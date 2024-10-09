https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/asgari-ucrete-zam-2025te-ne-kadar-olacak-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-1088996412.html
Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapması beklenirken asgari ücretin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:19+0300
2024-10-09T09:19+0300
2024-10-09T09:21+0300
ekonomi
asgari ücret
tbmm
enflasyon
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Asgari ücret 2025 zammında son duruma ilişkin araştırmalar hızlandı. Asgari ücret son olarak ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmiş ve hükümet tarafından ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla gündeme geldi. Asgari ücrete zam ne zaman belli olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. Böylece, 2024’te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kulisleri de hareketlendirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam olacağı söyleniyor. Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapılacağı belirtiliyor. Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında artış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/emekli-zam-farki-netlesiyor-refah-payi-gundeme-gelecek-mi-yil-sonu-maas-beklentisi-ne-1088896938.html
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Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
09:19 09.10.2024 (güncellendi: 09:21 09.10.2024)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapması beklenirken asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağına ilişkin tahminler gelmeye başladı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin konuşulan oran ortaya çıktı. Peki, asgari ücret 2025'te ne kadar olur?
Asgari ücret 2025 zammında son duruma ilişkin araştırmalar hızlandı. Asgari ücret son olarak ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmiş ve hükümet tarafından ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla gündeme geldi.
Asgari ücrete zam ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. Böylece, 2024’te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kulisleri de hareketlendirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam olacağı söyleniyor. Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapılacağı belirtiliyor. Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında artış olacak.