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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kassam-sozcusunun-cagrisinin-ardindan-israildeki-spor-sitelerinin-hacklendigi-iddiasi-1088945104.html
Kassam sözcüsünün çağrısının ardından İsrail'deki spor sitelerinin hacklendiği iddiası
Kassam sözcüsünün çağrısının ardından İsrail'deki spor sitelerinin hacklendiği iddiası
Sputnik Türkiye
Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajının... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T04:45+0300
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dünya
israil
israil-filistin
web sitesi
hack
siber saldırı
izzeddin el-kassam tugayları
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısının ardından hackerların İsrail'deki spor sitelerine sızdığı iddia edildi.İsrail Kanal 14 Televizyonunun haberine göre, hackerlar büyük kulüpler ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonlarının internet sitelerine sızdı. Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.Ne olmuştu?Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında 'İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı' yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/lubnandan-israilin-orta-kesimine-5-fuze-firlatildi-1088944838.html
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israil, israil-filistin, web sitesi, hack, siber saldırı, izzeddin el-kassam tugayları
israil, israil-filistin, web sitesi, hack, siber saldırı, izzeddin el-kassam tugayları

Kassam sözcüsünün çağrısının ardından İsrail'deki spor sitelerinin hacklendiği iddiası

04:45 08.10.2024
© AASiber Saldırı
Siber Saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajının ardından İsrail basınının haberlerine göre İsrail'in spor sitelerine sızıldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısının ardından hackerların İsrail'deki spor sitelerine sızdığı iddia edildi.
İsrail Kanal 14 Televizyonunun haberine göre, hackerlar büyük kulüpler ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonlarının internet sitelerine sızdı. Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.
Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.
Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında 'İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı' yapmıştı.
Tel Aviv arşiv foto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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