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Venezüella lideri Maduro: Hamas ve Hizbullah liderleri, ateşkesi engellemek için öldürüldü
Venezüella lideri Maduro: Hamas ve Hizbullah liderleri, ateşkesi engellemek için öldürüldü
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail yönetiminin, ateşkes anlaşmasının imzalanmasını engellemek için Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Hamas... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T09:57+0300
2024-10-08T10:09+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
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Venezüella lideri Maduro, yerel televizyona açıklamasında, İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah ile Hamas lideri Haniye’yi öldürdüğü suikast operasyonlarını değerlendirdi.Maduro, “Nasrullah, ABD'nin [İsrail Başbakanı Benyamin] Netanyahu'nun kabul etmek üzere olduğunu bildirdiği bir barış anlaşması onaylanma sürecindeyken öldürdü... Haniye, Tahran'da, tam da İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanı ile bir diyalog planlanırken öldürdü... Amaç neydi? Bu, tüm bölgeyi şiddete boğmayı amaçlayan Nazi-Siyonist-Faşist bir savaşın çılgın mantığı” ifadesini kullandı.Ortadoğu'daki durumun “uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kurumlarının harabeye döndüğünü” kanıtı olduğunu dile getiren Venezüella lideri, “BM Uluslararası Adalet Divanı, Batı güçlerine, Siyonizm'e tabi olduğunu gösterdi. Katliamları, soykırımı durdurabilirdi ama yapamadı, yapmak istemedi” dedi.Hizbullah: İsrail’in askeri istihbarat üssünü vurdukLübnan Hizbullah hareketi, İsrail’in kuzeyinde İsrail ordusuna ait tesislere ve başkent Tel-Aviv yakınlarındaki Glilot askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Bu operasyon, İsrail hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen barbarca bombardımana karşılık olarak Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Ayrıca İsrail’in Batı Celile bölgesindeki Adamit, Hanita ve Şlomi kentleri de bombalandı.İsrail ordusu, geçen gece Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 190 merminin atıldığını açıkladı.İsrail: Beyrut’ta Hizbullah’ın komutanı öldürüldüİsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen hassas saldırıda Hizbullah’ın komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni’nin öldürüldüğünü bildirdi.Hüseyni’nin lojistik, İran’dan silah sevkiyatı ve Hizbullah birimleri arasında silah dağılımından sorumlu komutan olduğu öne sürüldü.
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venezüella, nicolas maduro, israil, iran, filistin, lübnan, hizbullah, hasan nasrallah, hamas, ismail haniye, suikast, israil ordusu
venezüella, nicolas maduro, israil, iran, filistin, lübnan, hizbullah, hasan nasrallah, hamas, ismail haniye, suikast, israil ordusu

Venezüella lideri Maduro: Hamas ve Hizbullah liderleri, ateşkesi engellemek için öldürüldü

09:57 08.10.2024 (güncellendi: 10:09 08.10.2024)
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail yönetiminin, ateşkes anlaşmasının imzalanmasını engellemek için Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Hamas lideri İsmail Haniye’ye yönelik suikast operasyonları düzenlediğini belirtti.
Venezüella lideri Maduro, yerel televizyona açıklamasında, İsrail’in Hizbullah lideri Nasrallah ile Hamas lideri Haniye’yi öldürdüğü suikast operasyonlarını değerlendirdi.
Maduro, “Nasrullah, ABD'nin [İsrail Başbakanı Benyamin] Netanyahu'nun kabul etmek üzere olduğunu bildirdiği bir barış anlaşması onaylanma sürecindeyken öldürdü... Haniye, Tahran'da, tam da İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanı ile bir diyalog planlanırken öldürdü... Amaç neydi? Bu, tüm bölgeyi şiddete boğmayı amaçlayan Nazi-Siyonist-Faşist bir savaşın çılgın mantığı” ifadesini kullandı.
Ortadoğu'daki durumun “uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kurumlarının harabeye döndüğünü” kanıtı olduğunu dile getiren Venezüella lideri, “BM Uluslararası Adalet Divanı, Batı güçlerine, Siyonizm'e tabi olduğunu gösterdi. Katliamları, soykırımı durdurabilirdi ama yapamadı, yapmak istemedi” dedi.

Hizbullah: İsrail’in askeri istihbarat üssünü vurduk

Lübnan Hizbullah hareketi, İsrail’in kuzeyinde İsrail ordusuna ait tesislere ve başkent Tel-Aviv yakınlarındaki Glilot askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Bu operasyon, İsrail hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen barbarca bombardımana karşılık olarak Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
Ayrıca İsrail’in Batı Celile bölgesindeki Adamit, Hanita ve Şlomi kentleri de bombalandı.
İsrail ordusu, geçen gece Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 190 merminin atıldığını açıkladı.

İsrail: Beyrut’ta Hizbullah’ın komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen hassas saldırıda Hizbullah’ın komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni’nin öldürüldüğünü bildirdi.
Hüseyni’nin lojistik, İran’dan silah sevkiyatı ve Hizbullah birimleri arasında silah dağılımından sorumlu komutan olduğu öne sürüldü.
William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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