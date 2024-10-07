https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eylem-tokun-oglu-timur-cihantimurun-kazada-ses-kayitlari-ortaya-cikti-hayatim-bitti-1088941860.html

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur’un kazada ses kayıtları ortaya çıktı: 'Hayatım bitti'

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur’un kazada ses kayıtları ortaya çıktı: 'Hayatım bitti'

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T23:48+0300

2024-10-07T23:48+0300

2024-10-07T23:48+0300

türkiye

eylem tok

timur cihantimur

kaza

abd

trafik

trafik kazası

112 acil servis

112 acil çağrı merkezi

telefon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmalarında Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.Ne olmuştu?İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında lüks aracıyla yarış yaparken 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, yerel polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/eylem-tok-mahkemeye-mektup-yazdi-yemek-yiyemiyorum-1086647124.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eylem tok, timur cihantimur, kaza, abd, trafik, trafik kazası, 112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, telefon, telefon görüşmesi, tutuklama, oğuz murat aci