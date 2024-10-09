https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/altin-kaplama-bilezikleri-calan-2-supheli-tutuklandi-1088990602.html
Altın kaplama bilezikleri çalan 2 şüpheli tutuklandı
Altın kaplama bilezikleri çalan 2 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Isparta'da altın kaplama yazısına rağmen mağazaya soygun gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi "Vitrinde ürünlerin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T00:26+0300
2024-10-09T00:26+0300
2024-10-09T00:26+0300
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Isparta'da 6 Ekim'de Fatih Arıkaya'ya ait iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri çalan maskeli 2 hırsız mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri'nin çalışması sonucu, iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.Y., M.C.T. ve U.U isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.U.U isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.Y.ve M.C.T. tutuklandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı ve hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/iki-hirsiz-imitasyon-takilarin-satildigi-magazayi-soydu-aslinda-vitrinde-altin-kaplama-olduklarini-1088888949.html
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altın, sahte, sahte altın, bilezik
altın, sahte, sahte altın, bilezik
Altın kaplama bilezikleri çalan 2 şüpheli tutuklandı
Isparta'da altın kaplama yazısına rağmen mağazaya soygun gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi "Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler" açıklamasını yapmıştı.
Isparta'da 6 Ekim'de Fatih Arıkaya'ya ait iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri çalan maskeli 2 hırsız mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri'nin çalışması sonucu, iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.Y., M.C.T. ve U.U isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.
U.U isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.Y.ve M.C.T. tutuklandı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı ve hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.