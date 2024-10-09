https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/googledan-yeni-ataturk-skandali-turkiye-cumhuriyeti-kurucusu-unvani-yeniden-kaldirildi-tepkiler-pes-1088995280.html

Google'dan yeni 'Atatürk' skandalı: 'Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu' unvanı yeniden kaldırıldı, tepkiler peş peşe geldi

Google'dan yeni 'Atatürk' skandalı: 'Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu' unvanı yeniden kaldırıldı, tepkiler peş peşe geldi

Sputnik Türkiye

ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda bir kez daha tartışma yarattı. Daha önce gelen... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T08:12+0300

2024-10-09T08:12+0300

2024-10-09T08:12+0300

türkiye

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kurucu

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Geçtiğimiz aylarda, Google'da Mustafa Kemal Atatürk arandığında 'Eski Cumhurbaşkanı' ibaresi görünmesi üzerine büyük bir tepki doğmuş, ardından Google, Atatürk'ün unvanını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu' olarak güncellemişti. Ancak, bu kez de bu unvanın tamamen kaldırılması yeni bir skandal olarak gündeme geldi.Mansur Yavaş'tan Sert TepkiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Google’a bir kez daha tepki gösterdi. Yavaş, 6 ay önceki benzer bir duruma atıfta bulunarak, “Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz” ifadelerini hatırlattı.'Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'Yavaş, yaptığı paylaşımda Google’ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketleyerek, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi..." şeklinde tepki gösterdi.Google'ın bu adımı, Türkiye’deki kullanıcılar arasında yoğun eleştirilere neden oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Atatürk'ün unvanının yeniden düzeltilmesi için çağrılar artarak devam ediyor.

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