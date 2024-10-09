https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bm-filistin-yuksek-komiseri-400-bin-kisi-kuzey-gazzede-koseye-sikismis-durumda---1089002274.html
BM Filistin Yüksek Komiseri: 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda
BM Filistin Yüksek Komiseri: 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda
Sputnik Türkiye
BM'in Filistin'deki mültecilere yardım ofisinden sorumlu Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin kötü koşullarda köşeye sıkışmış durumda... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:42+0300
2024-10-09T11:42+0300
2024-10-09T11:42+0300
israil- filistin çatışması
gazze
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
çocuk felci
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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrailli yetkililerin Gazze'de sürekli tahliye emri verdiği Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekip "Kuzey Gazze: Cehennemin sonu yok. En az 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda. İsrail yetkililerinin son tahliye emirleri, özellikle Cebeliye Kampı'ndan olmak üzere, insanları tekrar tekrar kaçmaya zorluyor" ifadelerini kullandı. Çocuk felci ikinci aşılama hizmeti risk altındaGazze'nin kuzeyindeki UNRWA barınaklarının kapanmaya ve hizmetlerinin durmaya zorlandığını belirten Lazzarini, "Neredeyse hiçbir temel malzeme bulunmadığından açlık tekrar yayılıyor ve derinleşiyor. Bu son askeri operasyon, ayrıca çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşamasının uygulanmasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zamanki gibi ilk ve en çok acı çekenler" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazze-seridindeki-hastaneler-yakit-sikintisi-nedeniyle-kapanabilir-1089002738.html
gazze
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gazze, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, çocuk felci
gazze, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, çocuk felci
BM Filistin Yüksek Komiseri: 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda
BM'in Filistin'deki mültecilere yardım ofisinden sorumlu Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin kötü koşullarda köşeye sıkışmış durumda olduğunu vurgulayarak "Kuzey Gazze: Cehennemin sonu yok" dedi.
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrailli yetkililerin Gazze'de sürekli tahliye emri verdiği Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekip "Kuzey Gazze: Cehennemin sonu yok. En az 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda. İsrail yetkililerinin son tahliye emirleri, özellikle Cebeliye Kampı'ndan olmak üzere, insanları tekrar tekrar kaçmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.
Çocuk felci ikinci aşılama hizmeti risk altında
Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA barınaklarının kapanmaya ve hizmetlerinin durmaya zorlandığını belirten Lazzarini, "Neredeyse hiçbir temel malzeme bulunmadığından açlık tekrar yayılıyor ve derinleşiyor. Bu son askeri operasyon, ayrıca çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşamasının uygulanmasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zamanki gibi ilk ve en çok acı çekenler" dedi.