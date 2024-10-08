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Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yol harcamaları yüzde 50 arttı
Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yol harcamaları yüzde 50 arttı
Sputnik Türkiye
2024 yılında çalışanların işe gidiş rutinlerinde yol harcamaları yüzde 50 oranında artış gösterdi. Çalışanların işe gidip gelme alışkanlıklarını ve yolda... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T17:55+0300
2024-10-08T17:55+0300
2024-10-08T18:31+0300
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Eleman.net’in düzenlediği ankete göre, çalışanların yüzde 76’sı, 2023 yılına göre yol harcamalarının yüzde 50 oranında arttığını ifade ediyor.Çalışanların işe rutin gidişlerine, yolda harcadıkları zamana ve bunların mali tabloya ilişkin verilerini çalışanlara yapılan anket ortaya çıkardı. Ankette 'Sabah işe nasıl gidiyorsunuz?' sorusuna çalışanların yüzde 54'ü 'toplu taşıma', yüzde 23'ü 'servis', yüzde 14'ü 'kendi aracım', yüzde 6'sı 'yürüyerek' yanıtı verdi. Servis imkanı olamayan çalışanlara yönlendirilen 'Yol ücreti alıyor musunuz?' sorusuna yüzde 39 oranında 'Hayır' cevabı verildi.Yüzde 50 oranında artışAnketin 'Geçen yıla oranla harcamalarınız ne kadar arttı?' sorusunda, kişilerin yüzde 76'sı yüzde 50 oranında arttığını söyledi. Aynı soruda çalışanların yüzde 18'i yüzde 30 oranında artış yaşadığını belirtirken, yüzde 6'lık kesim ise yol harcamalarında yüzde 20 artış yaşandığını dile getirdi. Yüzde 11’i günde 2 saatini yolda geçiriyorAnketin 'İşe gidip gelirken yolda günlük ne kadar zaman harcıyorsunuz?' sorusuna yüzde 32'si '30 dakika - 1 saat', yüzde 25'i '15 – 30 dakika', yüzde 21'i '1-1,5 saat' ve yüzde 11'i '1,5-2 saat' diye cevapladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sabahin-karanliginda-okula-ve-ise-gitmek-psikolojik-sorunlari-artiriyor-mu--1088965222.html
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yol, otobüs, minibüs, araba, maaş, zam, trafik, toplu ulaşım, istanbul, ankara, izmir
yol, otobüs, minibüs, araba, maaş, zam, trafik, toplu ulaşım, istanbul, ankara, izmir
Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yol harcamaları yüzde 50 arttı
17:55 08.10.2024 (güncellendi: 18:31 08.10.2024)
2024 yılında çalışanların işe gidiş rutinlerinde yol harcamaları yüzde 50 oranında artış gösterdi. Çalışanların işe gidip gelme alışkanlıklarını ve yolda geçirdikleri zamanı inceleyen anketin sonuçlarına göre toplu ulaşımı kullanan işçi sayısı, özel araç ve servis kullananlardan fazla çıktı.
Eleman.net’in düzenlediği ankete göre, çalışanların yüzde 76’sı, 2023 yılına göre yol harcamalarının yüzde 50 oranında arttığını ifade ediyor.
Çalışanların işe rutin gidişlerine, yolda harcadıkları zamana ve bunların mali tabloya ilişkin verilerini çalışanlara yapılan anket ortaya çıkardı. Ankette 'Sabah işe nasıl gidiyorsunuz?' sorusuna çalışanların yüzde 54'ü 'toplu taşıma', yüzde 23'ü 'servis', yüzde 14'ü 'kendi aracım', yüzde 6'sı 'yürüyerek' yanıtı verdi. Servis imkanı olamayan çalışanlara yönlendirilen 'Yol ücreti alıyor musunuz?' sorusuna yüzde 39 oranında 'Hayır' cevabı verildi.
Anketin 'Geçen yıla oranla harcamalarınız ne kadar arttı?' sorusunda, kişilerin yüzde 76'sı yüzde 50 oranında arttığını söyledi. Aynı soruda çalışanların yüzde 18'i yüzde 30 oranında artış yaşadığını belirtirken, yüzde 6'lık kesim ise yol harcamalarında yüzde 20 artış yaşandığını dile getirdi.
Yüzde 11’i günde 2 saatini yolda geçiriyor
Anketin 'İşe gidip gelirken yolda günlük ne kadar zaman harcıyorsunuz?' sorusuna yüzde 32'si '30 dakika - 1 saat', yüzde 25'i '15 – 30 dakika', yüzde 21'i '1-1,5 saat' ve yüzde 11'i '1,5-2 saat' diye cevapladı.