https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/galatasarayda-da-calismisti-hollandali-futbol-efsanesi-hayatini-kaybetti-1088945990.html
Galatasaray'da da çalışmıştı: Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
Galatasaray'da da çalışmıştı: Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce Galatasaray'da Frank Rijkaard’ın yardımcılığını üstlenen Neeskens, futbol... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T07:47+0300
2024-10-08T07:47+0300
2024-10-08T07:47+0300
spor
futbol
galatasaray
galatasaray sk
johan neeskens
hollanda
ölüm
cenaze
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg
Neeskens, 2009-2010 sezonunda Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Teknik direktör Frank Rijkaard ile birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın teknik ekibinde yer alan Hollandalı futbol adamı, Türk futbolseverler tarafından kısa sürede tanındı. Hem oyunculuk hem de antrenörlük kariyerindeki başarılarıyla futbol dünyasında önemli bir iz bıraktı.Johan Neeskens kimdir?1949 yılında Heemstede'de doğan Johan Neeskens, kariyerine Hollanda’nın RCH kulübünde başladı. Ancak asıl çıkışını Ajax'a transfer olduktan sonra yaptı. Ajax formasıyla dört sezonda 124 maçta 33 gol kaydeden Neeskens, 1974 yılında Barcelona'ya transfer oldu. Beş sezon boyunca Katalan ekibinde oynayan Neeskens, burada 140 maça çıkıp 35 gol atarak takım arkadaşı Johan Cruyff ile birlikte Hollanda futbolunun efsaneleri arasına adını yazdırdı.1979’da New York Cosmos’a transfer olan Neeskens, kariyerinin son yıllarını ABD ve Avrupa’daki çeşitli kulüplerde geçirdi. 40 yaşına kadar profesyonel futbol oynayan Neeskens, dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak anılıyor.Türk futbolunda i̇z bıraktıGalatasaray’daki kısa süreli antrenörlük deneyimiyle de Türkiye’de iz bırakan Johan Neeskens, futbol dünyasında sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda antrenörlük yaptığı yıllarda da adından söz ettirdi. Özellikle genç futbolcuların gelişiminde katkı sağlayan Neeskens, futbol dünyasında saygıyla anılmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/super-ligde-8inci-haftanin-var-kayitlari-yayinlandi-penalti-kararlarinin-perde-arkasi-ortaya-cikti-1088945798.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fa656d241de21c7360d23b4bc7e6badd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
futbol, galatasaray, galatasaray sk, johan neeskens, hollanda, ölüm, cenaze, cenaze töreni
futbol, galatasaray, galatasaray sk, johan neeskens, hollanda, ölüm, cenaze, cenaze töreni
Galatasaray'da da çalışmıştı: Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce Galatasaray'da Frank Rijkaard’ın yardımcılığını üstlenen Neeskens, futbol dünyasında derin izler bırakan bir kariyere sahipti.
Neeskens, 2009-2010 sezonunda Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Teknik direktör Frank Rijkaard ile birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın teknik ekibinde yer alan Hollandalı futbol adamı, Türk futbolseverler tarafından kısa sürede tanındı. Hem oyunculuk hem de antrenörlük kariyerindeki başarılarıyla futbol dünyasında önemli bir iz bıraktı.
1949 yılında Heemstede'de doğan Johan Neeskens, kariyerine Hollanda’nın RCH kulübünde başladı. Ancak asıl çıkışını Ajax'a transfer olduktan sonra yaptı. Ajax formasıyla dört sezonda 124 maçta 33 gol kaydeden Neeskens, 1974 yılında Barcelona'ya transfer oldu. Beş sezon boyunca Katalan ekibinde oynayan Neeskens, burada 140 maça çıkıp 35 gol atarak takım arkadaşı Johan Cruyff ile birlikte Hollanda futbolunun efsaneleri arasına adını yazdırdı.
1979’da New York Cosmos’a transfer olan Neeskens, kariyerinin son yıllarını ABD ve Avrupa’daki çeşitli kulüplerde geçirdi. 40 yaşına kadar profesyonel futbol oynayan Neeskens, dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak anılıyor.
Türk futbolunda i̇z bıraktı
Galatasaray’daki kısa süreli antrenörlük deneyimiyle de Türkiye’de iz bırakan Johan Neeskens, futbol dünyasında sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda antrenörlük yaptığı yıllarda da adından söz ettirdi. Özellikle genç futbolcuların gelişiminde katkı sağlayan Neeskens, futbol dünyasında saygıyla anılmaya devam edecek.