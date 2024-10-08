ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, uçuşlar iptal

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:10
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/abdde-kasirga-alarmi-siddeti-5-kategoriye-yukseltildi-tahliye-kararlari-var-ucuslar-iptal-1088948905.html
ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, uçuşlar iptal
ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, uçuşlar iptal
Sputnik Türkiye
Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T09:28+0300
2024-10-08T09:44+0300
dünya
abd
florida
kasırga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088949076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a79691fd24ccdab288da00b18a56d24c.jpg
ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başladı.Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği bildirilen kasırgayla ilgili uyarıda bulunarak, "Lütfen, Tampa Körfezi bölgesindeyseniz tahliye olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Guthrie, bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.'Afet çantası hazırlayın'Yetkililer, söz konusu tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.Ulusal Kasırga Merkezi de son paylaşımlarında, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaştı.Çarşamba akşamına dikkatKasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı, "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağı ve taşkın riski taşıyan, Tampa Körfezi de dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği öngörüsünde bulundu.Merkezden yapılan paylaşımda, "Milton, Batı-Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip." ifadelerine yer verildi.Bazı havalimanlarında uçuş olmayacakAyrıca hızı akşam saatlerinde saatte 180 mile (yaklaşık 290 kilometre) çıkan kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın etkileri hala devam eden Florida eyaleti için önceki saatlerde acil durum ilanını onaylamıştı.Helene Kasırgası'nda neler olmuştu?ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 227 kişi hayatını kaybetmişti.ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meksikada-kasirga-koptu-ulkede-can-kaybi-22ye-yukseldi-1088587707.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088949076_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_dbaae93c5c13d71d0718b26fd01fecdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
florida kasırgası, abd kasırga, abd son dakika, florida son dakika, florida kasırga sezonu ne kadar sürüyor?, dünyanın en güçlü kasırgası nedir?, en büyük kasırga hangi ülkede oldu?, katrina kasırgası'nda kaç kişi öldü?, milton kasırgası, milton, helene kasırgası, helene
florida kasırgası, abd kasırga, abd son dakika, florida son dakika, florida kasırga sezonu ne kadar sürüyor?, dünyanın en güçlü kasırgası nedir?, en büyük kasırga hangi ülkede oldu?, katrina kasırgası'nda kaç kişi öldü?, milton kasırgası, milton, helene kasırgası, helene

ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, uçuşlar iptal

09:28 08.10.2024 (güncellendi: 09:44 08.10.2024)
© AA / Jesus OlarteABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, bazı uçuşlar duracak
ABD'de kasırga alarmı: Şiddeti 5. kategoriye yükseltildi, tahliye kararları var, bazı uçuşlar duracak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA / Jesus Olarte
Abone ol
Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başladı.
ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başladı.
Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği bildirilen kasırgayla ilgili uyarıda bulunarak, "Lütfen, Tampa Körfezi bölgesindeyseniz tahliye olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Guthrie, bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.

'Afet çantası hazırlayın'

Yetkililer, söz konusu tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.
Ulusal Kasırga Merkezi de son paylaşımlarında, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaştı.

Çarşamba akşamına dikkat

Kasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı, "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağı ve taşkın riski taşıyan, Tampa Körfezi de dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği öngörüsünde bulundu.
Merkezden yapılan paylaşımda, "Milton, Batı-Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip." ifadelerine yer verildi.

Bazı havalimanlarında uçuş olmayacak

Ayrıca hızı akşam saatlerinde saatte 180 mile (yaklaşık 290 kilometre) çıkan kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın etkileri hala devam eden Florida eyaleti için önceki saatlerde acil durum ilanını onaylamıştı.

Helene Kasırgası'nda neler olmuştu?

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.
Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.
Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 227 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başlamıştı.
Meksika - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
DÜNYA
Meksika'da 'kasırga koptu', ülkede can kaybı 22'ye yükseldi
29 Eylül, 21:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала