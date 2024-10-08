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Ünlü kebapçı Arif Develi hayatını kaybetti
Ünlü kebapçı Arif Develi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Develi Restoranları’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arif Develi vefat etti. Ünlü İş insanının cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T17:24+0300
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türkiye
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kebapçı
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iş insanı
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Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi 'Kebap Kralı' ve 'Kebap Profesörü' mahlası ile tanınan Arif Develi hayatını kaybetti.1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılında açtığı restoranlarla İstanbul'daki kalesi Samatya'da tanınır hale geldi. 80 yaşındaki kurucusu Arif Develi geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Aileden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.Arif Develi kimdir?İş insanı Arif Develi, 6 yaşında dedesinin restoranında çalışmaya başlayarak sektöre adımını attı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek esnaflık hayatına başlayan Arif Develi, Gaziantep’in lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık Develi markasını yaratan iş insanı bir çok ödül aldı. İş dünyasında iz bırakan Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne önemli katkılar sağladı.
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arif develi kimdir, arif develi öldü mü, nuri develi
arif develi kimdir, arif develi öldü mü, nuri develi

Ünlü kebapçı Arif Develi hayatını kaybetti

17:24 08.10.2024
© İHAArif Develi
Arif Develi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© İHA
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Develi Restoranları’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arif Develi vefat etti. Ünlü İş insanının cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi 'Kebap Kralı' ve 'Kebap Profesörü' mahlası ile tanınan Arif Develi hayatını kaybetti.
1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılında açtığı restoranlarla İstanbul'daki kalesi Samatya'da tanınır hale geldi. 80 yaşındaki kurucusu Arif Develi geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Aileden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Arif Develi kimdir?

İş insanı Arif Develi, 6 yaşında dedesinin restoranında çalışmaya başlayarak sektöre adımını attı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek esnaflık hayatına başlayan Arif Develi, Gaziantep’in lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık Develi markasını yaratan iş insanı bir çok ödül aldı. İş dünyasında iz bırakan Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne önemli katkılar sağladı.
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