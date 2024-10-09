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ABD'nin küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü
ABD'nin küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin dünya ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü. Bu rakam, Başkan Joe Biden’in görev süresinin sonunda yüzde 14.76'ya gerileyecek ülkenin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T07:54+0300
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ekonomi
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Sputnik’in Dünya Bankası ve IMF verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ABD’nin satın alma gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki payı yüzde 15’in altına düştü. Bu gidişatla 2024 sonunda bu rakam 14.76 olacak.ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 1990’da yüzde 20.16’yken 1999’da yüzde 21.01 ile zirve görmüştü. Ardından kademeli olarak azalmaya yüz tutan bu pay, 2006-2008 döneminde yıllık 0.6 azalmayla en büyük düşüş yaşamıştı.ABD’nin dünya ekonomisindeki payı en son Barack Obama döneminde artış göstererek 2014 ve 2015 yıllarında 0.31 puan artışla yüzde 16.26 olarak gerçekleşmişti. Ancak bu ivme sürdürülemedi ve Obama'nın başkanlığının son yılında büyümenin neredeyse tamamı heba ulurken ülkenin payı yüzde 16.04'e gerilemişti. Donald Trump döneminde de 0.7 puan daha kaybedilmişti.Joe Biden başkanlığının ikinci yılında ABD'nin dünya ekonomisindeki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü ve 2023 sonunda yüzde 14.82 olarak gerçekleşti. IMF tahminlerine göre, bu yılın sonunda ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 0.06 puan daha düşecek. Sonuç olarak bu oran, Biden'ın tüm başkanlık dönemi boyunca toplam 0.58 puanlık düşüşle yüzde 14.76 olarak gerçekleşecek.Dünya ekonomisindeki payı en çok azalan ikinci ülke Japonya oldu. Bu ülkenin dünya ekonomisindeki payı son 33 yılda 4.33 puan azaldı.Çin, 15 puanlık artış ve yüzde 18.76’e ulaşan oranla dünya ekonomisinde en büyük paya sahip ülke konumunda yer alıyor.
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abd, joe biden, barack obama, donald trump, dünya bankası, imf, japonya, çin
abd, joe biden, barack obama, donald trump, dünya bankası, imf, japonya, çin

ABD'nin küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü

07:54 09.10.2024 (güncellendi: 07:55 09.10.2024)
© Sputnik / Vitaliy AnkovVladivostok Deniz Limanı
Vladivostok Deniz Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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ABD'nin dünya ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü. Bu rakam, Başkan Joe Biden’in görev süresinin sonunda yüzde 14.76'ya gerileyecek ülkenin modern tarihinde en düşük seviyeyi görecek.
Sputnik’in Dünya Bankası ve IMF verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ABD’nin satın alma gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki payı yüzde 15’in altına düştü. Bu gidişatla 2024 sonunda bu rakam 14.76 olacak.
ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 1990’da yüzde 20.16’yken 1999’da yüzde 21.01 ile zirve görmüştü. Ardından kademeli olarak azalmaya yüz tutan bu pay, 2006-2008 döneminde yıllık 0.6 azalmayla en büyük düşüş yaşamıştı.
ABD’nin dünya ekonomisindeki payı en son Barack Obama döneminde artış göstererek 2014 ve 2015 yıllarında 0.31 puan artışla yüzde 16.26 olarak gerçekleşmişti. Ancak bu ivme sürdürülemedi ve Obama'nın başkanlığının son yılında büyümenin neredeyse tamamı heba ulurken ülkenin payı yüzde 16.04'e gerilemişti. Donald Trump döneminde de 0.7 puan daha kaybedilmişti.
Joe Biden başkanlığının ikinci yılında ABD'nin dünya ekonomisindeki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü ve 2023 sonunda yüzde 14.82 olarak gerçekleşti.
IMF tahminlerine göre, bu yılın sonunda ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 0.06 puan daha düşecek. Sonuç olarak bu oran, Biden'ın tüm başkanlık dönemi boyunca toplam 0.58 puanlık düşüşle yüzde 14.76 olarak gerçekleşecek.
Dünya ekonomisindeki payı en çok azalan ikinci ülke Japonya oldu. Bu ülkenin dünya ekonomisindeki payı son 33 yılda 4.33 puan azaldı.
Çin, 15 puanlık artış ve yüzde 18.76’e ulaşan oranla dünya ekonomisinde en büyük paya sahip ülke konumunda yer alıyor.
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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