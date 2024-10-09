https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/asgari-ucrete-zam-2025te-ne-kadar-olacak-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-1088996412.html

Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Asgari ücrete zam 2025'te ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapması beklenirken asgari ücretin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:19+0300

2024-10-09T09:19+0300

2024-10-09T09:21+0300

ekonomi

asgari ücret

tbmm

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg

Asgari ücret 2025 zammında son duruma ilişkin araştırmalar hızlandı. Asgari ücret son olarak ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmiş ve hükümet tarafından ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla gündeme geldi. Asgari ücrete zam ne zaman belli olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. Böylece, 2024’te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kulisleri de hareketlendirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam olacağı söyleniyor. Kulislerde ise asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapılacağı belirtiliyor. Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında artış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/emekli-zam-farki-netlesiyor-refah-payi-gundeme-gelecek-mi-yil-sonu-maas-beklentisi-ne-1088896938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, 2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret zammı, asgari ücret ara zam, asgari ücret açıklaması, asgari ücret ne kadar olacak 2025, asgari ücret belli oldu mu, asgari ücret değişti mi, asgari ücret ne kadar olacak 2025, asgari ücret kulisi