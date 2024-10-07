https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ticaret-bakanligindan-ekmek-zammi-uyarisi-1-milyon-tlye-kadar-ceza-kesilecek-1088906505.html

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek zammı uyarısı: 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilecek

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek zammı uyarısı: 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilecek

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 81 ilde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:24+0300

2024-10-07T11:24+0300

2024-10-07T11:40+0300

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ekmek fiyatları

fırın

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İl ve ilçelerdeki fırınlarda ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor. Ticaret Bakanlığı'ndan değişen ekmek fiyatlarına yönelik açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, ekmekte haksız fiyat artışına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar yapan işyerlerine 100 bin TL'den bir milyon TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.1 milyon liraya varan cezaAçıklamada, fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirildiği ve gerekli idari para cezalarının uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:"İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

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