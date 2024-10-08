https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/terazisi-alinan-seyyar-satici-zabitalara-pala-ile-saldirdi-1088980570.html
Terazisi alınan seyyar satıcı, zabıtalara pala ile saldırdı
Terazisi alınan seyyar satıcı, zabıtalara pala ile saldırdı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Akdeniz ilçesinde terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına pala olarak tabir edilen büyük bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T18:28+0300
2024-10-08T18:28+0300
2024-10-08T18:28+0300
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mersin
zabıta
seyyar satıcı
pala
saldırı
bıçaklı saldırı
saldırı girişimi
terazi
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Mersin'de terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına pala bıçakla saldırdı.Mersin Akdeniz ilçesinde bulunan bir okulun önünde at arabasında meyve sebze satış yapan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcı hakkında işlem yapmak isteyen zabıta ekipleri satıcının terazisine el koydu. Terazisine el konulmasına öfkelenen seyyar satıcı, pala tabir edilen büyük bıçakla zabıta ekiplerine saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından geri dönerek teraziyi seyyar satıcıya fırlattı.Saldırı anı kameraya alındıSeyyar satıcının zabıtalara saldırdığı anlar, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/butun-calisanlari-ilgilendiriyor-yol-harcamalari-yuzde-50-artti-1088978737.html
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mersin, zabıta, seyyar satıcı, pala, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, terazi
mersin, zabıta, seyyar satıcı, pala, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, terazi
Terazisi alınan seyyar satıcı, zabıtalara pala ile saldırdı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına pala olarak tabir edilen büyük bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından el koyduğu teraziyi seyyar satıcıya fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.
Mersin'de terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına pala bıçakla saldırdı.
Mersin Akdeniz ilçesinde bulunan bir okulun önünde at arabasında meyve sebze satış yapan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcı hakkında işlem yapmak isteyen zabıta ekipleri satıcının terazisine el koydu. Terazisine el konulmasına öfkelenen seyyar satıcı, pala tabir edilen büyük bıçakla zabıta ekiplerine saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından geri dönerek teraziyi seyyar satıcıya fırlattı.
Saldırı anı kameraya alındı
Seyyar satıcının zabıtalara saldırdığı anlar, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.