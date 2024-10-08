https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/eski-israil-basbakani-bennett-irani-hedef-gosterdi-simdi-degilsenezaman-1088978878.html

Eski İsrail Başbakanı Bennett İran'ı hedef gösterdi: 'Şimdi değilse ne zaman?'

Eski İsrail Başbakanı Bennett İran'ı hedef gösterdi: 'Şimdi değilse ne zaman?'

Sputnik Türkiye

Eski Başbakan Naftali Bennett yaptığı açıklamada İran'ın nükleer tesislerini vurmaya ve Tahran'ın nükleer silah programını sekteye uğratma çağrısında bulundu. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:01+0300

2024-10-08T18:01+0300

2024-10-08T18:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

naftali bennett

iran

hamas

hizbullah

abd

joe biden

nükleer

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Eski Başbakanı Bennett, İsrail'in İran'ın nükleer silah programını çökermek üzere askeri saldırı başlatmasının zamanının geldiğini söyleyerek, İsrail'in bunu yapmak için 'taahhüdü, ihtiyacı, yeteneği ve gerekçesi' olduğunu söyledi.Sosyal medya hesabı X'ten, "Şimdi değilse ne zaman?" sorusunu soran Bennett, "Şimdi İran'ın nükleer tesislerini ve rejimini vurma zamanıdır" cümlesini kaydetti.Açıklamasında, 'taahhüt, ihtiyaç, yetenek ve gerekçe' unsurlarının bir araya geldiğini ifade eden Bennett, 14 Temmuz 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, “14 Temmuz 2022'de Başkan Biden ABD adına resmi olarak taahhütte bulundu: 'Amerika Birleşik Devletleri, bu taahhüdün ayrılmaz bir parçası olarak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini ve bu sonucu sağlamak için ulusal gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulamaktadır" cümlesine atıf yaptı.Açıklamasında 'ihtiyaç' bahsine de değinen Bennett, “Aradan geçen iki yıl içinde İran on nükleer savaş başlığı üretmeye yetecek miktarda yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum biriktirmiştir. İran ayrıca bomba ateşleyicisini de geliştirmektedir" cümlesini dile getirdi.İsrail'in şimdi harekete geçmesi halinde İran'ın nükleer silah elde etmesini askeri olarak önleyebileceğini belirten Bennett, 'yetenek' hususunu ise “Bu sadece İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için son dakika fırsatı değil, aynı zamanda İran'ın savunması -Hizbullah ve Hamas- geçici olarak ciddi şekilde zayıfladığı için bunu yapmak için nesilde bir kez ele geçecek bir fırsattır" cümleleri ile izah etti.Bennett sözlerini 'gerekçe' unsurunun izahı ile şu şekilde sürdürdü: Açıklamasının sonunda, "Taahhüdümüz, ihtiyacımız, yeteneğimiz ve gerekçemiz var" diyen Bennett, cümlelerini "İran'ın nükleer programını ve rejimini vurmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz" iddiası ile sonlandırdı.

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israil, naftali bennett, iran, hamas, hizbullah, abd, joe biden, nükleer