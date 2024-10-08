Harris'ten 'Ukrayna' açıklaması: Kazanırsa Putin'le görüşecek mi?
© AP Photo / Brynn AndersonDemocratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks during the Democratic National Convention Thursday, Aug. 22, 2024, in Chicago
© AP Photo / Brynn Anderson
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Ukrayna meselesine çözüm için Kiev'in bulunmadığı bir masaya oturmayacağını belirten Harris, Ukrayna'nın NATO üyeliğine açıkça destek vermekten kaçındı.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris, Ukrayna'nın kaderi tayin edilirken Kiev'in söz sahibi olmayacağı ikili görüşmeler yapmayacağını söyledi.
5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimi öncesinde CBS televizyonuna konuk olan Harris, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Harris, Ukrayna'da çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine "Hayır, Ukrayna olmadan ikili görüşme yapmayacağım. Kiev, Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili meselede söz hakkına sahip olmalı" dedi.
Harris, ABD'nin şu anda 'Rusya'nın eylemlerine karşı' korunması için Ukrayna'nın imkan ve kabiliyetlerini desteklediğini de belirtti.
5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimi öncesinde CBS televizyonuna konuk olan Harris, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Harris, Ukrayna'da çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine "Hayır, Ukrayna olmadan ikili görüşme yapmayacağım. Kiev, Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili meselede söz hakkına sahip olmalı" dedi.
Harris, ABD'nin şu anda 'Rusya'nın eylemlerine karşı' korunması için Ukrayna'nın imkan ve kabiliyetlerini desteklediğini de belirtti.
'NATO üyeliği konusunu iş o raddeye gelirse ele alırız'
ABD Başkan Yardımcısı, seçimi kazanması halinde Ukrayna'nın NATO üyeliğinin desteklenmesi konusundaki soru karşısında ise, bunun eğer mesele o raddeye gelirse ele alınacak bir konu olduğunu söylemekle yetindi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın Ukrayna'daki krizi 24 saat içinde çözüme kavuşturma vaadini de değerlendiren Harris, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Burada kapitülasyon söz konusu" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri utanç verici olduğunu defaatle dile getiren ve başkan olması halinde 24 saat içinde çatışmalara çözüm bulacağını öne süren Trump, 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" demişti.
ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle tarihteki en büyük pazarlamacı olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullanmıştı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın Ukrayna'daki krizi 24 saat içinde çözüme kavuşturma vaadini de değerlendiren Harris, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Burada kapitülasyon söz konusu" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri utanç verici olduğunu defaatle dile getiren ve başkan olması halinde 24 saat içinde çatışmalara çözüm bulacağını öne süren Trump, 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" demişti.
ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle tarihteki en büyük pazarlamacı olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullanmıştı.