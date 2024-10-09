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Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı: 'Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız'
Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı: 'Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız'
Sputnik Türkiye
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T17:08+0300
2024-10-09T17:08+0300
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Kayseri Valiliği koordinesinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 9 bin 400 metrekare alanda yapımına başlanan, Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezi olacak Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı son hızla devam ediyor. İçerisinde 40 oda, voleybol, golf, futbol, basketbol ve okçuluk gibi spor alanları, seralar, konferans salonları ile atölyelerin bulunacağı merkez 16 Kasım'da açılacak.Merkezin 16 Kasım'da açılacağını kaydeden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarımızı da yapacağız ama bir şekilde bu illete bulaşmış çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.'Uyuşturucu ile mücadelede tek yürek olduk ve savaş açtık'Merkezle ilgili bilgiler veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucu ile mücadelede tek yürek olduklarını ve savaş açtıklarını kaydederek şu cümleleri zikretti:'Bu illete bulaşmış çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız'Çok büyük bir mücadele verdiklerini kaydeden Vali Çiçek, "Bunun hepsi iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin destekleri ile yapıldı. Bu çok büyük bir mücadele. Biz sadece Kayseri’de değil, bölgemizdeki, Türkiye’deki bütün çocukların tedavi göreceği bir sistem haline getireceğiz. İçerisinde spor salonları, konferans salonları, atölyeler, marangozhane ve seralar olacak. Çocuklarımıza 6 ay boyunca içeride tedavi edilecek, aynı zamanda sanat öğrenecek, doğayla muhatap olacakları bir sistem üzerine çalıştık. Tedavi ettiğimiz çocuklarımızla kariyer merkezi oluşturarak iş yerleştirmelerini de takip edecek bir sistem üzerine çalıştık ve ve planladık. Rehabilitasyon merkezimiz şu an itibariyle yüzde 98 seviyesinde. İnşallah kasım ayı içerisinde açılışını yapacağız ve tedavi merkezine gelmek isteyen çocuklarımız tedaviye başlayacaklar. Dolayısıyla operasyonlarımızı da yapacağız ama bir şekilde bu illete bulaşmış çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Biz uyuşturucu ile mücadele için el ele verdik. Bu savaş açık bir savaş. Bu çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere karşı bir savaş. Bu savaşta bütün ailelerimiz, bütün Kayserililer duaları ile bizim yanımızda. Narkotik Anne gibi eğitici projelerle onların yanında olacağız. Sürekli seminerler ve konferanslar düzenleyeceğiz. Ailelerden isteğim bu programlara katılsınlar. Bu savaşta bizim yanımızda tüm güçleri ile olsunlar. Hep beraber bu savaşı kazanacağız" şeklinde konuştu.
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kayseri, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, rehabilitasyon merkezi, rehabilitasyon
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Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı: 'Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız'

17:08 09.10.2024
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW304709Kayseri Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında sona doğru yaklaşıldı.
Kayseri Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında sona doğru yaklaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW304709
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında sona doğru yaklaşıldı.
Kayseri Valiliği koordinesinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 9 bin 400 metrekare alanda yapımına başlanan, Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezi olacak Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı son hızla devam ediyor. İçerisinde 40 oda, voleybol, golf, futbol, basketbol ve okçuluk gibi spor alanları, seralar, konferans salonları ile atölyelerin bulunacağı merkez 16 Kasım'da açılacak.
Merkezin 16 Kasım'da açılacağını kaydeden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarımızı da yapacağız ama bir şekilde bu illete bulaşmış çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

'Uyuşturucu ile mücadelede tek yürek olduk ve savaş açtık'

Merkezle ilgili bilgiler veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucu ile mücadelede tek yürek olduklarını ve savaş açtıklarını kaydederek şu cümleleri zikretti:

Uyuşturucuyla mücadele de Kayseri’de tek yürek olduk ve savaş başlattık. Bunun adı gerçekten bir savaş. Çocuklarımızı zehirlemek isteyen alçaklara karşı verdiğimiz bir savaş. Bununla ilgili o kadar çok operasyon yapıyoruz ki. Birçok yolu deniyorlar. Birçok yolla ilimize uyuşturucu sokmaya çalışıyorlar. Geçenlerde yapılan bir operasyonda midesinde uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı. Emniyetimiz, jandarmamız göz açtırmıyor. Bu yıl uyuşturucu ile ilgili yaptığımız operasyonlar geçen yılın 2 katı. Biz tek başına polisiye tedbirler ile uyuşturucu ile mücadele edemeyiz. Aslolan çocuklarımızı buna hiç bulaştırmamak. Çocuklarımızın buna bulaşmaması içinde ERVA spor okulları projesini hayata geçirdik. Her mahallede spor okulu açarak çocuklarımızı sporla ve sanatla buluşturmak için projeler ortaya koyduk. 11 bin öğrencimiz şuanda ERVA spor okullarında. Bütün çabalarımıza ve mücadelemize rağmen bir şekilde bu illete bulaşan çocuklarımızı sahipsiz bırakamayız, bırakmamalıyız. Çünkü onlar bizim çocuklarımız ve evlatlarımız. Onlar uyuşturucuya başladıysa onlardan vazgeçme gibi lüksümüz yok. Bütün istatistikler kurtarılmayan bir çocuk 10 kişiyi daha beraberinde götürdüğünü gösteriyor. Bazen ben bunu söylediğim zaman 'Sayın Valim, hiç başlatmasak daha iyi değil mi?' diye soruyorlar. Tabii ki daha iyi ancak bir şekilde bu illete bulaşmışlar, ne yapacağız, öyle mi bırakacağız. Biz Kayseri’de hayırseverler ve iş insanları ile bir araya geldik ve 'Bu bölgede çok donanımlı, hatta Avrupa’nın en büyüğü olacak şekilde bir rehabilitasyon merkezi yapacağız' dedik. Çok büyük bir rehabilitasyon merkezinin inşaatına başladık. 1 yıl önce inşaatına başladığımız 9 bin 400 metrekare alanda faaliyet gösterecek ve Avrupa’nın en büyüğü olacak uyuşturucu rehabilitasyon merkezimizi 16 Kasım’da açmak için sona geldik. Şu ana kadar 280 milyon TL para harcadığımız görülüyor.

'Bu illete bulaşmış çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız'

Çok büyük bir mücadele verdiklerini kaydeden Vali Çiçek, "Bunun hepsi iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin destekleri ile yapıldı. Bu çok büyük bir mücadele. Biz sadece Kayseri’de değil, bölgemizdeki, Türkiye’deki bütün çocukların tedavi göreceği bir sistem haline getireceğiz. İçerisinde spor salonları, konferans salonları, atölyeler, marangozhane ve seralar olacak. Çocuklarımıza 6 ay boyunca içeride tedavi edilecek, aynı zamanda sanat öğrenecek, doğayla muhatap olacakları bir sistem üzerine çalıştık. Tedavi ettiğimiz çocuklarımızla kariyer merkezi oluşturarak iş yerleştirmelerini de takip edecek bir sistem üzerine çalıştık ve ve planladık. Rehabilitasyon merkezimiz şu an itibariyle yüzde 98 seviyesinde. İnşallah kasım ayı içerisinde açılışını yapacağız ve tedavi merkezine gelmek isteyen çocuklarımız tedaviye başlayacaklar. Dolayısıyla operasyonlarımızı da yapacağız ama bir şekilde bu illete bulaşmış çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Biz uyuşturucu ile mücadele için el ele verdik. Bu savaş açık bir savaş. Bu çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere karşı bir savaş. Bu savaşta bütün ailelerimiz, bütün Kayserililer duaları ile bizim yanımızda. Narkotik Anne gibi eğitici projelerle onların yanında olacağız. Sürekli seminerler ve konferanslar düzenleyeceğiz. Ailelerden isteğim bu programlara katılsınlar. Bu savaşta bizim yanımızda tüm güçleri ile olsunlar. Hep beraber bu savaşı kazanacağız" şeklinde konuştu.
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