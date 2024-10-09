https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abd-kongre-uyesinden-hukumete-aysenur-ezgi-eyginin-oldurulmesi-hakkinda-sorusturma-cagrisi-1089002605.html

ABD Kongre üyesinden hükümete Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi hakkında soruşturma çağrısı

ABD Kongre üyesinden hükümete Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi hakkında soruşturma çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:03+0300

2024-10-09T11:03+0300

2024-10-09T11:03+0300

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ayşenur ezgi eygi

soruşturma

abd temsilciler meclisi

israil

filistin

israil savunma kuvvetleri (idf)

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin adım atmamakla eleştirdiği ABD yönetimini, olay hakkında 'bağımsız soruşturma yürütmeye' çağırdı.Türk- Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barış gösterileri sırasında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Temsilciler Meclisi üyesi Jayapal, ABD yönetiminden bağımsız soruşturma talebine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.Ayşegül'ün öldürülmesi üzerinden bir aydan uzun bir süre geçmesine rağmen, ABD hükümeti tarafından bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde herhangi bir adım atılmadığını vurgulayan Jayapal, barışçıl protestolarda bulunanlara karşı gerçek mermi kullanan İsrail Savunma Kuvvetleri birimlerinin uygulamalarında ne gibi değişiklikler olduğuna dair herhangi bir bilgi edinilemediğini belirtti.Ayşegül Ezgi'nin Batı Şeria'da katledilmesinin İsrail askeri tarafından ABD vatandaşlarına yapılan ilk saldırı olmadığını hatırlatan Jayapal, sadece 2024 yılında Batı Şeria'da 3 ABD vatandaşının öldürüldüğünü vurguladı. Jayapal, "İsrail hükümetinin uluslararası hukuka riayet etmemesi durumunda Tel Aviv'in en büyük silah destekçisi ABD'nin bazı askeri yardımları durdurarak hesap verebilirlik talep etmesi gerektiğini" belirtti.

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israil-filistin, batı şeria, ayşenur ezgi eygi , soruşturma, abd temsilciler meclisi, israil, filistin, israil savunma kuvvetleri (idf)