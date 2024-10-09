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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bm-filistin-yuksek-komiseri-400-bin-kisi-kuzey-gazzede-koseye-sikismis-durumda---1089002274.html
BM Filistin Yüksek Komiseri: 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda
BM Filistin Yüksek Komiseri: 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda
Sputnik Türkiye
BM'in Filistin'deki mültecilere yardım ofisinden sorumlu Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin kötü koşullarda köşeye sıkışmış durumda... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:42+0300
2024-10-09T11:42+0300
israil- filistin çatışması
gazze
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
çocuk felci
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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrailli yetkililerin Gazze'de sürekli tahliye emri verdiği Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekip "Kuzey Gazze: Cehennemin sonu yok. En az 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda. İsrail yetkililerinin son tahliye emirleri, özellikle Cebeliye Kampı'ndan olmak üzere, insanları tekrar tekrar kaçmaya zorluyor" ifadelerini kullandı. Çocuk felci ikinci aşılama hizmeti risk altındaGazze'nin kuzeyindeki UNRWA barınaklarının kapanmaya ve hizmetlerinin durmaya zorlandığını belirten Lazzarini, "Neredeyse hiçbir temel malzeme bulunmadığından açlık tekrar yayılıyor ve derinleşiyor. Bu son askeri operasyon, ayrıca çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşamasının uygulanmasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zamanki gibi ilk ve en çok acı çekenler" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazze-seridindeki-hastaneler-yakit-sikintisi-nedeniyle-kapanabilir-1089002738.html
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gazze, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, çocuk felci

BM Filistin Yüksek Komiseri: 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda

11:42 09.10.2024
© AP Photo / Hatem MoussaABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri destek sağladı
ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri destek sağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
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BM'in Filistin'deki mültecilere yardım ofisinden sorumlu Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin kötü koşullarda köşeye sıkışmış durumda olduğunu vurgulayarak "Kuzey Gazze: Cehennemin sonu yok" dedi.
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrailli yetkililerin Gazze'de sürekli tahliye emri verdiği Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekip "Kuzey Gazze: Cehennemin sonu yok. En az 400 bin kişi kuzey Gazze'de köşeye sıkışmış durumda. İsrail yetkililerinin son tahliye emirleri, özellikle Cebeliye Kampı'ndan olmak üzere, insanları tekrar tekrar kaçmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

Çocuk felci ikinci aşılama hizmeti risk altında

Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA barınaklarının kapanmaya ve hizmetlerinin durmaya zorlandığını belirten Lazzarini, "Neredeyse hiçbir temel malzeme bulunmadığından açlık tekrar yayılıyor ve derinleşiyor. Bu son askeri operasyon, ayrıca çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşamasının uygulanmasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zamanki gibi ilk ve en çok acı çekenler" dedi.
Gazze Şeridi Hastane doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
‘Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanabilir’
11:04
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