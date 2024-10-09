https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/esinin-kabri-tahrip-edilen-kadin-beni-istemeye-gelenleri-kabul-etmedigim-icin-olabilecegini-1089016991.html

Eşinin kabri tahrip edilen kadın: 'Beni istemeye gelenleri kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum'

Eşinin kabri tahrip edilen kadın: 'Beni istemeye gelenleri kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum'

Sputnik Türkiye

Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki kadın, her gün kabrini ziyaret ettiği eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı. Eşinin mezar mermerlerine zarar... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T15:43+0300

2024-10-09T15:43+0300

2024-10-09T15:43+0300

yaşam

kabir

evlilik teklifi

evlilik

denizli

şiddet

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Denizli'de yaşayan Cennet Şanlıtürk'ün eşi Mevlüt Şanlıtürk, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından mezarını düzenli ziyaret eden Cennet Şanlıtürk, mezar mermerlerinin kırılarak zarar verildiğini gördü. Durumu önce mezarlık görevlilerine ardından polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, bunu yapanların bulunması için şikayette bulundu.'Evlilik tekliflerini reddettiğim biri yapmış olabilir'Son olarak eşinin kabrine geçtiğimiz hafta perşembe günü geldiğini belirten Cennet Şanlıtürk, düğün sebebiyle Tavas ilçesine gittiğini söyledi. Hafta başı tekrar eşinin mezarını ziyaret ettiği sırada acı durumla karşılaştığını ifade eden Cennet Şanlıtürk, "Pazartesi günü tekrar geldiğimde eşimin mezarını bu halde gördüm. İnsan olan biri bunu yapamaz. Bunu yapan kesinlikle insan değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, bunu yapanın bulunmasını istiyorum. Mezara bu yapılır mı? Dünden beri yanıyorum, bağırıyorum. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları reddediyorum. Onlar yapabilir mi bilmiyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir. Yapsın, benim kaybedecek, korkacak bir şeyim yok. Bunu yapan kimse benim karşıma çıksın, ne yapacaksa bana yapsın" dedi.

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kabir, evlilik teklifi, evlilik, denizli, şiddet