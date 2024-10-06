https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/iki-hirsiz-imitasyon-takilarin-satildigi-magazayi-soydu-aslinda-vitrinde-altin-kaplama-olduklarini-1088888949.html
Isparta'da altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
Isparta'da altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
Sputnik Türkiye
Isparta'da maskeli 2 hırsız altın kaplama imitasyon takıların satıldığı mağazada soygun yaptı. Mağaza sahibi ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazının... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T20:37+0300
2024-10-06T20:37+0300
2024-10-06T22:14+0300
türkiye
imitasyon
hırsızlık
hırsız
isparta
altın
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Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde Fatih Arıkaya'ya ait olduğu belirtilen bir takı mağazasına camları kırarak iki kişi girdi. Altın kaplama ürünlerin satıldığı mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli iki hırsızın çekiçle camı kırma ve vitrindeki bilezikleri çalma anları yer alıyor.Olayla ilgili gazetecilere konuşan iş yeri sahibi hırsızların takıları altın sanmalarının muhtemel olduğunu söyledi.Arıkaya "Olayı polis ekiplerinden öğrendim, inceleme yaptılar. Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/izmirde-tepki-ceken-korku-evi-cansiz-mankenler-toplatildi-1088887810.html
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imitasyon takı, altın kaplama takı, imitasyon takıları çaldılar, imitasyon takıların satıldığı mağazayı soydular
imitasyon takı, altın kaplama takı, imitasyon takıları çaldılar, imitasyon takıların satıldığı mağazayı soydular
Isparta'da altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:37 06.10.2024 (güncellendi: 22:14 06.10.2024)
Isparta'da maskeli 2 hırsız altın kaplama imitasyon takıların satıldığı mağazada soygun yaptı. Mağaza sahibi ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazının aslında vitrinde asılı olduğunu söyledi.
Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde Fatih Arıkaya'ya ait olduğu belirtilen bir takı mağazasına camları kırarak iki kişi girdi.
Altın kaplama ürünlerin satıldığı mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli iki hırsızın çekiçle camı kırma ve vitrindeki bilezikleri çalma anları yer alıyor.
Olayla ilgili gazetecilere konuşan iş yeri sahibi hırsızların takıları altın sanmalarının muhtemel olduğunu söyledi.
Arıkaya "Olayı polis ekiplerinden öğrendim, inceleme yaptılar. Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler" açıklamasını yaptı.