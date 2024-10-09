Aşı eczanelere geldi: SGK kimlerin grip aşısını karşılıyor?

Yaşlıların dışında anne adaylarının gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre içinde grip aşısı bedelleri devlet tarafından ödeniyor. Bunların dışında; astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dahil kronik hastalığı, kronik metabolik hastalığı, kalp rahatsızlığı olanların, vücutta önemli işlevi olan hemoglobinlerin değişeme uğraması ve işlevinin bozulması nedeniyle hemoglobinopatisi olanların, immün yetmezliği olanların; yine doktor tarafından reçete edilmesi halinde eylül ile şubat tarihleri arasındaki grip aşılarını SGK karşılıyor. 65 yaş altı ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanların ise grip aşı bedelleri SGK tarafından ödenmiyor.