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ABD’de seçimler sırasında terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi tutuklandı
ABD’de seçimler sırasında terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde yaşayan Afgan asıllı bir kişi, 5 Kasım seçim günü DAEŞ adına bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandı. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Oklahoma Eyaleti’nin Oklahoma City kentinde yaşayan Afgan asıllı bir vatandaşa, 5 Kasım seçim günü DAEŞ adına bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık çalışmaları yapma suçlamasının yöneltildiği bildirildi.Açıklamada, 27 yaşındaki Nasir Ahmed Tevhidi’nin terör örgütüne maddi destek sağlamaya çalıştığı, ABD topraklarında bir saldırı gerçekleştirmek için silah satın aldığı ve saldırıyı kendisinin gerçekleştirmeyi planladığı ifade edilirken güvenlik güçlerinin ismi açıklanmayan gayri reşit bir suç ortağını da gözaltına aldığı aktarıldı.Bakanlık, Tevhidi’nin terör örgütüne yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ve suç işlemek amacıyla silah temin etme suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abdde-milton-kasirgasi-bekleniyor-son-100-yilin-en-guclusu-olabilir-1088992569.html
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abd, oklahoma, oklahoma city, afganistan, daeş, saldırı, terör saldırısı, abd başkanlık seçimleri, abd adalet bakanlığı, gözaltı, tutuklama
abd, oklahoma, oklahoma city, afganistan, daeş, saldırı, terör saldırısı, abd başkanlık seçimleri, abd adalet bakanlığı, gözaltı, tutuklama

ABD’de seçimler sırasında terör saldırısı hazırlığı yapan bir kişi tutuklandı

08:37 09.10.2024 (güncellendi: 08:39 09.10.2024)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSABD Adalet Bakanlığı
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde yaşayan Afgan asıllı bir kişi, 5 Kasım seçim günü DAEŞ adına bir terör saldırısı planladığı gerekçesiyle tutuklandı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Oklahoma Eyaleti’nin Oklahoma City kentinde yaşayan Afgan asıllı bir vatandaşa, 5 Kasım seçim günü DAEŞ adına bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık çalışmaları yapma suçlamasının yöneltildiği bildirildi.
Açıklamada, 27 yaşındaki Nasir Ahmed Tevhidi’nin terör örgütüne maddi destek sağlamaya çalıştığı, ABD topraklarında bir saldırı gerçekleştirmek için silah satın aldığı ve saldırıyı kendisinin gerçekleştirmeyi planladığı ifade edilirken güvenlik güçlerinin ismi açıklanmayan gayri reşit bir suç ortağını da gözaltına aldığı aktarıldı.
Bakanlık, Tevhidi’nin terör örgütüne yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ve suç işlemek amacıyla silah temin etme suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini kaydetti.
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