https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abdnin-kuresel-ekonomideki-payi-ilk-kez-yuzde-15in-altina-dustu-1088994994.html

ABD'nin küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü

ABD'nin küresel ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü

Sputnik Türkiye

ABD'nin dünya ekonomideki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü. Bu rakam, Başkan Joe Biden’in görev süresinin sonunda yüzde 14.76'ya gerileyecek ülkenin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T07:54+0300

2024-10-09T07:54+0300

2024-10-09T07:55+0300

ekonomi

abd

joe biden

barack obama

donald trump

dünya bankası

imf

japonya

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b918d7a4a5cc09435fc4f746926a75ef.jpg

Sputnik’in Dünya Bankası ve IMF verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ABD’nin satın alma gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki payı yüzde 15’in altına düştü. Bu gidişatla 2024 sonunda bu rakam 14.76 olacak.ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 1990’da yüzde 20.16’yken 1999’da yüzde 21.01 ile zirve görmüştü. Ardından kademeli olarak azalmaya yüz tutan bu pay, 2006-2008 döneminde yıllık 0.6 azalmayla en büyük düşüş yaşamıştı.ABD’nin dünya ekonomisindeki payı en son Barack Obama döneminde artış göstererek 2014 ve 2015 yıllarında 0.31 puan artışla yüzde 16.26 olarak gerçekleşmişti. Ancak bu ivme sürdürülemedi ve Obama'nın başkanlığının son yılında büyümenin neredeyse tamamı heba ulurken ülkenin payı yüzde 16.04'e gerilemişti. Donald Trump döneminde de 0.7 puan daha kaybedilmişti.Joe Biden başkanlığının ikinci yılında ABD'nin dünya ekonomisindeki payı ilk kez yüzde 15'in altına düştü ve 2023 sonunda yüzde 14.82 olarak gerçekleşti. IMF tahminlerine göre, bu yılın sonunda ABD'nin dünya ekonomisindeki payı 0.06 puan daha düşecek. Sonuç olarak bu oran, Biden'ın tüm başkanlık dönemi boyunca toplam 0.58 puanlık düşüşle yüzde 14.76 olarak gerçekleşecek.Dünya ekonomisindeki payı en çok azalan ikinci ülke Japonya oldu. Bu ülkenin dünya ekonomisindeki payı son 33 yılda 4.33 puan azaldı.Çin, 15 puanlık artış ve yüzde 18.76’e ulaşan oranla dünya ekonomisinde en büyük paya sahip ülke konumunda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/akaryakita-cifte-zam-geliyor-art-arda-fiyatlar-artacak-1088994649.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, barack obama, donald trump, dünya bankası, imf, japonya, çin