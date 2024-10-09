Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:08
80 dk
HABER MASASI
Ülkemizde gençler arasında giderek artan şiddet olayları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 90 artıların haftası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail doğrudan Türkiye ile savaşa giremez fakat elindeki terör gibi araçları kullanabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Serenay Sarıkaya oportünizmi
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
TBMM’de gizli oturum: Kurtuluş Savaşı’ndan 1 Mart tezkeresine gizli oturumlar
19:21
3 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
19:49
5 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
20:04
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Dünyayı kana bulamak istiyorlar’
20:22
5 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
20:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/asgari-ucrete-zam-2025te-ne-kadar-olacak-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-1088996412.html
Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapması beklenirken asgari ücretin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:19+0300
2024-10-09T09:21+0300
ekonomi
asgari ücret
tbmm
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg
Asgari ücret 2025 zammında son duruma ilişkin araştırmalar hızlandı. Asgari ücret son olarak ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmiş ve hükümet tarafından ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla gündeme geldi. Asgari ücrete zam ne zaman belli olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. Böylece, 2024’te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kulisleri de hareketlendirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam olacağı söyleniyor. Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapılacağı belirtiliyor. Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında artış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/emekli-zam-farki-netlesiyor-refah-payi-gundeme-gelecek-mi-yil-sonu-maas-beklentisi-ne-1088896938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_c700f6f5f1e13675d65149ba444731ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, 2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret zammı, asgari ücret ara zam, asgari ücret açıklaması, asgari ücret ne kadar olacak 2025, asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret değişti mi, asgari ücret ne kadar olacak 2025, asgari ücret kulisi
asgari ücret, 2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret zammı, asgari ücret ara zam, asgari ücret açıklaması, asgari ücret ne kadar olacak 2025, asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret değişti mi, asgari ücret ne kadar olacak 2025, asgari ücret kulisi

Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

09:19 09.10.2024 (güncellendi: 09:21 09.10.2024)
© İHATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA
Abone ol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapması beklenirken asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağına ilişkin tahminler gelmeye başladı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin konuşulan oran ortaya çıktı. Peki, asgari ücret 2025'te ne kadar olur?
Asgari ücret 2025 zammında son duruma ilişkin araştırmalar hızlandı. Asgari ücret son olarak ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmiş ve hükümet tarafından ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla gündeme geldi.

Asgari ücrete zam ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. Böylece, 2024’te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kulisleri de hareketlendirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam olacağı söyleniyor. Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapılacağı belirtiliyor. Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında artış olacak.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
EKONOMİ
Emekli zam farkı netleşiyor: Refah payı gündeme gelecek mi? Yıl sonu maaş beklentisi ne?
7 Ekim, 09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала