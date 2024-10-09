https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/fransada-turuncu-alarm-verildi-34-ili-etkileyecek-1089009964.html

Fransa'da 'turuncu alarm' verildi: 34 ili etkileyecek

Fransa'da 'turuncu alarm' verildi: 34 ili etkileyecek

Sputnik Türkiye

Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Olumsuz hava koşullarının Fransa'nın bir çok farklı noktasını etkileyeceği... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T13:07+0300

2024-10-09T13:07+0300

2024-10-09T13:07+0300

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sel felaketi

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Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildiği açıklandı. Kirk Fırtınasının saatte 130 kilometre hızla Atlantik'ten gelerek yoğun yağış ve fırtına getirmesi üzerinde ülke alarma geçti.Fırtınanın dün 19 vilayette etkili olmasının ardından bugün ülkenin birçok bölgesine yayıldığı bildirildi. Sel ve fırtına riski nedeniyle 'turuncu alarm' verilen vilayet sayısı 34'e yükselirken, 'sarı alarm' verilen vilayet sayısının 47'e çıktığı belirtildi.Meteoroloji servislerine göre ülkenin güneyinde, Pyrenees bölgesinin batısında, saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlar ve Paris bölgesi ile Pays de la Loire vilayetinde şiddetli yağışlar beklendiği açıklandı. Fırtınanın bir ay yağmur sürecek olan yağmur getireceği tahmin ediliyor.

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