https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eylem-tokun-oglu-timur-cihantimurun-kazada-ses-kayitlari-ortaya-cikti-hayatim-bitti-1088941860.html
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur’un kazada ses kayıtları ortaya çıktı: 'Hayatım bitti'
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur’un kazada ses kayıtları ortaya çıktı: 'Hayatım bitti'
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T23:48+0300
2024-10-07T23:48+0300
2024-10-07T23:48+0300
türkiye
eylem tok
timur cihantimur
kaza
abd
trafik
trafik kazası
112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
telefon
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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmalarında Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.Ne olmuştu?İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında lüks aracıyla yarış yaparken 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, yerel polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/eylem-tok-mahkemeye-mektup-yazdi-yemek-yiyemiyorum-1086647124.html
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eylem tok, timur cihantimur, kaza, abd, trafik, trafik kazası, 112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, telefon, telefon görüşmesi, tutuklama, oğuz murat aci
eylem tok, timur cihantimur, kaza, abd, trafik, trafik kazası, 112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, telefon, telefon görüşmesi, tutuklama, oğuz murat aci
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur’un kazada ses kayıtları ortaya çıktı: 'Hayatım bitti'
İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. Ortaya çıkan kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmalarında Timur Cihantimur'un panik halleri yayınlandı.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.
17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmalarında Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.
İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında lüks aracıyla yarış yaparken 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, yerel polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.