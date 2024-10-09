https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/cin-orta-dogudaki-catismanin-bitmesi-icin-silaha-degil-siyasi-iradeye-ihtiyac-var-1089032801.html

Çin: Orta Doğu'daki çatışmanın bitmesi için silaha değil siyasi iradeye ihtiyaç var

Çin: Orta Doğu'daki çatışmanın bitmesi için silaha değil siyasi iradeye ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

srail'in saldırıları altındaki Gazze'de bir yılı geride bırakan krizin ve bölgeye yayılan çatışmanın, tek bir tarafı askeri olarak destekleyerek sona... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T21:57+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma, Gazze'deki süregelen krize ve İsrail ile İran arasındaki gerilime dair değerlendirmede bulundu.Sözcü Mao, Gazze'de krizin bir yılı aşkın süredir devam ettiğini, çoğu kadın ve çocuk 40 binden fazla insanın ölüme yol açtığını ifade eden Mao, uluslararası toplumun gerilimin düşürülmesi, şiddete son verilmesi ve sivillerin korunmasında hemfikir olduğu halde insani felaketin önlenemediğine dikkati çekti.'Silaha değil siyasi iradeye ihtiyaç var'Mao, ABD'nin bir yanda üçüncü ülkelerden Hamas'a finansman sağlayan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını bildirirken diğer yanda 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 8.7 milyar dolar değerinde askeri yardım sağlamasına ilişkin, "Ortadoğu'daki çatışmanın bitmesi için silaha, mühimmata ve tek taraflı yaptırımlara değil, siyasi iradeye ve diplomatik çabalara ihtiyaç var" ifadesini kullandı.Adını anmadan Washington yönetimini işaret eden Mao, "Büyük ülke sorumluluğunu yerine getirmeli, objektif ve adil olarak uluslararası hukuka uyulmasına öncülük etmeli, savaşın en kısa sürede sona erdirilmesi, durumun kontrol altına alınması ve krizin yayılmasının önlenmesi için olumlu yönde çaba sarf etmeli" değerlendirmesinde bulundu.Çin'in İsrail ile İran arasında gerilimin bölgesel kaosu artıracağından derin kaygı duyduğunu dile getiren Mao, "Düşmanlığı körükleyecek ve çatışmanın yayılmasına yol açacak hareketlere karşıyız. Tüm tarafları, bölgede barış ve istikrar adına mevcut durumu sakin, akılcı ve sorumlu bir tavırla ele almaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum, özellikle etki sahibi büyük ülkeler, yapıcı rol oynayarak kargaşanın büyümesini önlemeli" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-israilin-saldirisi-altindaki-lubnandan-sivillerin-tahliyesine-basladi-1089032469.html

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