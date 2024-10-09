https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/abd-disisleri-bakanligi-ateskes-cagrisi-hakkinda-hizbullahin-yeteneklerinin-geriledigini-bildigini-1088990144.html
ABD'den ateşkes çağrısı hakkında açıklama: 'Hizbullah'ın yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor'
ABD'den ateşkes çağrısı hakkında açıklama: 'Hizbullah'ın yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, diplomatik... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ateşkes çağrısını değerlendirdi.Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, "Bugün çıkıp ateşkes çağrısında bulunmaları Hizbullah'ın geri planda olduğunu, yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor" dedi. Hizbullah'ın bir yıldır Gazze'yi içermeyen bir ateşkesi kabul etmediğini söyleyen Miller, şimdi Hizbullah'ın Gazze'den bağımsız bir ateşkes talep etme noktasına geldiğini dile getirdi.Miller, ayrıca Hizbullah'ın ateşkes çağrısının neyi kapsayıp kapsamadığıyla ilgili, "Hizbullah sadece bir ateşkes mi istiyor, yoksa Litani Nehri'nin ötesine çekilmeyi de kabul ediyor mu? Bu tam olarak uygulayacaklarını söylemedikleri bir şey" diye konuştu.Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını kısmen reddettiğini belirten Miller, "Bu kararın şartları uyarınca Hizbullah'ın silahlarını bırakması ve Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerekiyordu" ifadesini kullandı.Matthew Miller, diplomatik çözümden yana olmakla birlikte İsrail'in 'Hizbullah'ın kapasitesini düşürme çabalarını' desteklediklerini kaydederek, "Sonuçta, bu Lübnan halkı için bir fırsattır. Bizim her zaman istediğimiz şey Lübnan halkının liderlerini, hükümetlerini seçebilmesi ve bu süreçte veto hakkıyla devletten bağımsız güç kullanan bir terör örgütüne yer bırakılmamasıdır" dedi.
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ABD'den ateşkes çağrısı hakkında açıklama: 'Hizbullah'ın yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor'
00:17 09.10.2024 (güncellendi: 00:33 09.10.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, diplomatik çözümden yana olmakla birlikte İsrail'in 'Hizbullah'ın kapasitesini düşürme çabalarını' desteklediklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ateşkes çağrısını değerlendirdi.
Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, "Bugün çıkıp ateşkes çağrısında bulunmaları Hizbullah'ın geri planda olduğunu, yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor" dedi. Hizbullah'ın bir yıldır Gazze'yi içermeyen bir ateşkesi kabul etmediğini söyleyen Miller, şimdi Hizbullah'ın Gazze'den bağımsız bir ateşkes talep etme noktasına geldiğini dile getirdi.
Miller, ayrıca Hizbullah'ın ateşkes çağrısının neyi kapsayıp kapsamadığıyla ilgili, "Hizbullah sadece bir ateşkes mi istiyor, yoksa Litani Nehri'nin ötesine çekilmeyi de kabul ediyor mu? Bu tam olarak uygulayacaklarını söylemedikleri bir şey" diye konuştu.
Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını kısmen reddettiğini belirten Miller, "Bu kararın şartları uyarınca Hizbullah'ın silahlarını bırakması ve Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerekiyordu" ifadesini kullandı.
Matthew Miller, diplomatik çözümden yana olmakla birlikte İsrail'in 'Hizbullah'ın kapasitesini düşürme çabalarını' desteklediklerini kaydederek, "Sonuçta, bu Lübnan halkı için bir fırsattır. Bizim her zaman istediğimiz şey Lübnan halkının liderlerini, hükümetlerini seçebilmesi ve bu süreçte veto hakkıyla devletten bağımsız güç kullanan bir terör örgütüne yer bırakılmamasıdır" dedi.