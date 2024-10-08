https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yuksek-lisanstaki-kiz-ogrencilerin-fuhusa-zorlandigi-iddia-edilmisti-universiteden-komisyon-kuruldu-1088954396.html

Yüksek lisanstaki kız öğrencilerin fuhuşa zorlandığı iddia edilmişti: Üniversiteden 'Komisyon kuruldu' açıklaması geldi

Yüksek lisanstaki kız öğrencilerin fuhuşa zorlandığı iddia edilmişti: Üniversiteden 'Komisyon kuruldu' açıklaması geldi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı iddiaları sosyal medyada büyük... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T11:05+0300

2024-10-08T11:05+0300

2024-10-08T11:05+0300

fuhuş

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harran üniversitesi

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kadın hakları

soruşturma

idari soruşturma

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Harran Üniversitesi, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan cinsel istismar ve fuhuş iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların kaynağının boşanma aşamasında olan bazı personelin karşılıklı suçlamalarına dayandığı belirtildi. Buna rağmen, iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve üniversite bünyesinde bir soruşturma komisyonu kurulduğu vurgulandı.Karalama kampanyası iddiasıÜniversite yönetimi, iddiaları "mesnetsiz" olarak nitelendirirken, bu suçlamaların sistematik bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savundu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Soruşturma gizlilikle yürütülüyorHarran Üniversitesi, soruşturmanın hassasiyetle sürdüğünü ve gizlilik nedeniyle kamuoyuyla detayların paylaşılmadığını belirtti. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, kurumsal açıklamalar dışında yapılacak spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Hukuki süreç başlatılacakÜniversite, yalan haberlerle kurumsal yapıyı hedef alan yayın organlarına ve sosyal medya hesaplarına karşı hukuki haklarını kullanacağını belirterek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.Harran Üniversitesi’nde yaşanan bu iddialar, hem akademik camiada hem de kamuoyunda büyük merakla takip ediliyor. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/-incel-ne-demek-incel-kisi-ne-demek-incel-kisiler-incel-kisiler-ne-demek-incel-teroru-ne-demek-1088919884.html

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