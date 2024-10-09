https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/googledan-yeni-ataturk-skandali-turkiye-cumhuriyeti-kurucusu-unvani-yeniden-kaldirildi-tepkiler-pes-1088995280.html
Google'dan yeni 'Atatürk' skandalı: 'Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu' unvanı yeniden kaldırıldı, tepkiler peş peşe geldi
Google'dan yeni 'Atatürk' skandalı: 'Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu' unvanı yeniden kaldırıldı, tepkiler peş peşe geldi
Sputnik Türkiye
ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda bir kez daha tartışma yarattı. Daha önce gelen... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T08:12+0300
2024-10-09T08:12+0300
2024-10-09T08:12+0300
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Geçtiğimiz aylarda, Google'da Mustafa Kemal Atatürk arandığında 'Eski Cumhurbaşkanı' ibaresi görünmesi üzerine büyük bir tepki doğmuş, ardından Google, Atatürk'ün unvanını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu' olarak güncellemişti. Ancak, bu kez de bu unvanın tamamen kaldırılması yeni bir skandal olarak gündeme geldi.Mansur Yavaş'tan Sert TepkiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Google’a bir kez daha tepki gösterdi. Yavaş, 6 ay önceki benzer bir duruma atıfta bulunarak, “Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz” ifadelerini hatırlattı.'Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'Yavaş, yaptığı paylaşımda Google’ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketleyerek, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi..." şeklinde tepki gösterdi.Google'ın bu adımı, Türkiye’deki kullanıcılar arasında yoğun eleştirilere neden oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Atatürk'ün unvanının yeniden düzeltilmesi için çağrılar artarak devam ediyor.
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mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti kurucusu, mustafa kemal atatürk google, türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu
mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti kurucusu, mustafa kemal atatürk google, türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu
Google'dan yeni 'Atatürk' skandalı: 'Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu' unvanı yeniden kaldırıldı, tepkiler peş peşe geldi
ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda bir kez daha tartışma yarattı. Daha önce gelen tepkiler üzerine 'Eski Türkiye Cumhurbaşkanı' tanımını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu' olarak düzelten Google, bu unvanı yeniden kaldırarak tepkilerin odağı haline geldi.
Geçtiğimiz aylarda, Google'da Mustafa Kemal Atatürk arandığında 'Eski Cumhurbaşkanı' ibaresi görünmesi üzerine büyük bir tepki doğmuş, ardından Google, Atatürk'ün unvanını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu' olarak güncellemişti. Ancak, bu kez de bu unvanın tamamen kaldırılması yeni bir skandal olarak gündeme geldi.
Mansur Yavaş'tan Sert Tepki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Google’a bir kez daha tepki gösterdi. Yavaş, 6 ay önceki benzer bir duruma atıfta bulunarak, “Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz” ifadelerini hatırlattı.
'Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'
Yavaş, yaptığı paylaşımda Google’ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketleyerek, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi..." şeklinde tepki gösterdi.
Google'ın bu adımı, Türkiye’deki kullanıcılar arasında yoğun eleştirilere neden oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Atatürk'ün unvanının yeniden düzeltilmesi için çağrılar artarak devam ediyor.