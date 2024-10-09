https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/domuz-eti-cikan-kofteciyi-mustafa-sarigul-aciklayacak-bana-ulasan-bilgiler-var-1088999431.html

Domuz eti kullanan köfteciyi Mustafa Sarıgül açıklayacak: 'Bana ulaşan bilgiler var'

Domuz eti kullanan köfteciyi Mustafa Sarıgül açıklayacak: 'Bana ulaşan bilgiler var'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini açıklamasıyla beraber gıda skandalları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü köfte... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T10:12+0300

2024-10-09T10:12+0300

2024-10-09T11:13+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

firma

köfte

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Kamuoyu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde ürünlerinde domuz eti çıktığı belirtilen ve mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını engellediği iddia edilen ünlü köfte zincirini konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kısa süre önce taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımlayarak, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu duyurmuştu. Sosyal medyada, ünlü bir köfte zincirine yönelik benzer iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, bakanlık denetimlerinde bu zincirin iki şubesinde domuz eti tespit edildi.Domuz eti skandalı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ancak henüz firmanın ismi açıklanmadı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tarım Bakanlığı'nın hileli ürün satan firmaları ifşa etmesinin ardından, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen bir firma hakkında açıklamalarda bulundu.Sarıgül, videolu açıklamasında şunları kaydetti:"Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren haber vermeden ünlü firma kim? Lütfen açıklayın. Bana ulaşan bilgiler var, teyit etmeye çalışıyorum. Yoksa ben açıklayacağım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/domuz-eti-skandali-buyuyor-unlu-kofte-zincirinde-de-oldugu-ortaya-cikti-1088959527.html

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