https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/-incel-ne-demek-incel-kisi-ne-demek-incel-kisiler-incel-kisiler-ne-demek-incel-teroru-ne-demek-1088919884.html

İncellik tehlikesine karşı psikologlardan 'Bunlara dikkat edin' uyarısı: Aramızda dolaşıyorlar, çocuğunuz bile olabilir

İncellik tehlikesine karşı psikologlardan 'Bunlara dikkat edin' uyarısı: Aramızda dolaşıyorlar, çocuğunuz bile olabilir

Sputnik Türkiye

Son yıllarda dünya genelinde bazı şiddet olayları, incel ideolojisi ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, internet üzerinden yayılan bu tür söylemlerin ciddiye... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T17:48+0300

2024-10-07T17:48+0300

2024-10-07T17:49+0300

türkiye

incel

cinayet

faili meçhul cinayet

seri cinayet

cinayet masası

kadın

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

kadın hakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922678_0:336:1536:1200_1920x0_80_0_0_0c8d047d013450c45c6e2719d58ebd9c.jpg

İncel akımı, genellikle sosyal medya ve çevrimiçi forumlar aracılığıyla kendini göstermekte, bu bağlamda oluşan topluluklar aracılığıyla benzer duygulara sahip bireyler bir araya geliyor.İncel nedir?Son yıllarda dijital dünyada sıkça karşılaşılan bir kavram olan İncel, 'involuntary celibate' (istemsiz bekarlık) kelimelerinin kısaltılmasıyla türetilmiş ve Türkçe'ye de aynen geçmiş bir terimdir.'İncel' sözü nereden geliyor?İncel kelimesinin kökeni 1990'ların sonlarına dayanır. İlk olarak Kanada'da bir kadın tarafından, aşk veya cinsellik yaşamayan bireylerin deneyimlerini paylaşabileceği bir çevrimiçi forumda kullanılmıştır. Ancak zamanla bu kavram, yalnızca cinsel veya romantik ilişki yaşamayanların bir ifadesi olmaktan çıkarak, erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüştür. Maalesef günümüzde özellikle kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu bir ideolojiye evrilmiş durumda.İnceller kimlerdir?İncel akımı, özellikle çevrimiçi platformlarda kendini gösteren, genellikle romantik ve cinsel ilişkilerden yoksun olmayı toplumun ya da karşı cinsin suçlanacağı bir durum olarak gören bireylerden oluşur. Bu topluluğun üyeleri, bu durumun kendi istekleri dışında geliştiğini savunarak kendilerini "incel" olarak tanımlarlar.İncel özellikleriİncel özellikleri arasında, bireylerin cinsellik ve ilişkiler hakkındaki olumsuz deneyimlerini paylaştıkları, sosyal normlara karşı eleştiride bulundukları ve bazen de bu durumdan kaynaklanan öfkeyi dile getirdikleri gözlemleniyor. İncellere özgü bir diğer özellik ise, genellikle kadınlara yönelik olumsuz bir tutum sergilemeleridir. Bu durum, bireylerin kendilerini mağdur olarak gördükleri bir perspektiften kaynaklanıyor.İncel gruplarının temel özellikleri, çoğunlukla kendini sosyal dışlanmış hissetme, cinsiyetçi düşünceler ve kadına karşı öfke barındıran bir ideolojiye dayalıdır. İnceller, çoğunlukla cinsel veya romantik başarı eksikliğinden dolayı toplumdan yabancılaştıklarını, özellikle de kadınlar tarafından reddedildiklerini düşünürler. Bu düşünceler zamanla bir çeşit nefret söylemine ve ayrımcı bir duruşa evrilebilir. İncellerin özellikleri şöyle sıralanabilir:Bir incel nasıl anlaşılır?Bir bireyin incel olup olmadığını anlamak için çevrimiçi davranışlarına ve söylemlerine dikkat etmek gerekir. İnceller genellikle:'Kadınlara yönelik bir nefret hali geliştiren internet alt kültürü'Türkçe'ye 'istemsiz bekar' olarak çevrilen bu olguyla alakalı Sputnik'e açıklamalarda bulunan Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Fundem Ece, konuşmasına şöyle başladı:Neden ortaya çıkar?Peki, incellik nasıl ortaya çıkar, neden görülür? Klinik psikolog Ece de toplumsal ve kişisel etmenlerin de incelliğe itebileceğini söyleyerek çok farklı bir çok nedenin de düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi:İyileşme süreci mümkün mü? İncel tedavi olabilir mi?İncel kişilikleri iyileştirmenin mümkün olup olmadığına dair 'Ben bir incel'im. Terapi bana yardımcı olabilir mi' sorularına karşı ise uzman isim şunları aktardı:İncel erkeklerin kadınların onları istemediği düşüncesi: Gerçekten öyle mi? Yoksa bu sadece 'hastalıklı bir sanrı' mı?"Eskiden, erkekler birçok kadınla birlikte olabiliyor ve seçme şansına sahip olabiliyorlardı" diyen Klinik Psikolog Gülşah Ergin de insellik açısından diğer bazı tetikleyicileri modern dünyanın etkisi çerçevesinde açıkladı:Bu durum çocuklukta nasıl yerleşiyor? "Bu kişilerin geçmişi nasıl diye baktığımızda, bunun bazı yaralarla bağlantılı olduğunu görüyoruz." diyen Ergin, "İstenmemek, sevilmemek, yetersizlik, yetersiz hissetmek, kendini beğenmemek, değersiz hissetmek. Bunlar, kişinin kendisiyle ilgili olumsuz inançlarıdır, psikolojide bu tür olumsuz inançlara negatif kognisyon diyoruz. Bu negatif kognisyonlardan bazıları, özellikle bu durumla ilişkili olanlar, kişilerin yaralarıdır, en basit haliyle. Bu yaralar, kişilerin içinde taşıdığı yaralardır. Ne olur? Zaten bir yaramız varsa, ilerleyen zamanlarda o yaraya temas eden bir şey yaşadığımızda, yara kanamaya başlar. Durum bu şekilde gelişir. Bu çocuklar, daha önceki zamanlardan, çocukluklarından itibaren bu durumlarla ilgili yaralar taşırlar. Gençlik dönemine geldiklerinde, romantik ilişkilerle tanışırlar. Kızlarla tanışmaya başlarlar. Tabii ki beğenilmek, onaylanmak, istenmek ve sevilmek isterler. Ancak zaten bu konuyla ilgili yaraları vardır. Karşı taraftan istedikleri tepkileri alamadıklarında ne olur? Yaralarına dokunulmuş olur ve yara kanamaya başlar. Bu yaralarını normalleştirebilmek için de bir inanç sistemi geliştirirler. Aslında bu bir tür tutunma çabası olarak görülebilir" ifadelerini kullandı ve ekledi:'İncellik dediğimiz şey, aslında çocuğun kafasında geliştirdiği bir savunma mekanizması'Ebeveynler ne yapmalı?'Ebeveynler açısından da tehlikeli'Suçluluk duygusunun yine en ağır, en derin duygulardan biri olduğunu ve görmezden gelmenin ebeveynler açısından tehlikeli olduğuna dikkat çeken Ergin, "Çocuğun bir sıkıntısı olduğu belliyse, bu durumu görmezden gelmemek gerekir. Ancak anne baba olarak bu sorumluluğun ağırlığı bazen ebeveynlere zor gelebilir ve görmezden gelmeye çalışabilirler. Örneğin çocuk madde kullanabilir ve ebeveynler bunu görmezden gelebilir. Alkol kullanabilir ve yine görmezden gelebilirler. Çocuk bütün gün bilgisayar başında odasında vakit geçirir, ebeveynler ise 'Evde, odasında duruyor' diyerek bu anormal bilgisayar ilişkisini görmezden gelirler. Ancak görmezden geldiğimiz her şey, daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu hikaye böyle. Bu yüzden, ebeveynler görmezden gelmemeli ve iletişim kurmalıdır. Çocuklar daima iletişim halinde olmalı, gidip konuşmalılar. Biraz dışarı çıkarılmalı, onlarla sohbet edilmelidir. Çocuğun hayatında kimler var, arkadaşları kimler, neyi sever bu çocuk? Ebeveynler bunları öğrenmeli, belki bilmiyor olabilirler. Çocuğun kuantum fiziğine ilgisi mi var? Oturup 'Kuantum nedir?' diye araştırmalı ve çocukla bu konu hakkında sohbet etmeliler. Bizler de gelişmeli ve öğrenmeliyiz. Kimse telefon kullanmayı ya da interneti bilerek doğmadı. Zamanla öğrendik, öğrenmek zorunda kaldık. Bu duruma da böyle bakmak lazım. Çocuklarla iletişim güçlendirilmelidir ki çocuklar konuşabilsin. Çocuklar konuştuğunda ve ebeveynleriyle yakın temas halinde olduklarında, yaşadıkları sıkıntıları fark edebiliriz." dedi.'Ülkece olup bittikten sonra konuşuyoruz, olmadan önce önlememiz lazım'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/uzman-terapist-en-buyuk-uyari-isaretlerini-anlatti-iliskinizin-toksik-hale-geldigini-nasil-1088902874.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

incel nedir, incel hareketi, incel özellikleri, incel etimolojisi, bir incel nasıl anlaşılır, cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet, internet kültürü, çevrimiçi topluluklar, incel ne demek, incel kişi ne demek, incel kişiler, incel kişiler ne demek, incel terörü ne demek, incel akımı, incel ekşi , incel ekşi sözlük, incel biri iyileşir mi, incel biri tedavisi, ben bir incel'im terapi bana yardımcı olabilir mi