https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yuksek-lisanstaki-kiz-ogrencilerin-fuhusa-zorlandigi-iddia-edilmisti-universiteden-komisyon-kuruldu-1088954396.html
Yüksek lisanstaki kız öğrencilerin fuhuşa zorlandığı iddia edilmişti: Üniversiteden 'Komisyon kuruldu' açıklaması geldi
Yüksek lisanstaki kız öğrencilerin fuhuşa zorlandığı iddia edilmişti: Üniversiteden 'Komisyon kuruldu' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı iddiaları sosyal medyada büyük... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:05+0300
2024-10-08T11:05+0300
2024-10-08T11:05+0300
fuhuş
türkiye
harran
harran üniversitesi
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
kadın hakları
soruşturma
idari soruşturma
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Harran Üniversitesi, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan cinsel istismar ve fuhuş iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların kaynağının boşanma aşamasında olan bazı personelin karşılıklı suçlamalarına dayandığı belirtildi. Buna rağmen, iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve üniversite bünyesinde bir soruşturma komisyonu kurulduğu vurgulandı.Karalama kampanyası iddiasıÜniversite yönetimi, iddiaları "mesnetsiz" olarak nitelendirirken, bu suçlamaların sistematik bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savundu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Soruşturma gizlilikle yürütülüyorHarran Üniversitesi, soruşturmanın hassasiyetle sürdüğünü ve gizlilik nedeniyle kamuoyuyla detayların paylaşılmadığını belirtti. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, kurumsal açıklamalar dışında yapılacak spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Hukuki süreç başlatılacakÜniversite, yalan haberlerle kurumsal yapıyı hedef alan yayın organlarına ve sosyal medya hesaplarına karşı hukuki haklarını kullanacağını belirterek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.Harran Üniversitesi’nde yaşanan bu iddialar, hem akademik camiada hem de kamuoyunda büyük merakla takip ediliyor. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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fuhuş, harran, harran üniversitesi, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadın hakları, soruşturma, idari soruşturma, komisyon, sorgu, sorgu, şanlıurfa, şanlıurfa il emniyet müdürlüğü
Yüksek lisanstaki kız öğrencilerin fuhuşa zorlandığı iddia edilmişti: Üniversiteden 'Komisyon kuruldu' açıklaması geldi
Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Üniversite yönetimi, olayların ardından iddialara yanıt verdi ve konuya ilişkin bir soruşturma komisyonu kurulduğunu duyurdu.
Harran Üniversitesi, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan cinsel istismar ve fuhuş iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların kaynağının boşanma aşamasında olan bazı personelin karşılıklı suçlamalarına dayandığı belirtildi. Buna rağmen, iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve üniversite bünyesinde bir soruşturma komisyonu kurulduğu vurgulandı.
Karalama kampanyası iddiası
Üniversite yönetimi, iddiaları "mesnetsiz" olarak nitelendirirken, bu suçlamaların sistematik bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savundu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gerçeği yansıtmayan iddialar üzerinden üniversitemiz hedef alınmaktadır."
Soruşturma gizlilikle yürütülüyor
Harran Üniversitesi, soruşturmanın hassasiyetle sürdüğünü ve gizlilik nedeniyle kamuoyuyla detayların paylaşılmadığını belirtti. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, kurumsal açıklamalar dışında yapılacak spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Hukuki süreç başlatılacak
Üniversite, yalan haberlerle kurumsal yapıyı hedef alan yayın organlarına ve sosyal medya hesaplarına karşı hukuki haklarını kullanacağını belirterek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Harran Üniversitesi’nde yaşanan bu iddialar, hem akademik camiada hem de kamuoyunda büyük merakla takip ediliyor. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.