https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/fransada-turuncu-alarm-verildi-34-ili-etkileyecek-1089009964.html
Fransa'da 'turuncu alarm' verildi: 34 ili etkileyecek
Fransa'da 'turuncu alarm' verildi: 34 ili etkileyecek
Sputnik Türkiye
Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Olumsuz hava koşullarının Fransa'nın bir çok farklı noktasını etkileyeceği... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T13:07+0300
2024-10-09T13:07+0300
2024-10-09T13:07+0300
dünya
avrupa
fransa
fırtına
sel felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1a/1075762169_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2cd5a697444e0e9efa481b1d109ae403.jpg
Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildiği açıklandı. Kirk Fırtınasının saatte 130 kilometre hızla Atlantik'ten gelerek yoğun yağış ve fırtına getirmesi üzerinde ülke alarma geçti.Fırtınanın dün 19 vilayette etkili olmasının ardından bugün ülkenin birçok bölgesine yayıldığı bildirildi. Sel ve fırtına riski nedeniyle 'turuncu alarm' verilen vilayet sayısı 34'e yükselirken, 'sarı alarm' verilen vilayet sayısının 47'e çıktığı belirtildi.Meteoroloji servislerine göre ülkenin güneyinde, Pyrenees bölgesinin batısında, saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlar ve Paris bölgesi ile Pays de la Loire vilayetinde şiddetli yağışlar beklendiği açıklandı. Fırtınanın bir ay yağmur sürecek olan yağmur getireceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abdde-milton-kasirgasi-bekleniyor-son-100-yilin-en-guclusu-olabilir-1088992569.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1a/1075762169_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b6a4a73c6787faf166084bbeb425a32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, fırtına, sel felaketi
avrupa, fransa, fırtına, sel felaketi
Fransa'da 'turuncu alarm' verildi: 34 ili etkileyecek
Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Olumsuz hava koşullarının Fransa'nın bir çok farklı noktasını etkileyeceği söylenirken, bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor.
Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildiği açıklandı. Kirk Fırtınasının saatte 130 kilometre hızla Atlantik'ten gelerek yoğun yağış ve fırtına getirmesi üzerinde ülke alarma geçti.
Fırtınanın dün 19 vilayette etkili olmasının ardından bugün ülkenin birçok bölgesine yayıldığı bildirildi.
Sel ve fırtına riski nedeniyle 'turuncu alarm' verilen vilayet sayısı 34'e yükselirken, 'sarı alarm' verilen vilayet sayısının 47'e çıktığı belirtildi.
Meteoroloji servislerine göre ülkenin güneyinde, Pyrenees bölgesinin batısında, saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlar ve Paris bölgesi ile Pays de la Loire vilayetinde şiddetli yağışlar beklendiği açıklandı. Fırtınanın bir ay yağmur sürecek olan yağmur getireceği tahmin ediliyor.