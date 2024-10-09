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ABD'de Milton Kasırgası bekleniyor: 'Son 100 yılın en güçlüsü olabilir'
ABD'de Milton Kasırgası bekleniyor: 'Son 100 yılın en güçlüsü olabilir'
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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın 'en güçlüsü'... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, ABD'de federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için 'benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını' belirtirken bölge sakinlerini 'tahliye emirlerine uymaları konusunda' uyarmaya devam etti.Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/abdde-kasirga-alarmi-siddeti-5-kategoriye-yukseltildi-tahliye-kararlari-var-ucuslar-iptal-1088948905.html
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ABD'de Milton Kasırgası bekleniyor: 'Son 100 yılın en güçlüsü olabilir'

03:03 09.10.2024 (güncellendi: 03:06 09.10.2024)
© İHA / DİLEK KAYA-AW303400Pazartesi günü Meksika Körfezi'nde hızla şiddetlenen ve kategori 5 seviyesine ulaşan Milton Kasırgası, Güney Florida'da büyük bir endişeye yol açtı. Milton Kasırgası'nın, Tropikal depresyondan kategori 5 seviyesine 48 saat içerisinde çıkması rekor olarak nitelendiriliyor. Kasırganın 290 km/sa hızla esen rüzgarının hamlesinin 360 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor.
Pazartesi günü Meksika Körfezi'nde hızla şiddetlenen ve kategori 5 seviyesine ulaşan Milton Kasırgası, Güney Florida'da büyük bir endişeye yol açtı. Milton Kasırgası'nın, Tropikal depresyondan kategori 5 seviyesine 48 saat içerisinde çıkması rekor olarak nitelendiriliyor. Kasırganın 290 km/sa hızla esen rüzgarının hamlesinin 360 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA / DİLEK KAYA-AW303400
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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın 'en güçlüsü' olabileceği uyarısında bulundu.
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, ABD'de federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.
Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için 'benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını' belirtirken bölge sakinlerini 'tahliye emirlerine uymaları konusunda' uyarmaya devam etti.
Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.
ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, bazı uçuşlar duracak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, uçuşlar iptal
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