takım delillerin, görüntülerin ortaya çıkması toplumda rahatsızlığa neden oluyor. Dolayısıyla soruşturma aşamasında bu görüntülerin elde edilebilmesi, delillerin elde edilebilmesi konusundaki soruşturmanın daha etkin olabilmesiyle ilgili neler yapılabilir? Bizim seçim beyanahamemizde adli kollukla ilgili bir düşünce vardı. Bu konu tartışılabilir yeniden. Yine, soruşturma aşamasında da bu delillerin takdiri önemli. Kişinin işlediği suçun karşılığı bir cezaya alması önemli. Ceza aldıktan sonra da cezaevinde infaz sistemimizin özellikle caydırıcılığa yönelik olması lazım, bir de ıslığa yönelik olması lazım. Bu anlamda da ıslığa yönelik çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle ceza üzerindeki kişilerin tahliye olduktan sonra bir daha suç işlememesi için gerekli eğitim çalışmaları, mesleki atölyeler, meslek edindirme bunları daha da arttırmanın çabası içerisinde olacağız. Tabi yargı reform strateji belgemiz sadece ceza alanında değil, hukuk alanında da yine vatandaşlarımızın özellikle uzun süren yargılamalardan bir daha şikayet etmemesi lazım. Şu anda bizim 25 bin hakim ve savcımız var. İlk derece istinaf ve yargıtay olarak 3 dereceli bir sistemimiz var. Özellikle hakim ve savcılarımızın dosyaları incelerken, özellikle uzun süren duruşmalar, uzun duruşma aralıkları değil, kısa süre içerisinde duruşmanın tehdidi esastır. Duruşma başlar ve karar verinceye kadar devam eder. Ama zorunlu sebeplerle adli tıp raporunun beklenmesi, bilirkişi raporunun beklenmesi gibi sebeplerle ileriye atıldığını görüyoruz. O zaman bu süreçleri kısaltmamız lazım. Yani mahkemelerin bilirkişi raporlarının süresinde verilmesi ve delillerin süresinde hızlı bir şekilde soruşturma aşamasında ve konuşturmada da hızlı bir şekilde değerlendirip karara ulaşılması gerekiyor. O nedenle duruşma aralıklarının da uzun olmaması lazım. O nedenle bizim yargı reformu strateji belgenizin başlığı şu olacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir. Bu hem ceza adaleti sistemi bakımından suçun önlenmesi ve suçlunun cezalandırılması ve gerektiği yaptırımı, hak ettiği yaptırımın ona verilmesi ama bir daha da suç işlemeyecek noktaya getirilmesi. Bu anlamdaki hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız bütün istişarelerden sonra kamuoyuyla paylaşacak. Hep beraber görmüş olacağız.
Taciz ve Tecavüz suçlarına ilişkin 'Hadım Yasası' sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.