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Aşı eczanelere geldi: SGK kimlerin grip aşısını karşılıyor?
Aşı eczanelere geldi: SGK kimlerin grip aşısını karşılıyor?
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Havaların soğumaya başlamasıyla ilk akla gelen soğuk algınlığı sebebiyle yaşanan hastalıkların riskleri. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar gribe... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Grip aşısı yaptırmak, her sonbaharda birçok kişi için şart.SGK grip aşısını ödüyor ancak her kesimin aşısını karşılamıyor. Hürriyet'te Noyan Doğan, konuya ilişkin şunları aktardı:SGK kimlerin grip aşısını karşılıyor?Grip aşısı ne kadar?
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grip aşısı ne kadar?, grip aşısı, kimler grip aşısı olmalı, grip aşısı ücret, grip aşısı sgk, sgk grip aşısını karşılıyor mu
grip aşısı ne kadar?, grip aşısı, kimler grip aşısı olmalı, grip aşısı ücret, grip aşısı sgk, sgk grip aşısını karşılıyor mu

Aşı eczanelere geldi: SGK kimlerin grip aşısını karşılıyor?

09:57 09.10.2024
© Sputnik / Vitaly Belousov / Multimedya arşivine gidinGrip aşısı-Moskova
Grip aşısı-Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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Havaların soğumaya başlamasıyla ilk akla gelen soğuk algınlığı sebebiyle yaşanan hastalıkların riskleri. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar gribe yakalanmak istemiyor. Peki grip aşısını SGK ödüyor mu?
Grip aşısı yaptırmak, her sonbaharda birçok kişi için şart.
SGK grip aşısını ödüyor ancak her kesimin aşısını karşılamıyor. Hürriyet'te Noyan Doğan, konuya ilişkin şunları aktardı:
Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), kimlerin grip aşısını SGK’nın karşıladığı, tek tek sıralanmış. Öncelikle, 65 yaş ve üstü kişilerin, yaşlı bakımevi ve huzurevlerinde kalanların grip aşısı bedelini doktorların reçete etmesi halinde sadece Eylül-Şubat tarihleri arasındaki dönemde SGK karşılıyor. Aynı şekilde 65 yaş ve üzeri kişilerin rapor aranmaksınız 5 yılda bir zatürre aşı bedelleri de SGK tarafından ödeniyor.

SGK kimlerin grip aşısını karşılıyor?

Yaşlıların dışında anne adaylarının gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre içinde grip aşısı bedelleri devlet tarafından ödeniyor. Bunların dışında; astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dahil kronik hastalığı, kronik metabolik hastalığı, kalp rahatsızlığı olanların, vücutta önemli işlevi olan hemoglobinlerin değişeme uğraması ve işlevinin bozulması nedeniyle hemoglobinopatisi olanların, immün yetmezliği olanların; yine doktor tarafından reçete edilmesi halinde eylül ile şubat tarihleri arasındaki grip aşılarını SGK karşılıyor. 65 yaş altı ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanların ise grip aşı bedelleri SGK tarafından ödenmiyor.

Grip aşısı ne kadar?

Piyasada üç çeşit grip aşısı bulunuyor ve bunların üçü de SGK kapsamında ama yukarıda saydığım şartları taşıyanlar için. Aşı fiyatları ise 540 lira ile 560 lira arasında değişiyor.
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