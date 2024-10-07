https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kovid-19-yeniden-mi-artti-uzmani-yeni-varyant-yuzeyde-uzun-sure-kalabiliyor-diyerek-uyardi-1088899279.html
Kovid-19 yeniden mi arttı?: Uzmanı, 'yeni varyant yüzeyde uzun süre kalabiliyor' diyerek uyardı
Kovid-19 yeniden mi arttı?: Uzmanı, 'yeni varyant yüzeyde uzun süre kalabiliyor' diyerek uyardı
Sputnik Türkiye
Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele ederken, Kovid-19 vakalarında da kayda değer bir artış... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:45+0300
2024-10-07T09:45+0300
2024-10-07T09:45+0300
türkiye
kovid-19
soğuk algınlığı
grip
türkiye
öksürük
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Soğuk algınlığı dışında son günlerde çocuklarda Kovid-19 vakalarında da belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu durum, çocuklardan yetişkinlere de geçiş riski taşıyor. Ailelerin ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle çocuklarını hastanelere getirdiğini aktaran uzmanlar, hasta çocukların bir süre evde izole olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor.Kovid neden arttı?Milliyet'e konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel “Tatil dönüşü ve okulların açılmasıyla birlikte toplu yaşam alanlarındaki temas oldukça arttı. Özellikle de okul servisleri, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımı ve bu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve güvenli mesafe aralığının azalması, hastalığın yayılması konusunda oldukça etkili oldu” ifadelerini kullandı.Öksürük atakları arttıAcil servislere soğuk algınlığı şikayetleri ile gidenlerin sayısı arttı ama kovidin hangi varyantı etkili oluyor sorusuna doktor Güzel “Hangi varyant olduğunu söylemek şu an için güç ama genel olarak tüm Kovid-19 varyantları benzer özellikler gösterir” cevabını verdi ve şu önemli bilgilerin altını çizdi:Yeni varyant XEC çok bulaşıcıAvrupa’da XEC adı verilen Kovid virüsünün ‘daha bulaşıcı’ bir varyantı dolaşımda. Özellikle Ağustos ayında Slovenya’da bu varyantla yüksek enfeksiyon oranları gözlemlendi; ülkedeki Covid vaka örneklerinin yüzde 10’undan fazlası XEC varyantını içerdi. Şimdiye kadar da Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin’in de aralarında bulunduğu 27 ülkeden alınan 500’den fazla numunede XEC tespit edildi. Analistler, varyantın Danimarka, Hollanda, Almanya ve İngiltere’de hızla yayıldığını belirtiyor. XEC, daha önce keşfedilen omikron alt varyantları KS.1.1 ve KP.3.3’ün bir melezi olarak adlandırılıyor. KS.1.1, yaygın olarak FLiRT varyantı olarak bilinen bir tür. Virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan spike proteinindeki yapı taşları, fenilalaninin (F) lösine (L) ve argininin (R) treonine (T) dönüşmesiyle karakterize ediliyor.'Yüzeylerde uzun süre canlı kalıyor'Prof. Dr. Ahmet Güzel de yeni varyantın yüksek bulaşıcılığına dikkat çekerek, “Covid virüsünün genetik yapısındaki belirli mutasyonlar sonucunda oluşmuş olan Covid XEC varyantı, yüksek bulaşıcılık özelliğine ve yüzeylerde uzun süreli canlı kalabilme özelliğine sahip. Virüs bu özelliğini özellikle spike proteinlerinde meydana gelen ve virüsün enfeksiyon oluşturma potansiyelini belirleyen mutasyonlara bağlı geliştiriyor. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Covid XEC varyantı özellikle kış döneminde baskın tür haline gelebilir” şeklinde konuştu.
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kovid-19, soğuk algınlığı, grip, türkiye, öksürük
kovid-19, soğuk algınlığı, grip, türkiye, öksürük
Kovid-19 yeniden mi arttı?: Uzmanı, 'yeni varyant yüzeyde uzun süre kalabiliyor' diyerek uyardı
Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele ederken, Kovid-19 vakalarında da kayda değer bir artış gözlemleniyor. Prof. Dr. Ahmet Güzel koronavirüsün neden bir anda güçlendiğini anlattı ve yeni bir varyantın varlığından bahsetti.
Soğuk algınlığı dışında son günlerde çocuklarda Kovid-19 vakalarında da belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu durum, çocuklardan yetişkinlere de geçiş riski taşıyor. Ailelerin ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle çocuklarını hastanelere getirdiğini aktaran uzmanlar, hasta çocukların bir süre evde izole olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor.
Milliyet'e konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel “Tatil dönüşü ve okulların açılmasıyla birlikte toplu yaşam alanlarındaki temas oldukça arttı. Özellikle de okul servisleri, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımı ve bu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve güvenli mesafe aralığının azalması, hastalığın yayılması konusunda oldukça etkili oldu” ifadelerini kullandı.
Acil servislere soğuk algınlığı şikayetleri ile gidenlerin sayısı arttı ama kovidin hangi varyantı etkili oluyor sorusuna doktor Güzel “Hangi varyant olduğunu söylemek şu an için güç ama genel olarak tüm Kovid-19 varyantları benzer özellikler gösterir” cevabını verdi ve şu önemli bilgilerin altını çizdi:
Şu anda gördüğümüz Covid vakalarındaki bulgular arasında en sık belirtilerden biri balgamsız kuru öksürük atakları. Bu öksürük atakları özellikle boğaz kuruluğuyla birlikte boğazda yanma ve acı ile rahatsız edici hale geliyor. Öksürük atakları dışında başvuru nedenleri arasında ateş, kırgınlık, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat kaybı, kusma, ishal ve nadiren nefes darlığı gibi yakınmalar bulunuyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında, Covid-19’un üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzer bulgular göstermesi tanıyı zorlaştırıyor. Ancak laboratuvar yöntemleriyle kanıtlanmış bir Covid-19 hastasıyla yakın temas, tanı koymada önemli bir bilgi sunuyor.
Yeni varyant XEC çok bulaşıcı
Avrupa’da XEC adı verilen Kovid virüsünün ‘daha bulaşıcı’ bir varyantı dolaşımda. Özellikle Ağustos ayında Slovenya’da bu varyantla yüksek enfeksiyon oranları gözlemlendi; ülkedeki Covid vaka örneklerinin yüzde 10’undan fazlası XEC varyantını içerdi.
Şimdiye kadar da Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin’in de aralarında bulunduğu 27 ülkeden alınan 500’den fazla numunede XEC tespit edildi.
Analistler, varyantın Danimarka, Hollanda, Almanya ve İngiltere’de hızla yayıldığını belirtiyor. XEC, daha önce keşfedilen omikron alt varyantları KS.1.1 ve KP.3.3’ün bir melezi olarak adlandırılıyor. KS.1.1, yaygın olarak FLiRT varyantı olarak bilinen bir tür. Virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan spike proteinindeki yapı taşları, fenilalaninin (F) lösine (L) ve argininin (R) treonine (T) dönüşmesiyle karakterize ediliyor.
'Yüzeylerde uzun süre canlı kalıyor'
Prof. Dr. Ahmet Güzel de yeni varyantın yüksek bulaşıcılığına dikkat çekerek, “Covid virüsünün genetik yapısındaki belirli mutasyonlar sonucunda oluşmuş olan Covid XEC varyantı, yüksek bulaşıcılık özelliğine ve yüzeylerde uzun süreli canlı kalabilme özelliğine sahip. Virüs bu özelliğini özellikle spike proteinlerinde meydana gelen ve virüsün enfeksiyon oluşturma potansiyelini belirleyen mutasyonlara bağlı geliştiriyor. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Covid XEC varyantı özellikle kış döneminde baskın tür haline gelebilir” şeklinde konuştu.