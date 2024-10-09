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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abd-kongre-uyesinden-hukumete-aysenur-ezgi-eyginin-oldurulmesi-hakkinda-sorusturma-cagrisi-1089002605.html
ABD Kongre üyesinden hükümete Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi hakkında soruşturma çağrısı
ABD Kongre üyesinden hükümete Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi hakkında soruşturma çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:03+0300
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dünya
israil-filistin
batı şeria
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin adım atmamakla eleştirdiği ABD yönetimini, olay hakkında 'bağımsız soruşturma yürütmeye' çağırdı.Türk- Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barış gösterileri sırasında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Temsilciler Meclisi üyesi Jayapal, ABD yönetiminden bağımsız soruşturma talebine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.Ayşegül'ün öldürülmesi üzerinden bir aydan uzun bir süre geçmesine rağmen, ABD hükümeti tarafından bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde herhangi bir adım atılmadığını vurgulayan Jayapal, barışçıl protestolarda bulunanlara karşı gerçek mermi kullanan İsrail Savunma Kuvvetleri birimlerinin uygulamalarında ne gibi değişiklikler olduğuna dair herhangi bir bilgi edinilemediğini belirtti.Ayşegül Ezgi'nin Batı Şeria'da katledilmesinin İsrail askeri tarafından ABD vatandaşlarına yapılan ilk saldırı olmadığını hatırlatan Jayapal, sadece 2024 yılında Batı Şeria'da 3 ABD vatandaşının öldürüldüğünü vurguladı. Jayapal, "İsrail hükümetinin uluslararası hukuka riayet etmemesi durumunda Tel Aviv'in en büyük silah destekçisi ABD'nin bazı askeri yardımları durdurarak hesap verebilirlik talep etmesi gerektiğini" belirtti.
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israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , soruşturma, abd temsilciler meclisi, israil, filistin, israil savunma kuvvetleri (idf)
israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , soruşturma, abd temsilciler meclisi, israil, filistin, israil savunma kuvvetleri (idf)

ABD Kongre üyesinden hükümete Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi hakkında soruşturma çağrısı

11:03 09.10.2024
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA-AW282353
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine ilişkin adım atmamakla eleştirdiği ABD yönetimini, olay hakkında bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin adım atmamakla eleştirdiği ABD yönetimini, olay hakkında 'bağımsız soruşturma yürütmeye' çağırdı.
Türk- Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barış gösterileri sırasında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Temsilciler Meclisi üyesi Jayapal, ABD yönetiminden bağımsız soruşturma talebine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.
Ayşegül'ün öldürülmesi üzerinden bir aydan uzun bir süre geçmesine rağmen, ABD hükümeti tarafından bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde herhangi bir adım atılmadığını vurgulayan Jayapal, barışçıl protestolarda bulunanlara karşı gerçek mermi kullanan İsrail Savunma Kuvvetleri birimlerinin uygulamalarında ne gibi değişiklikler olduğuna dair herhangi bir bilgi edinilemediğini belirtti.
Ayşegül Ezgi'nin Batı Şeria'da katledilmesinin İsrail askeri tarafından ABD vatandaşlarına yapılan ilk saldırı olmadığını hatırlatan Jayapal, sadece 2024 yılında Batı Şeria'da 3 ABD vatandaşının öldürüldüğünü vurguladı.
Jayapal, "İsrail hükümetinin uluslararası hukuka riayet etmemesi durumunda Tel Aviv'in en büyük silah destekçisi ABD'nin bazı askeri yardımları durdurarak hesap verebilirlik talep etmesi gerektiğini" belirtti.
Macklemore - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı
22 Eylül, 10:09
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