https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/turkiyede-canli-bomba-saldirisi-planliyordu-mit-suriyede-etkisiz-hale-getirdigini-acikladi-1088950905.html

Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlıyordu: MİT, Suriye'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlıyordu: MİT, Suriye'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

MİT, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen PKK/YPJ'nin sorumlularından Hezal Belge'yi, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:01+0300

2024-10-08T10:01+0300

2024-10-08T10:38+0300

türkiye

mit

canlı bomba

pkk

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen PKK/YPJ'nin Hezal Belge'yi, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarda, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan ve PKK/YPJ'nin Amude bölgesi sözde sorumlusu "Jinda Gundikramo" kod adlı terörist Hezal Belge'nin, Türkiye'de canlı bomba eylemi planladığını tespit etti.MİT'in hedef listesinde bulunan Belge, birçok eylem denemesini güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle her seferinde ileri tarihe erteledi.Son olarak Amude'de olduğu tespit edilen Belge, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Terör örgütünün kırsal kadrolarına 2004'te katılan terörist Belge, Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.Daha sonra Suriye'ye geçerek, örgütün PKK/YPJ sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Belge, 2021'de girdiği çatışmada başından yaralandı.Irak'ın Süleymaniye kentinde tedavi gördükten sonra tekrar Suriye'ye geçen Bele, son olarak PKK/YPG'nin sözde Amude sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/mit-ve-emniyetten-koordineli-operasyon-pkknin-avusturalya-yapilanmasi-sorumlusu-istanbul-1088269799.html

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