https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cia-sefi-burns-iran-israil-gerilimi-onumuzdeki-haftalarda-tirmanabilir-1088948361.html

CIA Şefi Burns: İran-İsrail gerilimi önümüzdeki haftalarda tırmanabilir

CIA Şefi Burns: İran-İsrail gerilimi önümüzdeki haftalarda tırmanabilir

Sputnik Türkiye

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Ortadoğu'daki bölgesel gerilimin önümüzdeki haftalarda daha fazla tırmanabileceği uyarısında... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T09:06+0300

2024-10-08T09:06+0300

2024-10-08T09:08+0300

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Beyaz Saray, İsrail’le İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklarken CIA Şefi Burns, İsrail ve İran arasındaki gerilimin önümüzdeki haftalarda daha fazla tırmanma olasılığının olduğunu dile getirdi.Georgia Eyaleti’nin Sea Island kentindeki Cipher Brief Threat konferansında konuşan Burns, İsrail ve İran liderlerinin savaş istemediklerini dile getirse de gerilimin tırmanma riskinin yüksek olduğunu söyledi.Bloomberg’in aktardığına göre Burns, “Ciddi sonuçlara yol açabilecek kasıtsız çatışmalar ve yanlış anlamalar potansiyelini görüyoruz” diyerek ABD'nin önündeki en önemli görevin gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek olduğunu savundu.Burns ayrıca İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl karşılık vereceğine ilişkin kararının küresel piyasalar da dahil olmak üzere önemli etkileri olacağını ekledi.İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini ileri sürmüştü.Saldırı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu ve politikasının tamamen çöktüğünü ifade etmişti.

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abd, cia, william burns, iran, israil, lübnan, ortadoğu, gerilim, tırmanma