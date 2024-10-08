https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/super-ligde-8inci-haftanin-var-kayitlari-yayinlandi-penalti-kararlarinin-perde-arkasi-ortaya-cikti-1088945798.html
Süper Lig'de 8'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı kararlarının perde arkası ortaya çıktı
Süper Lig'de 8'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı kararlarının perde arkası ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta heyecanı sona erdi. Karşılaşmalarda sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları yayınlandı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T07:38+0300
2024-10-08T07:38+0300
2024-10-08T07:38+0300
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video yardımcı hakem (var)
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı. Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR konuşmaları netlik kazandı.Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin 26. dakikasında, konuk ekibin atağında Immobile ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, potansiyel penaltı için kenara geldi. VAR'ın tavsiyesi üzerine kalecinin teması olduğunu belirledi ve sahaya dönerek penaltı kararı verdi.Başakşehir- Kayserispor maçının 46. dakikasında hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, elle oynama olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.Kasımpaşa - Bodrum FK müsabakasının 34. dakikasında Mamadou Fall'ın attığı gol sonrası hakem Direnç Tonusoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, golden önce hava topu mücadelesinde Kevin Rodrigues'in Seferi'ye faul yaptığını belirleyerek sahaya döndü ve golü iptal etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/arac-alacak-herkesi-ilgilendiriyor-faiz-dususu-icin-ilk-sinyal-geldi-1088945594.html
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var, var, video yardımcı hakem (var), video yardımcı hakem (var), futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
var, var, video yardımcı hakem (var), video yardımcı hakem (var), futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
Süper Lig'de 8'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı: Penaltı kararlarının perde arkası ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta heyecanı sona erdi. Karşılaşmalarda sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları yayınlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı. Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR konuşmaları netlik kazandı.
Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin 26. dakikasında, konuk ekibin atağında Immobile ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, potansiyel penaltı için kenara geldi. VAR'ın tavsiyesi üzerine kalecinin teması olduğunu belirledi ve sahaya dönerek penaltı kararı verdi.
VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.
Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.
VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.
Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.
VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.
Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.
Başakşehir- Kayserispor maçının 46. dakikasında hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, elle oynama olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.
Kasımpaşa - Bodrum FK müsabakasının 34. dakikasında Mamadou Fall'ın attığı gol sonrası hakem Direnç Tonusoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, golden önce hava topu mücadelesinde Kevin Rodrigues'in Seferi'ye faul yaptığını belirleyerek sahaya döndü ve golü iptal etti.