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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html
Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı
Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li sanatçı Macklemore, Filistin'i destekleyen ikinci şarkısını 15 yaşındaki Filistinli rapçi MC Abdul ile yaptı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T10:09+0300
2024-09-22T10:12+0300
israil- filistin çatışması
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088297357_540:0:2389:1040_1920x0_80_0_0_df771d53f172ba849884fe326648f306.png
Amerikalı sanatçı Macklemore, Filistin’e destek verdiği yeni şarkısı 'Hind’s Hall 2'yi Cuma günü yayımladı. Şarkı, daha önce büyük ilgi gören 'Hind’s Hall' parçasının devamı niteliğinde olup, YouTube, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme kazandı.İsmini öldürülen Filistinli'den alıyor'Hind’s Hall 2', Columbia Üniversitesi'ndeki Hamilton’s Hall’un, Filistin yanlısı öğrenci aktivistler tarafından Hind Rajab’a ithafen "Hind’s Hall" olarak yeniden adlandırılmasından ilham alıyor. Altı yaşındaki Hind Rajab, Ocak ayında İsrail güçleri tarafından ailesi ve iki sağlık görevlisiyle birlikte öldürülmüştü.Şarkıda, Filistin kökenli Amerikalı sanatçı Anees ile 15 yaşındaki Gazze'li rapçi MC Abdul da yer alıyor. Nakaratta Anees’in söylediği "Bizim ömrümüzde özgür olacağız, ve bizi gömseler de tohum olduğumuzu anlayacaklar" sözleri, şarkının güçlü mesajını özetliyor.Amerikalı rap sanatçısı Macklemore’un Filistinli sanatçılarla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"nin klibindeki karelerden biri, Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğrafı oldu. Klipte İstanbul dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek gösterilerinin görüntülerine de yer verildi.Klipte Gazze'den görüntüler kullanıldıYayımlanan müzik videosu da Gazze’deki son 11 aylık çatışmaların trajik ve direniş ruhunu simgeleyen sahnelerine yer veriyor. Macklemore, şarkının bir bölümünde Filistin direnişini öven ifadeler kullanırken, arka planda IRA, Malcolm X, Kara Panterler ve İsrail tanklarına karşı taş atan Gazze’li çocukların görüntüleri gösteriliyor.Kamala Harris'e de seslendi Macklemore, şarkıda ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e seslenerek, Amerika’nın İsrail’e yaptığı silah ve para yardımlarını durdurması gerektiğini belirterek, "Kamala, para ve silah göndermeyi kes yoksa Michigan’ı kazanamayacaksın" ifadeleriyle dikkat çekiyor.Gazze’deki çatışmalar konusunda net tavrıyla tanınan Macklemore, uzun süredir Filistin davasını destekleyen ana akım müzisyenlerden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıdan elde edilecek tüm gelir, Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA’ya bağışlanacak.Şarkının şözleriFilistin'e özgürlük diyorum çünkü yaşadığımız her katliamı biliyorumNakba, Sabra, Şatila, RefahHalkım mücadelelerinde milyonlarca kez öldüTa ki gelgitlerden yükselene kadarMolozların arasından bir gül gibiBir mültecinin gözlerinde bizzat Tanrı'yı görüyorumKuşatma altında yaşamaktansa şehit olarak ölmeyi tercih edenEğer "Nehirden denize" diyemezsemO zaman "Kabuğundan çekirdeğine kadar Filistin özgür olacak"Yine de, bizi sarsamayacaklarını biliyorlarMilyar dolarlık kılıç boynumuzdaÖlüm bizi kıramazVe her Filistinli mülteci bir anahtar taşırBir gün döneceğizNe kadar sürerse sürsünVerse 2: MC Abdul(Evet, evet)Katliamları gördüm, hayatta olduğum için minnettarımBir soykırımdan kurtulduğunda hayatı daha çok takdir edersinGözlerime bak ve ne gördüğünü söyleAğlayacak gözyaşım kalmadı, rap yapacağım ta ki Filistin özgür olana kadarVar olmayı istemeyen bir sistemle sorunum varBir şehri hapishaneye çeviriyorlar, yaşam koşulları kayıpAnnem arıyor, biraz korktuğunu söylüyorBombaların düştüğünü duyuyorum, havada ölümü kokluyorumAmcam çocuklarını kaybetti, ben de kuzenlerimiGözyaşları onların mezarını suluyor, hâlâ onları sevdiğini bilsinler diyeOkullarımız zenginler ve fakirler için sığınak olduSadece barış için dua ediyorumKonuştuğumda savaş istemiyorumYerde yatan cesetler var, bu oyun değilHalka umut veriyorum çünkü buradan çıkan ilk kişiyimYolumda yürüyorum, bu Tanrı'nın planıEllerimle dokunduğum molozlardan hayallerimi inşa ediyorumVerse 3: MacklemoreArtık dünyayı uyandırdılarBeyaz Saray'da kime hizmet ettiğinizi biliyoruzGazze’deki çocuklara şu anki yeminimSanki sen benim çocuğummuşsun gibi senin için savaşacağımDireniş uzun yaşasın, direnecek bir şey varsaYeter artık, küçük çocukları öldüren siz pisliklerSiyasi doğrucuydum bir süreliğine, köprü olmaya çalışıyordumAma Zionistlerle yalvararak özgürlük olmazDünya “Filistin'e Özgürlük” diye bağırıyorEl Kitabı gördük, nasıl sömürgeleştirdiğinizi biliyoruzNe kadar da umursamadığımıza şaşırırsınızO çok güçlü dolar işaretinin gücünü elinizden aldığınızdaCazibeyi boşverin, mağazaları boykot edeceğizKapitalizm bizi öldürüyor, bu bizim göze alabileceğimiz bir şey değilBizi birbirimizden nefret ettirmek istiyorlar, savaşın çıkarları içinCamiden korkuyorlar, menorayı yakmaktan korkuyorlarHey Kamala, dinliyor musun bilmiyorumAma para ve silah göndermeyi bırak yoksa Michigan’ı kazanamazsınSadık değiliz, ve hayır, pozisyon değiştirmeyeceğizÇünkü bütün dünya Filistinli olduGazze’de öldürülen çocukları görüyorum, kendi bebeklerimi görüyorumYapmakta olduğumuz bombalarla hayatlarının elinden alındığınıNe zaman Kongre, bir Filistinlinin hayatının bir İsrailli'ninki kadar değerli olduğuna karar verecek?Yeryüzüne sahip değiliz, sahip değilizBir avuç toprak yüzünden birbirimizi öldürüyoruzAynı kanı taşıyoruz, aynı acıyı hissediyoruzFilistinli hayatı, aynı değerde mi?Bize ne oldu?Bize ne oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/isvecli-iklim-aktivisti-thunberg-israilin-filistindeki-soykirimi-sonderecekorkunc-1088292196.html
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Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı

10:09 22.09.2024 (güncellendi: 10:12 22.09.2024)
Macklemore
Macklemore - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
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ABD'li sanatçı Macklemore, Filistin'i destekleyen ikinci şarkısını 15 yaşındaki Filistinli rapçi MC Abdul ile yaptı.
Amerikalı sanatçı Macklemore, Filistin’e destek verdiği yeni şarkısı 'Hind’s Hall 2'yi Cuma günü yayımladı. Şarkı, daha önce büyük ilgi gören 'Hind’s Hall' parçasının devamı niteliğinde olup, YouTube, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme kazandı.

İsmini öldürülen Filistinli'den alıyor

'Hind’s Hall 2', Columbia Üniversitesi'ndeki Hamilton’s Hall’un, Filistin yanlısı öğrenci aktivistler tarafından Hind Rajab’a ithafen "Hind’s Hall" olarak yeniden adlandırılmasından ilham alıyor. Altı yaşındaki Hind Rajab, Ocak ayında İsrail güçleri tarafından ailesi ve iki sağlık görevlisiyle birlikte öldürülmüştü.
Şarkıda, Filistin kökenli Amerikalı sanatçı Anees ile 15 yaşındaki Gazze'li rapçi MC Abdul da yer alıyor. Nakaratta Anees’in söylediği "Bizim ömrümüzde özgür olacağız, ve bizi gömseler de tohum olduğumuzu anlayacaklar" sözleri, şarkının güçlü mesajını özetliyor.
Amerikalı rap sanatçısı Macklemore’un Filistinli sanatçılarla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"nin klibindeki karelerden biri, Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğrafı oldu.
Klipte İstanbul dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek gösterilerinin görüntülerine de yer verildi.

Klipte Gazze'den görüntüler kullanıldı

Yayımlanan müzik videosu da Gazze’deki son 11 aylık çatışmaların trajik ve direniş ruhunu simgeleyen sahnelerine yer veriyor. Macklemore, şarkının bir bölümünde Filistin direnişini öven ifadeler kullanırken, arka planda IRA, Malcolm X, Kara Panterler ve İsrail tanklarına karşı taş atan Gazze’li çocukların görüntüleri gösteriliyor.

Kamala Harris'e de seslendi

Macklemore, şarkıda ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e seslenerek, Amerika’nın İsrail’e yaptığı silah ve para yardımlarını durdurması gerektiğini belirterek, "Kamala, para ve silah göndermeyi kes yoksa Michigan’ı kazanamayacaksın" ifadeleriyle dikkat çekiyor.
Gazze’deki çatışmalar konusunda net tavrıyla tanınan Macklemore, uzun süredir Filistin davasını destekleyen ana akım müzisyenlerden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıdan elde edilecek tüm gelir, Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA’ya bağışlanacak.

Şarkının şözleri

Filistin'e özgürlük diyorum çünkü yaşadığımız her katliamı biliyorum
Nakba, Sabra, Şatila, Refah
Halkım mücadelelerinde milyonlarca kez öldü
Ta ki gelgitlerden yükselene kadar
Molozların arasından bir gül gibi
Bir mültecinin gözlerinde bizzat Tanrı'yı görüyorum
Kuşatma altında yaşamaktansa şehit olarak ölmeyi tercih eden
Eğer "Nehirden denize" diyemezsem
O zaman "Kabuğundan çekirdeğine kadar Filistin özgür olacak"
Yine de, bizi sarsamayacaklarını biliyorlar
Milyar dolarlık kılıç boynumuzda
Ölüm bizi kıramaz
Ve her Filistinli mülteci bir anahtar taşır
Bir gün döneceğiz
Ne kadar sürerse sürsün
Verse 2: MC Abdul
(Evet, evet)
Katliamları gördüm, hayatta olduğum için minnettarım
Bir soykırımdan kurtulduğunda hayatı daha çok takdir edersin
Gözlerime bak ve ne gördüğünü söyle
Ağlayacak gözyaşım kalmadı, rap yapacağım ta ki Filistin özgür olana kadar
Var olmayı istemeyen bir sistemle sorunum var
Bir şehri hapishaneye çeviriyorlar, yaşam koşulları kayıp
Annem arıyor, biraz korktuğunu söylüyor
Bombaların düştüğünü duyuyorum, havada ölümü kokluyorum
Amcam çocuklarını kaybetti, ben de kuzenlerimi
Gözyaşları onların mezarını suluyor, hâlâ onları sevdiğini bilsinler diye
Okullarımız zenginler ve fakirler için sığınak oldu
Sadece barış için dua ediyorum
Konuştuğumda savaş istemiyorum
Yerde yatan cesetler var, bu oyun değil
Halka umut veriyorum çünkü buradan çıkan ilk kişiyim
Yolumda yürüyorum, bu Tanrı'nın planı
Ellerimle dokunduğum molozlardan hayallerimi inşa ediyorum
Verse 3: Macklemore
Artık dünyayı uyandırdılar
Beyaz Saray'da kime hizmet ettiğinizi biliyoruz
Gazze’deki çocuklara şu anki yeminim
Sanki sen benim çocuğummuşsun gibi senin için savaşacağım
Direniş uzun yaşasın, direnecek bir şey varsa
Yeter artık, küçük çocukları öldüren siz pislikler
Siyasi doğrucuydum bir süreliğine, köprü olmaya çalışıyordum
Ama Zionistlerle yalvararak özgürlük olmaz
Dünya “Filistin'e Özgürlük” diye bağırıyor
El Kitabı gördük, nasıl sömürgeleştirdiğinizi biliyoruz
Ne kadar da umursamadığımıza şaşırırsınız
O çok güçlü dolar işaretinin gücünü elinizden aldığınızda
Cazibeyi boşverin, mağazaları boykot edeceğiz
Kapitalizm bizi öldürüyor, bu bizim göze alabileceğimiz bir şey değil
Bizi birbirimizden nefret ettirmek istiyorlar, savaşın çıkarları için
Camiden korkuyorlar, menorayı yakmaktan korkuyorlar
Hey Kamala, dinliyor musun bilmiyorum
Ama para ve silah göndermeyi bırak yoksa Michigan’ı kazanamazsın
Sadık değiliz, ve hayır, pozisyon değiştirmeyeceğiz
Çünkü bütün dünya Filistinli oldu
Gazze’de öldürülen çocukları görüyorum, kendi bebeklerimi görüyorum
Yapmakta olduğumuz bombalarla hayatlarının elinden alındığını
Ne zaman Kongre, bir Filistinlinin hayatının bir İsrailli'ninki kadar değerli olduğuna karar verecek?
Yeryüzüne sahip değiliz, sahip değiliz
Bir avuç toprak yüzünden birbirimizi öldürüyoruz
Aynı kanı taşıyoruz, aynı acıyı hissediyoruz
Filistinli hayatı, aynı değerde mi?
Bize ne oldu?
Bize ne oldu?
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsveçli iklim aktivisti Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç
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