https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/super-ligde-8inci-haftanin-var-kayitlari-yayinlandi-penalti-kararlarinin-perde-arkasi-ortaya-cikti-1088945798.html

Süper Lig'de 8'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı kararlarının perde arkası ortaya çıktı

Süper Lig'de 8'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı kararlarının perde arkası ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta heyecanı sona erdi. Karşılaşmalarda sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları yayınlandı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T07:38+0300

2024-10-08T07:38+0300

2024-10-08T07:38+0300

spor

var

var

video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem (var)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı. Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR konuşmaları netlik kazandı.Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin 26. dakikasında, konuk ekibin atağında Immobile ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, potansiyel penaltı için kenara geldi. VAR'ın tavsiyesi üzerine kalecinin teması olduğunu belirledi ve sahaya dönerek penaltı kararı verdi.Başakşehir- Kayserispor maçının 46. dakikasında hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, elle oynama olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.Kasımpaşa - Bodrum FK müsabakasının 34. dakikasında Mamadou Fall'ın attığı gol sonrası hakem Direnç Tonusoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, golden önce hava topu mücadelesinde Kevin Rodrigues'in Seferi'ye faul yaptığını belirleyerek sahaya döndü ve golü iptal etti.

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