https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/firincilar-federasyonu-ekmekte-bu-ay-zam-yok-dedi-gelecek-ay-icin-ise-zam-sinyali-verdi--1089010276.html

Fırıncılar Federasyonu 'ekmekte bu ay zam yok' dedi: Gelecek ay için ise zam sinyali verdi

Fırıncılar Federasyonu 'ekmekte bu ay zam yok' dedi: Gelecek ay için ise zam sinyali verdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatında bu ay değişiklik öngörülmediğini belirtirken, yapılan çalışmalar netice vermemesi... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T13:19+0300

2024-10-09T13:19+0300

2024-10-09T13:19+0300

ekonomi

ekmek

türkiye fırıncılar federasyonu

fırıncılar federasyonu

halil ibrahim balcı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili de olan Halil İbrahim Balcı, son 1 aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncıları zorladığını söyledi.Ekmek fiyatındaki yükselmeyi kaçınılmaz kılıyorBu artışların ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade eden Balcı, "Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar var." dedi.Balcı, bu yıl hasadın her zamankinden fazla olduğunu, ekmeklik buğdayda 14,5 milyon ton, ekmeklik unda kullanılan buğdayda 12 milyon ton hasat gerçekleştirildiğini bildirdi. Hasadın bu yıl kalite yönünden düşük olmasına karşın, belli bölgelerdeki ürünün kaliteli ve istenen seviyede gelmesi nedeniyle, o bölgelerdeki fiyatın yükseldiğini aktaran Balcı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı.Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatının makul olmaktan çıkacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:Balcı, şunları kaydetti:

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ekmek, türkiye fırıncılar federasyonu, fırıncılar federasyonu, halil ibrahim balcı