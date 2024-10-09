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Dünya kulüplerinin stadyum gelirleri açıklandı: 2 Türk takımı da var
Dünya kulüplerinin stadyum gelirleri açıklandı: 2 Türk takımı da var
Sputnik Türkiye
Futbol kulüpleri artan transfer maliyetleri ve futbolcu maaşları nedeniyle reklam çalışmalarını çeşitlendirerek gelir etmeye devam ediyor. İspanya'nın ulusal... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T23:29+0300
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Marca Gazetesi'nin haberine göre 34 takım reklam anlaşmalarından milyonluk anlaşmalar imzaladı. Bu takımlar arasında Türkiye'den 2 takım da var. Fenerbahçe ve Beşiktaş sponsorlardan aldıkları ücret ile 9. ve 12. sırada yer aldı. En fazla geliri ise Katalan takımı Barcelona elde etti.Takımların aldığı ücretler ise şöyle:
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stadyum, futbol, takım, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, leicester city, barcelona, real madrid, bayern münih, reklam, reklam kampanyası, reklam desteği
stadyum, futbol, takım, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, leicester city, barcelona, real madrid, bayern münih, reklam, reklam kampanyası, reklam desteği

Dünya kulüplerinin stadyum gelirleri açıklandı: 2 Türk takımı da var

23:29 09.10.2024 (güncellendi: 23:30 09.10.2024)
© İHABeşiktaş, stadyum
Beşiktaş, stadyum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA
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Futbol kulüpleri artan transfer maliyetleri ve futbolcu maaşları nedeniyle reklam çalışmalarını çeşitlendirerek gelir etmeye devam ediyor. İspanya'nın ulusal günlük spor gazetesi Marca tarafından açıklanan verilere göre takımların stadyum gelirleri açıklandı. Açıklanan veriler içinde Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yer aldı.
Marca Gazetesi'nin haberine göre 34 takım reklam anlaşmalarından milyonluk anlaşmalar imzaladı. Bu takımlar arasında Türkiye'den 2 takım da var. Fenerbahçe ve Beşiktaş sponsorlardan aldıkları ücret ile 9. ve 12. sırada yer aldı. En fazla geliri ise Katalan takımı Barcelona elde etti.
Takımların aldığı ücretler ise şöyle:
1-Leicester: Power Horse Stadyumu 1.20 milyon euro
2-Shrimp Osaka: Shrimp Osaka Panasonic. 1.20 milyon euro
3-Celta de Vigo: Abanca Balaidos. 1.40 milyon euro
4-Royal Society: Real Arena. 1.50 milyon euro
5-Wolfsburg: Volkswagen Arena. 2 milyon euro
6-Olympique de Marseille: Orange Velodrome. 2 milyon euro
7-AEK: Opap Arena. 2 milyon euro
8-Köln: RheinEnergie Stadyumu. 4.50 milyon euro
9-Palmeiras: Allianz Park. 2.60 milyon euro
10-Al Nassr: Al Awwal Park. 4.60 milyon euro
11-Eintracht Frankfurt: Commerzbank Arena. 5.40 milyon euro
12-River Plate: Monumental Stadyumu 2.60 milyon euro
13-PSV: Philips Stadyumu 2.30 milyon euro
14-Corinthians: Neo Química Arena 2.80 milyon euro
15-Leipzig: Red Bull Arena. 3 milyon euro
16-Inter Miami: Chase Stadyumu 3.50 milyon euro
17-Hoffenheim: Rhein-Neckar-Arena. 5.50 milyon euro
18-Sao Paulo: MorumBis. 5.90 milyon euro
19-Schalke 04: Veltins Arena. 6 milyon euro
20-Real Salt Lake: America First Stadyumu 6.10 milyon euro
21-New England Revolution: Gillette Stadyumu 6.40 milyon euro
22-Los Angeles Galaxy: Dignity Health Sports Park. 6.40 milyon euro
23-Beşiktaş: Tüpraş Stadyumu 6.60 milyon euro
24-Olympique Lyonnais: Groupama Stadyumu 6.90 milyon euro
25-Arsenal: Emirates Stadyumu 6.90 milyon euro
26-Fenerbahçe: Ülker Stadyumu 8.30 milyon euro
27-Los Angeles FC: BMO Stadyumu 9.20 milyon euro
28-Stuttgart: Mercedes-Benz Arena. 10 milyon euro
29-Atletico de Madrid: Riyadh Air Metropolis. 10 milyon euro
30-Juventus: Allianz Stadyumu 10.30 milyon euro
31-Borussia Dortmund: Signal Iduna Park. 11.10 milyon euro
32-Atlanta United: Mercedes-Benz Stadyumu 11.10 milyon euro
33-Bayern Munich: Allianz Arena. 13 milyon euro
34-FC Barcelona: Spotify Camp Nou. 20 milyon euro (Kulüp stada döndüğü zaman)
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun Ocak Ayı toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıya katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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