Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı: 'Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız'

Uyuşturucuyla mücadele de Kayseri’de tek yürek olduk ve savaş başlattık. Bunun adı gerçekten bir savaş. Çocuklarımızı zehirlemek isteyen alçaklara karşı verdiğimiz bir savaş. Bununla ilgili o kadar çok operasyon yapıyoruz ki. Birçok yolu deniyorlar. Birçok yolla ilimize uyuşturucu sokmaya çalışıyorlar. Geçenlerde yapılan bir operasyonda midesinde uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı. Emniyetimiz, jandarmamız göz açtırmıyor. Bu yıl uyuşturucu ile ilgili yaptığımız operasyonlar geçen yılın 2 katı. Biz tek başına polisiye tedbirler ile uyuşturucu ile mücadele edemeyiz. Aslolan çocuklarımızı buna hiç bulaştırmamak. Çocuklarımızın buna bulaşmaması içinde ERVA spor okulları projesini hayata geçirdik. Her mahallede spor okulu açarak çocuklarımızı sporla ve sanatla buluşturmak için projeler ortaya koyduk. 11 bin öğrencimiz şuanda ERVA spor okullarında. Bütün çabalarımıza ve mücadelemize rağmen bir şekilde bu illete bulaşan çocuklarımızı sahipsiz bırakamayız, bırakmamalıyız. Çünkü onlar bizim çocuklarımız ve evlatlarımız. Onlar uyuşturucuya başladıysa onlardan vazgeçme gibi lüksümüz yok. Bütün istatistikler kurtarılmayan bir çocuk 10 kişiyi daha beraberinde götürdüğünü gösteriyor. Bazen ben bunu söylediğim zaman 'Sayın Valim, hiç başlatmasak daha iyi değil mi?' diye soruyorlar. Tabii ki daha iyi ancak bir şekilde bu illete bulaşmışlar, ne yapacağız, öyle mi bırakacağız. Biz Kayseri’de hayırseverler ve iş insanları ile bir araya geldik ve 'Bu bölgede çok donanımlı, hatta Avrupa’nın en büyüğü olacak şekilde bir rehabilitasyon merkezi yapacağız' dedik. Çok büyük bir rehabilitasyon merkezinin inşaatına başladık. 1 yıl önce inşaatına başladığımız 9 bin 400 metrekare alanda faaliyet gösterecek ve Avrupa’nın en büyüğü olacak uyuşturucu rehabilitasyon merkezimizi 16 Kasım’da açmak için sona geldik. Şu ana kadar 280 milyon TL para harcadığımız görülüyor.