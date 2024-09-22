https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html

Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı

Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı

Sputnik Türkiye

ABD'li sanatçı Macklemore, Filistin'i destekleyen ikinci şarkısını 15 yaşındaki Filistinli rapçi MC Abdul ile yaptı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T10:09+0300

2024-09-22T10:09+0300

2024-09-22T10:12+0300

israil- filistin çatışması

abd

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Amerikalı sanatçı Macklemore, Filistin’e destek verdiği yeni şarkısı 'Hind’s Hall 2'yi Cuma günü yayımladı. Şarkı, daha önce büyük ilgi gören 'Hind’s Hall' parçasının devamı niteliğinde olup, YouTube, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme kazandı.İsmini öldürülen Filistinli'den alıyor'Hind’s Hall 2', Columbia Üniversitesi'ndeki Hamilton’s Hall’un, Filistin yanlısı öğrenci aktivistler tarafından Hind Rajab’a ithafen "Hind’s Hall" olarak yeniden adlandırılmasından ilham alıyor. Altı yaşındaki Hind Rajab, Ocak ayında İsrail güçleri tarafından ailesi ve iki sağlık görevlisiyle birlikte öldürülmüştü.Şarkıda, Filistin kökenli Amerikalı sanatçı Anees ile 15 yaşındaki Gazze'li rapçi MC Abdul da yer alıyor. Nakaratta Anees’in söylediği "Bizim ömrümüzde özgür olacağız, ve bizi gömseler de tohum olduğumuzu anlayacaklar" sözleri, şarkının güçlü mesajını özetliyor.Amerikalı rap sanatçısı Macklemore’un Filistinli sanatçılarla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"nin klibindeki karelerden biri, Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğrafı oldu. Klipte İstanbul dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek gösterilerinin görüntülerine de yer verildi.Klipte Gazze'den görüntüler kullanıldıYayımlanan müzik videosu da Gazze’deki son 11 aylık çatışmaların trajik ve direniş ruhunu simgeleyen sahnelerine yer veriyor. Macklemore, şarkının bir bölümünde Filistin direnişini öven ifadeler kullanırken, arka planda IRA, Malcolm X, Kara Panterler ve İsrail tanklarına karşı taş atan Gazze’li çocukların görüntüleri gösteriliyor.Kamala Harris'e de seslendi Macklemore, şarkıda ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e seslenerek, Amerika’nın İsrail’e yaptığı silah ve para yardımlarını durdurması gerektiğini belirterek, "Kamala, para ve silah göndermeyi kes yoksa Michigan’ı kazanamayacaksın" ifadeleriyle dikkat çekiyor.Gazze’deki çatışmalar konusunda net tavrıyla tanınan Macklemore, uzun süredir Filistin davasını destekleyen ana akım müzisyenlerden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıdan elde edilecek tüm gelir, Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA’ya bağışlanacak.Şarkının şözleriFilistin'e özgürlük diyorum çünkü yaşadığımız her katliamı biliyorumNakba, Sabra, Şatila, RefahHalkım mücadelelerinde milyonlarca kez öldüTa ki gelgitlerden yükselene kadarMolozların arasından bir gül gibiBir mültecinin gözlerinde bizzat Tanrı'yı görüyorumKuşatma altında yaşamaktansa şehit olarak ölmeyi tercih edenEğer "Nehirden denize" diyemezsemO zaman "Kabuğundan çekirdeğine kadar Filistin özgür olacak"Yine de, bizi sarsamayacaklarını biliyorlarMilyar dolarlık kılıç boynumuzdaÖlüm bizi kıramazVe her Filistinli mülteci bir anahtar taşırBir gün döneceğizNe kadar sürerse sürsünVerse 2: MC Abdul(Evet, evet)Katliamları gördüm, hayatta olduğum için minnettarımBir soykırımdan kurtulduğunda hayatı daha çok takdir edersinGözlerime bak ve ne gördüğünü söyleAğlayacak gözyaşım kalmadı, rap yapacağım ta ki Filistin özgür olana kadarVar olmayı istemeyen bir sistemle sorunum varBir şehri hapishaneye çeviriyorlar, yaşam koşulları kayıpAnnem arıyor, biraz korktuğunu söylüyorBombaların düştüğünü duyuyorum, havada ölümü kokluyorumAmcam çocuklarını kaybetti, ben de kuzenlerimiGözyaşları onların mezarını suluyor, hâlâ onları sevdiğini bilsinler diyeOkullarımız zenginler ve fakirler için sığınak olduSadece barış için dua ediyorumKonuştuğumda savaş istemiyorumYerde yatan cesetler var, bu oyun değilHalka umut veriyorum çünkü buradan çıkan ilk kişiyimYolumda yürüyorum, bu Tanrı'nın planıEllerimle dokunduğum molozlardan hayallerimi inşa ediyorumVerse 3: MacklemoreArtık dünyayı uyandırdılarBeyaz Saray'da kime hizmet ettiğinizi biliyoruzGazze’deki çocuklara şu anki yeminimSanki sen benim çocuğummuşsun gibi senin için savaşacağımDireniş uzun yaşasın, direnecek bir şey varsaYeter artık, küçük çocukları öldüren siz pisliklerSiyasi doğrucuydum bir süreliğine, köprü olmaya çalışıyordumAma Zionistlerle yalvararak özgürlük olmazDünya “Filistin'e Özgürlük” diye bağırıyorEl Kitabı gördük, nasıl sömürgeleştirdiğinizi biliyoruzNe kadar da umursamadığımıza şaşırırsınızO çok güçlü dolar işaretinin gücünü elinizden aldığınızdaCazibeyi boşverin, mağazaları boykot edeceğizKapitalizm bizi öldürüyor, bu bizim göze alabileceğimiz bir şey değilBizi birbirimizden nefret ettirmek istiyorlar, savaşın çıkarları içinCamiden korkuyorlar, menorayı yakmaktan korkuyorlarHey Kamala, dinliyor musun bilmiyorumAma para ve silah göndermeyi bırak yoksa Michigan’ı kazanamazsınSadık değiliz, ve hayır, pozisyon değiştirmeyeceğizÇünkü bütün dünya Filistinli olduGazze’de öldürülen çocukları görüyorum, kendi bebeklerimi görüyorumYapmakta olduğumuz bombalarla hayatlarının elinden alındığınıNe zaman Kongre, bir Filistinlinin hayatının bir İsrailli'ninki kadar değerli olduğuna karar verecek?Yeryüzüne sahip değiliz, sahip değilizBir avuç toprak yüzünden birbirimizi öldürüyoruzAynı kanı taşıyoruz, aynı acıyı hissediyoruzFilistinli hayatı, aynı değerde mi?Bize ne oldu?Bize ne oldu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/isvecli-iklim-aktivisti-thunberg-israilin-filistindeki-soykirimi-sonderecekorkunc-1088292196.html

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