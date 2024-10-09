https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abdde-milton-kasirgasi-bekleniyor-son-100-yilin-en-guclusu-olabilir-1088992569.html
ABD'de Milton Kasırgası bekleniyor: 'Son 100 yılın en güçlüsü olabilir'
ABD'de Milton Kasırgası bekleniyor: 'Son 100 yılın en güçlüsü olabilir'
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın 'en güçlüsü'... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T03:03+0300
2024-10-09T03:03+0300
2024-10-09T03:06+0300
dünya
abd
kasırga
florida
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088992412_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_bb9908499be77f17f231f4fe50f9bd7c.jpg
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, ABD'de federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için 'benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını' belirtirken bölge sakinlerini 'tahliye emirlerine uymaları konusunda' uyarmaya devam etti.Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/abdde-kasirga-alarmi-siddeti-5-kategoriye-yukseltildi-tahliye-kararlari-var-ucuslar-iptal-1088948905.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088992412_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0c9793132950258919e8a5b3ce7fdbac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milton kasırgası, florida, florida milton kasırgası, milton kasırgası, florida kasırga,
milton kasırgası, florida, florida milton kasırgası, milton kasırgası, florida kasırga,
ABD'de Milton Kasırgası bekleniyor: 'Son 100 yılın en güçlüsü olabilir'
03:03 09.10.2024 (güncellendi: 03:06 09.10.2024)
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın 'en güçlüsü' olabileceği uyarısında bulundu.
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, ABD'de federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.
Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için 'benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını' belirtirken bölge sakinlerini 'tahliye emirlerine uymaları konusunda' uyarmaya devam etti.
Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.