https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/altin-kaplama-bilezikleri-calan-2-supheli-tutuklandi-1088990602.html

Altın kaplama bilezikleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Altın kaplama bilezikleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Isparta'da altın kaplama yazısına rağmen mağazaya soygun gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi "Vitrinde ürünlerin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T00:26+0300

2024-10-09T00:26+0300

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Isparta'da 6 Ekim'de Fatih Arıkaya'ya ait iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri çalan maskeli 2 hırsız mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri'nin çalışması sonucu, iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.Y., M.C.T. ve U.U isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.U.U isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.Y.ve M.C.T. tutuklandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı ve hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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