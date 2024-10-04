https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/super-ligde-piyasa-degerleri-guncellendi-osimhen-ve-cengiz-undere-kotu-haber-1088825433.html

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen ve Cengiz Ünder'e kötü haber

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Osimhen ve Cengiz Ünder'e kötü haber

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile Fenerbahçe'de forma giyen... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:51+0300

2024-10-04T15:51+0300

2024-10-04T15:51+0300

spor

osimhen

galatasaray

chelsea

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Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların değerlerini güncelledi. Yeni listeye göre Süper Lig'de en fazla değer kaybeden isim Victor Osimhen oldu. İşte Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri:10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon euro9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon euroTransfermarkt'ın Türkiye yöneticisi Gökhan Yağmur, Victor Osimhen'in değerindeki sert düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, "Osimhen, Türk futbolu için bir istisna olarak kabul ediliyor. Napoli'den ayrılmak istediği için bu transfer gerçekleşti, ancak PSG ve Chelsea, onun için belirlenen 120 milyon euro serbest kalma bedelini ödemek istemedi. Osimhen de Suudi Arabistan’a gitmek istemeyince Galatasaray bu durumu fırsata çevirdi. Galatasaray, oyuncuya talep edilen maaşı ödedi ve onu kiraladı. Bu süreçte Napoli, serbest kalma bedelini 75 milyon euroya indirdi. Yani Chelsea, onu kış transfer döneminde almak isterse, 75 milyon euro ödemek zorunda olacak. Bu nedenle, Osimhen’in performansından bağımsız olarak piyasa değeri şu an için 75 milyon euroya düştü." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/galatasaraya-osimhen-icin-telefon-randevu-talep-etti-biz-de-elestirmistik-dedi-1088545774.html

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osimhen, galatasaray, chelsea