https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/terazisi-alinan-seyyar-satici-zabitalara-pala-ile-saldirdi-1088980570.html

Terazisi alınan seyyar satıcı, zabıtalara pala ile saldırdı

Terazisi alınan seyyar satıcı, zabıtalara pala ile saldırdı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Akdeniz ilçesinde terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına pala olarak tabir edilen büyük bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:28+0300

2024-10-08T18:28+0300

2024-10-08T18:28+0300

türkiye

mersin

zabıta

seyyar satıcı

pala

saldırı

bıçaklı saldırı

saldırı girişimi

terazi

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Mersin'de terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına pala bıçakla saldırdı.Mersin Akdeniz ilçesinde bulunan bir okulun önünde at arabasında meyve sebze satış yapan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcı hakkında işlem yapmak isteyen zabıta ekipleri satıcının terazisine el koydu. Terazisine el konulmasına öfkelenen seyyar satıcı, pala tabir edilen büyük bıçakla zabıta ekiplerine saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından geri dönerek teraziyi seyyar satıcıya fırlattı.Saldırı anı kameraya alındıSeyyar satıcının zabıtalara saldırdığı anlar, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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mersin, zabıta, seyyar satıcı, pala, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, terazi