https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yardim-kurulusunda-cocuk-kacakciligi-yapildigi-iddiasi-ulkeyi-karistirdi-1088978133.html
Yardım kuruluşunda 'çocuk kaçakçılığı yapıldığı' iddiası ülkeyi karıştırdı
Yardım kuruluşunda 'çocuk kaçakçılığı yapıldığı' iddiası ülkeyi karıştırdı
Sputnik Türkiye
Guatemala'da 'yardım kuruluşlarında çocuk kaçakçılığı' uygulandığına ilişkin yapılan bir ihbar sonrası yetkililer harekete geçti. Çocuklara yardım kurumunun... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T17:24+0300
2024-10-08T17:24+0300
2024-10-08T17:24+0300
dünya
orta amerika
guatemala
save the children
çocuk istismarı
kaçakçılık
iddia
soruşturma
baskın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088973524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0267573c27aece8e32559d821b255751.jpg
Guatemala polisi, yardım kuruluşunun ülke genelindeki beş farklı ofisine baskın düzenledi.Yerel medyaya göre, Guatemala savcıları Nisan ayında yardım kuruluşunun sınırdan 'çocuk kaçakçılığı' yaptığı iddiası için kurum yetkililerinden bilgi talep etti. Yardım kuruluşundaki yetkililerin, baskınlardan önce yaptığı açıklamada kendilerine yönlendirilen iddialardan haberdar olduklarını ve bunları yalanladıklarını vurgulamıştı.Konu hakkında açılan davadan sorumlu olan Savcı Rafael Curruchiche, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile baskının ülkenin farklı bölgelerinde 'büyük öneme sahip ulus ötesi bir soruşturma' kapsamında yürütüldüğü açıklamasında bulundu. Savcı Curruchiche, kimliği belirsiz bir yabancı tarafından yapılan ihbarın üzerine 'suçlamaları destekleyebilecek herhangi bir kanıt aramak için' yardım kuruluşunun bazı ofislerine baskın düzenlendiğini açıkladı.Kurum, ülkede 48 yıldır faaliyet gösteriyorGuatemala'yı derinden etkileyen 1976 depreminden bu yana Save the Children yardım kuruluşu bölgede faaliyet gösteriyor. Kriz bölgelerindeki çocuklara yardım eden kuruluş, perşembe günü Guatemala yetkilileri tarafından düzenlenen baskın hakkında şu ana kadar yorum yapmadı. Ancak geçen hafta, kendilerine yönlendirilen iddialar hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten açıklamada 'iddiaların doğru olduğuna dair hiç bir kanıt olmadığı' vurgulandı.Yardım kuruluşu geçen hafta, "Çocukların güvenliği ve uygunsuz davranışlarına ilişkin iddiaları çok ciddiye alıyoruz ve kapsamlı bir şekilde araştırmak için bağımsız soruşturma mekanizmalarımız var. Bu iddiaları doğrulayacak hiçbir kanıtımız yok ve göçmen çocuklara ve ailelerine sıkı güvenlik ve koruma standartları altında insani yardım sağlamak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/unicef-naomi-campbellin-yardim-kurulusuyla-baglantilari-olmadigi-bildirdi-etkinlikten-hicbir-gelir-1088695253.html
orta amerika
guatemala
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088973524_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_cb193750b2f8572d06330b5c041caa6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orta amerika, guatemala, save the children, çocuk istismarı, kaçakçılık, iddia, soruşturma, baskın
orta amerika, guatemala, save the children, çocuk istismarı, kaçakçılık, iddia, soruşturma, baskın
Yardım kuruluşunda 'çocuk kaçakçılığı yapıldığı' iddiası ülkeyi karıştırdı
Guatemala'da 'yardım kuruluşlarında çocuk kaçakçılığı' uygulandığına ilişkin yapılan bir ihbar sonrası yetkililer harekete geçti. Çocuklara yardım kurumunun beş farklı ofisine baskınlar düzenlendiği bildirildi.
Guatemala polisi, yardım kuruluşunun ülke genelindeki beş farklı ofisine baskın düzenledi.
Yerel medyaya göre, Guatemala savcıları Nisan ayında yardım kuruluşunun sınırdan 'çocuk kaçakçılığı' yaptığı iddiası için kurum yetkililerinden bilgi talep etti.
Yardım kuruluşundaki yetkililerin, baskınlardan önce yaptığı açıklamada kendilerine yönlendirilen iddialardan haberdar olduklarını ve bunları yalanladıklarını vurgulamıştı.
Konu hakkında açılan davadan sorumlu olan Savcı Rafael Curruchiche, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile baskının ülkenin farklı bölgelerinde 'büyük öneme sahip ulus ötesi bir soruşturma' kapsamında yürütüldüğü açıklamasında bulundu.
Savcı Curruchiche, kimliği belirsiz bir yabancı tarafından yapılan ihbarın üzerine 'suçlamaları destekleyebilecek herhangi bir kanıt aramak için' yardım kuruluşunun bazı ofislerine baskın düzenlendiğini açıkladı.
Kurum, ülkede 48 yıldır faaliyet gösteriyor
Guatemala'yı derinden etkileyen 1976 depreminden bu yana Save the Children yardım kuruluşu bölgede faaliyet gösteriyor. Kriz bölgelerindeki çocuklara yardım eden kuruluş, perşembe günü Guatemala yetkilileri tarafından düzenlenen baskın hakkında şu ana kadar yorum yapmadı.
Ancak geçen hafta, kendilerine yönlendirilen iddialar hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten açıklamada 'iddiaların doğru olduğuna dair hiç bir kanıt olmadığı' vurgulandı.
Yardım kuruluşu geçen hafta, "Çocukların güvenliği ve uygunsuz davranışlarına ilişkin iddiaları çok ciddiye alıyoruz ve kapsamlı bir şekilde araştırmak için bağımsız soruşturma mekanizmalarımız var. Bu iddiaları doğrulayacak hiçbir kanıtımız yok ve göçmen çocuklara ve ailelerine sıkı güvenlik ve koruma standartları altında insani yardım sağlamak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.