https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/unlu-kebapci-arif-develi-hayatini-kaybetti-1088977987.html
Ünlü kebapçı Arif Develi hayatını kaybetti
Ünlü kebapçı Arif Develi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Develi Restoranları’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arif Develi vefat etti. Ünlü İş insanının cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T17:24+0300
2024-10-08T17:24+0300
2024-10-08T17:24+0300
türkiye
istanbul
kebap
kebapçı
vefat
iş insanı
hastane
gaziantep
yemek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088977530_0:8:807:462_1920x0_80_0_0_1aed99c4a6bcd973deec0aa2097f5fc8.jpg
Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi 'Kebap Kralı' ve 'Kebap Profesörü' mahlası ile tanınan Arif Develi hayatını kaybetti.1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılında açtığı restoranlarla İstanbul'daki kalesi Samatya'da tanınır hale geldi. 80 yaşındaki kurucusu Arif Develi geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Aileden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.Arif Develi kimdir?İş insanı Arif Develi, 6 yaşında dedesinin restoranında çalışmaya başlayarak sektöre adımını attı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek esnaflık hayatına başlayan Arif Develi, Gaziantep’in lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık Develi markasını yaratan iş insanı bir çok ödül aldı. İş dünyasında iz bırakan Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne önemli katkılar sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bilim-insanlari-insan-yasaminin-daha-fazla-uzamasini-beklemeyin-diyor-en-ust-sinira-ulasildi-1088971347.html
türkiye
istanbul
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088977530_66:0:742:507_1920x0_80_0_0_a644d6ab802c5e6f4a148d247beef69c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arif develi kimdir, arif develi öldü mü, nuri develi
arif develi kimdir, arif develi öldü mü, nuri develi
Ünlü kebapçı Arif Develi hayatını kaybetti
Develi Restoranları’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arif Develi vefat etti. Ünlü İş insanının cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi 'Kebap Kralı' ve 'Kebap Profesörü' mahlası ile tanınan Arif Develi hayatını kaybetti.
1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılında açtığı restoranlarla İstanbul'daki kalesi Samatya'da tanınır hale geldi. 80 yaşındaki kurucusu Arif Develi geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Aileden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
İş insanı Arif Develi, 6 yaşında dedesinin restoranında çalışmaya başlayarak sektöre adımını attı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek esnaflık hayatına başlayan Arif Develi, Gaziantep’in lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık Develi markasını yaratan iş insanı bir çok ödül aldı. İş dünyasında iz bırakan Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne önemli katkılar sağladı.