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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/slovakya-basbakani-ficodan-batiya-rusyayi-anlamak-icin-oneri-brukseli-fuzeyle-vuralim-1088962004.html
Slovakya Başbakanı Fico'dan Batı'ya 'Rusya'yı anlamak' için öneri: 'Brüksel'i füzeyle vuralım'
Slovakya Başbakanı Fico'dan Batı'ya 'Rusya'yı anlamak' için öneri: 'Brüksel'i füzeyle vuralım'
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Batılı ülkelerin Kiev'e Rusya topraklarını vurma izni verilmesi konusundaki gayri ciddi açıklamalarını eleştirerek Batı'ya bir öneride... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:00+0300
2024-10-08T12:15+0300
ukrayna krizi
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avrupa parlamentosu (ap)
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Batılı siyasetçilerin Rusya topraklarının derinliklerini vurma konusunda çok rahat açıklamalar yapmasına tepki gösterdi.Fico, Hlavny Dennik haber sitesine verdiği demeçte, "Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri, orta menzilli, uzun menzilli füzelerden ilkbahar esintisinin hafifliğiyle bahsediyor. Böyle bir füze Brüksel'deki bir fıskiye havuzunu vursaydı, herkes ne konuştuğunu anlardı" dedi.Fico, Brüksel'e düzenlenecek füze saldırısının Avrupalı siyasetçilerin aklını başına getireceğinin altını çizdi.Avrupa'da çatışmayı durdurmak yerine onu devam ettirmeye yönelik girişimler olduğuna da dikkat çeken Slovakya Başbakanı, Brüksel'e yönelik bu tür bir saldırının Avrupa'nın politikasında değişiklik olmasını sağlayabileceğini kaydetti.Fico, "Tanrı aşkına, herkesten Slavların birbirlerini öldürmesine son verilmesini rica etmeliyiz. Zira bu ölüm vadisinden Ukraynalılar, Ruslar, Belaruslular ve eski Sovyetler Birliği'nin diğer halkları geçti. Ellerinden geldiği kadar yardım eli uzatan Slovaklar ve Çekler de geçti. Herkese minnet duyuyoruz, onlara özellikle Ukrayna'da en kısa sürede barış ve sükûnet temenni ediyoruz" diye ekledi.Tartışmalar bir süredir devam ediyorBatılı ülkeler, muharebe sahasındaki güç dengesini değiştirme umuduyla, bir süredir Ukrayna'ya Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının derinliklerini vurma izni verilmesini tartışıyor. Ukrayna ordusu Rusya topraklarındaki bazı hedefleri Batı yapımı silahlarla vursa da, başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkeler Kiev'e bu yönde bir izin vermediklerini öne sürüyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Batı'nın silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesini defalarca talep etmişti. Zelenskiy 79. BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Başkan Biden'la dün bir görüşme gerçekleştirse de, Beyaz Saray, Kiev'in uzun menzilli silah kullanmasına ilişkin yasak hakkında bir yaklaşım değişikliği olduğunu duyurmamıştı.Mayıs’ta saldırıya uğramıştıSlovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti.Fico, Mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, Temmuz ayında işine geri dönmüştü.
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slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna krizi, batı, batılı ülkeler, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, uzun menzilli füze, slav, avrupa, brüksel
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Slovakya Başbakanı Fico'dan Batı'ya 'Rusya'yı anlamak' için öneri: 'Brüksel'i füzeyle vuralım'

12:00 08.10.2024 (güncellendi: 12:15 08.10.2024)
© AP Photo / Petr David JosekSlovakia's Prime Minister Robert Fico arrives to meet with Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala in Prague, Czech Republic
Slovakia's Prime Minister Robert Fico arrives to meet with Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala in Prague, Czech Republic - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Slovakya Başbakanı Fico, Batılı ülkelerin Kiev'e Rusya topraklarını vurma izni verilmesi konusundaki gayri ciddi açıklamalarını eleştirerek Batı'ya bir öneride bulundu.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Batılı siyasetçilerin Rusya topraklarının derinliklerini vurma konusunda çok rahat açıklamalar yapmasına tepki gösterdi.

Fico, Hlavny Dennik haber sitesine verdiği demeçte, "Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri, orta menzilli, uzun menzilli füzelerden ilkbahar esintisinin hafifliğiyle bahsediyor. Böyle bir füze Brüksel'deki bir fıskiye havuzunu vursaydı, herkes ne konuştuğunu anlardı" dedi.

Fico, Brüksel'e düzenlenecek füze saldırısının Avrupalı siyasetçilerin aklını başına getireceğinin altını çizdi.

Avrupa'da çatışmayı durdurmak yerine onu devam ettirmeye yönelik girişimler olduğuna da dikkat çeken Slovakya Başbakanı, Brüksel'e yönelik bu tür bir saldırının Avrupa'nın politikasında değişiklik olmasını sağlayabileceğini kaydetti.

Fico, "Tanrı aşkına, herkesten Slavların birbirlerini öldürmesine son verilmesini rica etmeliyiz. Zira bu ölüm vadisinden Ukraynalılar, Ruslar, Belaruslular ve eski Sovyetler Birliği'nin diğer halkları geçti. Ellerinden geldiği kadar yardım eli uzatan Slovaklar ve Çekler de geçti. Herkese minnet duyuyoruz, onlara özellikle Ukrayna'da en kısa sürede barış ve sükûnet temenni ediyoruz" diye ekledi.

Tartışmalar bir süredir devam ediyor

Batılı ülkeler, muharebe sahasındaki güç dengesini değiştirme umuduyla, bir süredir Ukrayna'ya Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının derinliklerini vurma izni verilmesini tartışıyor.

Ukrayna ordusu Rusya topraklarındaki bazı hedefleri Batı yapımı silahlarla vursa da, başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkeler Kiev'e bu yönde bir izin vermediklerini öne sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Batı'nın silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesini defalarca talep etmişti.

Zelenskiy 79. BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Başkan Biden'la dün bir görüşme gerçekleştirse de, Beyaz Saray, Kiev'in uzun menzilli silah kullanmasına ilişkin yasak hakkında bir yaklaşım değişikliği olduğunu duyurmamıştı.

Mayıs’ta saldırıya uğramıştı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti.
Fico, Mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, Temmuz ayında işine geri dönmüştü.
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