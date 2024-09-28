https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/diyanet-isleri-baskani-erbas-medreseler-kuran-kurslari-medeniyetin-temeliniolusturuyor-1088556735.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medreseler, Kur'an kursları medeniyetin temelini oluşturuyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medreseler, Kur'an kursları medeniyetin temelini oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da Kur'an kursu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, medreselerin ve Kur'an kurslarının medeniyetin temelini... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:15+0300

2024-09-28T16:15+0300

2024-09-28T16:15+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

kastamonu

açılış

medreseler

medrese

kuran kursu

medeniyet

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da, 'Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kur'an kursunda hem öğrenenler hem de öğretenler olacağını, dolayısıyla en hayırlı insanların bulunacağı binanın temelinin atılacağını söyledi.İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in hem öğrenildiği hem anlaşılmaya çalışıldığı hem de en doğru şekilde öğretildiği eğitim yuvası, ilim irfan merkezinin temelinin atıldığına dikkati çeken Erbaş, "Medreseler, Kur'an kursları medeniyetin temelini oluşturuyor. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır. Vatandaşlarımıza diyorum ki, 'Zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyor. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin" ifadelerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "7'den 70'e" cümlesini değiştirdiklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskani-erbas-kurtulus-islamdadir-diyerek-konustu-once-biz-yasayacagiz-rol-model-1088172778.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, kastamonu, açılış, medreseler, medrese, kuran kursu, medeniyet