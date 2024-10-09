https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/dunya-kuluplerinin-stadyum-gelirleri-aciklandi-2-turk-takimi-da-var-1089034185.html

Dünya kulüplerinin stadyum gelirleri açıklandı: 2 Türk takımı da var

Dünya kulüplerinin stadyum gelirleri açıklandı: 2 Türk takımı da var

Sputnik Türkiye

Futbol kulüpleri artan transfer maliyetleri ve futbolcu maaşları nedeniyle reklam çalışmalarını çeşitlendirerek gelir etmeye devam ediyor. İspanya'nın ulusal... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T23:29+0300

2024-10-09T23:29+0300

2024-10-09T23:30+0300

spor

stadyum

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fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

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barcelona

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Marca Gazetesi'nin haberine göre 34 takım reklam anlaşmalarından milyonluk anlaşmalar imzaladı. Bu takımlar arasında Türkiye'den 2 takım da var. Fenerbahçe ve Beşiktaş sponsorlardan aldıkları ücret ile 9. ve 12. sırada yer aldı. En fazla geliri ise Katalan takımı Barcelona elde etti.Takımların aldığı ücretler ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-2-milyar-770-milyon-lira-kar-acikladi-1089031276.html

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Sputnik Türkiye

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