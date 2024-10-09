https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/100-yakin-subesi-olan-unlu-guzellik-merkezinde-zehirli-ilac-skandali-bilirkisi-acikladi-1089005706.html
100 yakın şubesi olan ünlü güzellik merkezinde 'zehirli ilaç' skandalı: Bilirkişi açıkladı
100 yakın şubesi olan ünlü güzellik merkezinde 'zehirli ilaç' skandalı: Bilirkişi açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde tam 80 güzellik merkezi olan Sevim Alan, büyük bir skandalın ortasında. Alan, ‘zehirli madde imalatı ve ticareti yapmak’ ve ‘kişilerin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:53+0300
2024-10-09T11:53+0300
2024-10-09T11:53+0300
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Türkiye genelinde 80 güzellik merkezi bulunan Sevim Alan, "zehirli madde imalatı ve ticareti yapmak' ile 'kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek' suçlamalarıyla yargılanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevim Alan ve boşandığı eşi Tufan Alan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.Onaysız ürünler kullanıldıSoruşturmanın odak noktası, Sevim Alan’a ait güzellik merkezlerinde kullanılan ve çeşitli e-ticaret sitelerinde satışı yapılan 'SA Goldensa' markalı kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde (ÜTS) kayıtlı olmaması. Bilirkişi raporunda, ürünlerin üzerinde formülasyon içeriği, raf ömrü, özel kullanım önlemleri ve Sağlık Bakanlığı ruhsat numarasının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca ürünlerin ithalatçı veya ihracatçı firmaları belirtilmemiş.Savunma: 'Ürünlerim yasal, i̇nceleme yapıldı'Sevim Alan, ifadesinde tüm ürünlerinin ÜTS kayıtlı olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli belgeleri aldığını belirtti. "Ürünlerin tamamı fason üretimdir, benim herhangi bir üretimim yok" diyen Alan, güzellik merkezlerinde yapılan denetimlerde usulsüzlük bulunmadığını ve bu denetimlere ilişkin belgelerin mevcut olduğunu savundu.Sevim Alan, şikayetçi Saadat Mehdiyeva’nın kendisinden 4 dükkan ve 350 bin dolar para istediğini, bunun asıl amacın para koparmak olduğunu iddia etti. Bu taleplerin Seyhan Soylu aracılığıyla iletildiğini ve konuya ilişkin mesajların bulunduğunu belirten Alan, bu talebe yönelik şikayetçi olduğunu ifade etti.Eski eş: 'Güzellik merkeziyle i̇lgim yok'Sevim Alan’ın eski eşi Tufan Alan ise ifadesinde, güzellik merkezinin Sevim Alan tarafından işletildiğini, kendisinin olaylarla bir ilgisi olmadığını ve geçmişte de benzer şikayetlerle karşılaştığını söyledi.Dava kapsamında, Sevim Alan ve eski eşine yönelik 'zehirli madde ticareti' ve 'sağlığı tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma' suçlamalarıyla iki ayrı suçlama yöneltiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gozleri-sahin-gibi-yapiyor-gorme-kabiliyetini-artiranbaharatin-sirri-1088997165.html
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güzellik, güzellik, güzellik merkezi, zehir, zehirlenme, zehirleme, zehirli, ilaç, ilaç, ilaç sektörü, sevim alan
güzellik, güzellik, güzellik merkezi, zehir, zehirlenme, zehirleme, zehirli, ilaç, ilaç, ilaç sektörü, sevim alan
100 yakın şubesi olan ünlü güzellik merkezinde 'zehirli ilaç' skandalı: Bilirkişi açıkladı
Türkiye genelinde tam 80 güzellik merkezi olan Sevim Alan, büyük bir skandalın ortasında. Alan, ‘zehirli madde imalatı ve ticareti yapmak’ ve ‘kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç üretmek’ suçlamalarıyla karşı karşıya.
Türkiye genelinde 80 güzellik merkezi bulunan Sevim Alan, "zehirli madde imalatı ve ticareti yapmak' ile 'kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek' suçlamalarıyla yargılanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevim Alan ve boşandığı eşi Tufan Alan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Onaysız ürünler kullanıldı
Soruşturmanın odak noktası, Sevim Alan’a ait güzellik merkezlerinde kullanılan ve çeşitli e-ticaret sitelerinde satışı yapılan 'SA Goldensa' markalı kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde (ÜTS) kayıtlı olmaması. Bilirkişi raporunda, ürünlerin üzerinde formülasyon içeriği, raf ömrü, özel kullanım önlemleri ve Sağlık Bakanlığı ruhsat numarasının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca ürünlerin ithalatçı veya ihracatçı firmaları belirtilmemiş.
Savunma: 'Ürünlerim yasal, i̇nceleme yapıldı'
Sevim Alan, ifadesinde tüm ürünlerinin ÜTS kayıtlı olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli belgeleri aldığını belirtti. "Ürünlerin tamamı fason üretimdir, benim herhangi bir üretimim yok" diyen Alan, güzellik merkezlerinde yapılan denetimlerde usulsüzlük bulunmadığını ve bu denetimlere ilişkin belgelerin mevcut olduğunu savundu.
Sevim Alan, şikayetçi Saadat Mehdiyeva’nın kendisinden 4 dükkan ve 350 bin dolar para istediğini, bunun asıl amacın para koparmak olduğunu iddia etti. Bu taleplerin Seyhan Soylu aracılığıyla iletildiğini ve konuya ilişkin mesajların bulunduğunu belirten Alan, bu talebe yönelik şikayetçi olduğunu ifade etti.
Eski eş: 'Güzellik merkeziyle i̇lgim yok'
Sevim Alan’ın eski eşi Tufan Alan ise ifadesinde, güzellik merkezinin Sevim Alan tarafından işletildiğini, kendisinin olaylarla bir ilgisi olmadığını ve geçmişte de benzer şikayetlerle karşılaştığını söyledi.
Dava kapsamında, Sevim Alan ve eski eşine yönelik 'zehirli madde ticareti' ve 'sağlığı tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma' suçlamalarıyla iki ayrı suçlama yöneltiliyor.