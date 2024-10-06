https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/iki-hirsiz-imitasyon-takilarin-satildigi-magazayi-soydu-aslinda-vitrinde-altin-kaplama-olduklarini-1088888949.html

Isparta'da altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun

Isparta'da altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun

Sputnik Türkiye

Isparta'da maskeli 2 hırsız altın kaplama imitasyon takıların satıldığı mağazada soygun yaptı. Mağaza sahibi ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazının... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T20:37+0300

2024-10-06T20:37+0300

2024-10-06T22:14+0300

türkiye

imitasyon

hırsızlık

hırsız

isparta

altın

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Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde Fatih Arıkaya'ya ait olduğu belirtilen bir takı mağazasına camları kırarak iki kişi girdi. Altın kaplama ürünlerin satıldığı mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli iki hırsızın çekiçle camı kırma ve vitrindeki bilezikleri çalma anları yer alıyor.Olayla ilgili gazetecilere konuşan iş yeri sahibi hırsızların takıları altın sanmalarının muhtemel olduğunu söyledi.Arıkaya "Olayı polis ekiplerinden öğrendim, inceleme yaptılar. Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler" açıklamasını yaptı.

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